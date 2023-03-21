День 390-й. Самое важное к утру 21 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 20 марта

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 245 военных ВСУ, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 3 пикапа, боевую машину РСЗО «Град», а также гаубицу «Мста-Б»; На Купянском направлении в течение суток войска РФ уничтожили до 55 украинских военных, а также боевую бронированную машину, гаубицу Д-20 и два пикапа; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили за сутки свыше 50 военных ВСУ, 3 танка, 4 БМП, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубицу Д-20; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили более 100 военных ВСУ, БМП, 3 пикапа, автомобиль и гаубицу «Мста-Б»; На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 военных ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицу Д-30 и САУ Paladin; Российские средства ПВО за сутки перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS, 1 ракету HARM, а также уничтожили 7 украинских беспилотников; Вооруженные силы России поразили за прошедшие сутки 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях; Истребительная авиация Воздушно-космических сил России за сутки сбила в Харьковской области украинский вертолет Ми-8.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом

Официальные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина состоятся 21 марта. Они пройдут в узком и расширенном составах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным государственным визитом 20 марта. В ходе переговоров они с российским президентом обсудят предложенный КНР план мирного урегулирования на Украине, подтвердили в Кремле. О том, что РФ внимательно ознакомилась с этим китайским планом заявил и Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, и что «в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права».

На визит китайского лидера в Россию обращают внимание и в других странах мира. В частности, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес надеется, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Россию призовет президента РФ Владимира Путина остановить конфликт на Украине.

Страны Запада выделяют новую военную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страна выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $350 млн. По его словам, в списке поставок снаряды для HIMARS, гаубицы, противотанковое вооружение, ракеты HARM.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об отправке Украине БМП Marder, однако количество поставляемых БМП он не указал. Также минобороны Норвегии заявило, что их танки Leopard 2 уже доставлены на Украину, идет обучение экипажей.

Кроме того, Евросоюз решил поставить Киеву миллион артиллерийских боеприпасов, на это страны ЕС потратят около €2 млрд.

На этом фоне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый пакет помощи США ведет к «расширению географии украинского кризиса». Он считает, что действия США по Украине ставят под угрозу безопасность Европы.

Мировые политики продолжают давать оценку ордеру МУС на арест Владимира Путина

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен считает, что решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина увеличивает риск ядерной войны и ведет к эскалации конфликта на Украине.

МИД Китая призвал МУС в Гааге придерживаться объективной позиции и уважать иммунитет глав государств на фоне выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина.

Флаг Китая. CC0

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает решение МУС в отношении Владимира Путина «фактором, меняющим игру» и предложил дождаться его «практических последствий».

Кроме того, стало известно, что принимающая саммит БРИКС ЮАР заявила об «обязательствах» в связи с выдачей МУС ордера на арест Владимира Путина, заявил представитель президента страны Винсент Магвенья. Напомним, в ЮАР в августе 2023 должен пройти 15-й саммит стран БРИКС.

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина не повлияло на его работу. По его словам, к этому в Кремле «отнеслись спокойно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

В ООН обновили информацию о погибших мирных жителях на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. По этим данным на 19 марта на Украине погибли 8317 мирных жителей, еще 13 892 получили ранения.

Согласно этой статистике, на территории Донбасса, подконтрольной Украине, погибли 3822 человека, ранены 5360 человек. На подконтрольных России территориях Донбасса погибли 636 человек и 2274 раненых.

Флаг ООН. СС0

Однако, реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше, подчеркнули в ООН. Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Речь идет в том числе о Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Cеверодонецке.

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