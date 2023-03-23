День 392-й. Самое важное к утру 23 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 22 марта

На Донецком направлении войска РФ за сутки уничтожили более 300 военных ВСУ, а также три боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Акация», а также гаубицу Д-20; На Купянском направлении войска РФ уничтожили более 50 украинских военных в течение суток, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную гаубицу 2С3 «Акация»; На Южнодонецком и Запорожском направлениях Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили около 40 военных ВСУ, три автомобиля и артсистему М777; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили более 90 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходную гаубицу «Гвоздика», а также гаубица Д-30; На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика»; ВС РФ за сутки нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ в 112 районах; ВС РФ уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской территориальной обороны в районе Кисловки в Харьковской области; Средства ПВО России за сутки уничтожили 26 украинских беспилотников, сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS; ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области; ВС РФ поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.

Великобритания обвинила Россию в дезинформации о поставках Украине снарядов с обедненным ураном

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию» о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что этот компонент не имеет отношения к ядерному оружию.

При этом глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что передача Киеву подобных боеприпасов не является ядерной эскалацией. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставка Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном станет шагом, который выведет эскалацию конфликта на новый серьезный уровень.

Сергей Лавров. департамент информации и печати МИД России

Также на решение Великобритании отреагировали и другие российские политики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что передача боеприпасов с обедненным ураном приведет «к трагедии мирового масштаба», которая в первую очередь затронет страны Европы. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением.

На этом фоне, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «двигаться к мирному урегулированию» на Украине. По его мнению, поставка Лондоном боеприпасов с обедненным ураном Киеву будет эскалацией конфликта. Он считает, что британские власти на такой шаг не пойдут. Также Лукашенко заявил, что Россия может поставить Белоруссии боеприпасы «с настоящим ураном».

Международная федерация хоккея продлила отстранение российских хоккеистов от международных турниров

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях сезона-2023/24 под эгидой организации.

Хоккей. vk.com/hcdaofficial

Федерация хоккея России выступила с заявлением, в котором говорится, что отстранение сборной РФ от международных соревнований не несет конструктива и пользы мировому хоккею.

Напомним, совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Также организация тогда отобрала у России право провести молодежный и взрослый чемпионат мира в 2023 году. После продления отстранения, сборная России пропустит уже третий чемпионат мира подряд.

ЦБ возобновил публикацию состава международных резервов РФ

ЦБ РФ возобновил публикацию структуры международных резервов, приостановленную после введения финансовых санкций против России. Доля золота в резервах выросла за год (на 1 марта 2023 года) до 23,6%, доля иностранной валюты снизилась до 71,5%. За год объем резервов сократился до $574,2 млрд, из них на золото пришлось $135,5 млрд.

Золото. СС0

По информации регулятора, международные резервы составляли $574,2 млрд (годом ранее — $617,1 млрд; таким образом, они сократились на $42,8 млрд). Из них на иностранную валюту пришлось $410,6 млрд, а на монетарное золото — $135,5 млрд (в 2022 году — $446,5 и $141,2 млрд соответственно). На начало марта объем золота составил 74,9 млн унций (2,33 тыс. т), а в марте 2022-го — 73,9 млн.

Напомним, Банк России после санкций, наложенных на него западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях.

Важное — одной строкой

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