День 391-й. Самое важное к утру 22 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 21 марта

На Купянском направлении в течение суток войска РФ уничтожили до 80 украинских военных, а также 3 боевые бронированные машины и гаубицу Д-20; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили до 95 военных ВСУ, а также 2 боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30; На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубицу Д-20; На Херсонском направлении российские войска уничтожили свыше 40 военных ВСУ, три автомобиля, 2 самоходных гаубицы «Акация», а также артсистему М777; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли около 30 военных, 2 пикапа, а также гаубицу Д-30; ВС РФ в течение суток нанесли поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях в 107 районах; ВКС РФ сбили в воздушном бою украинский самолет Су-25 в ДНР; Средства ПВО РФ за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник и перехватили 3 снаряда РСЗО HIMARS; ВС России уничтожили за сутки 3 РЛС ВСУ.

В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

Переговоры между российским и китайским лидерами продолжались несколько часов. По итогу переговоров, главы государств выступили с рядом заявлений.

Президент России Владимир Путин:

Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине , когда к нему будут готовы Запад и Киев.

, когда к нему будут готовы Запад и Киев. По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают.

Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах со странами Азии , Африки , Латинской Америки .

. Поставки СПГ из России в Китай будут расширяться , Москва готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки.

Добыча нефти. Paul Lowry , CC BY 2.0,part from original.

Товарооборот РФ и КНР в 2022 году достиг исторического рекорда — $185 млрд.

Имеются возможности для существенного наращивания экспорта из России в Китай мяса и зерна . Торговля сельхозпродукцией между РФ и Китаем растет опережающими темпами.

. Торговля сельхозпродукцией между РФ и Китаем растет опережающими темпами. Китай стал ведущим партнером РФ в хозяйственном освоении Дальнего Востока. Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.

Москва и Пекин могут стать мировыми лидерами в области ИТ , сетевой безопасности и искусственного интеллекта.

сетевой безопасности и искусственного интеллекта. Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий , покинувших РФ.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин:

Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка.

Китай , руководствуясь принципами устава ООН , имеет беспристрастную позицию по украинскому кризису . Китай выступает за мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

руководствуясь принципами устава ООН имеет . Китай выступает за мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений.

Будет налажено комплексное планирование в торговле, в том числе в IT-сфере , торговле ресурсами.

Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. По ее словам, такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

В Пентагоне заявили, что США не планируют вслед за Великобританией передавать Украине боеприпасы с обедненным ураном. В офисе генсека ООН сообщили, что организация обеспокоена любыми поставками вооружений с обедненным ураном из-за вреда для гражданских лиц.

Флаг ООН. СС0

Владимир Путин заявил, что планы поставок Киеву снарядов с обедненным ураном говорят, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца «уже не на словах, а на деле».

Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя сообщение о намерении Великобритании, заявил, что пройдена еще одна ступенька в контексте ответа на вопрос о возможном приближении ядерного столкновения. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поставка вооружений с обедненным ураном на Украину «плохо кончится» для Британии, в этом «нет сомнений».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. mil.ru

Также на эту тему высказался глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, решение британских властей передать Украине снаряды с обедненным ураном — еще один шаг к эскалации.

Север Крыма атаковали украинские беспилотники

В Джанкое на севере Крыма ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки беспилотников американского производства.

Дроны. Беспилотники. СС0

В Минобороны Украины заявили об уничтожении железнодорожного состава с ракетами «Калибр НК».

Власти Крыма опровергают данную информацию, сообщая, что пострадала только гражданская инфраструктура. Помимо этого, в результате налета БПЛА был серьезно ранен один человек.

Важное — одной строкой

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