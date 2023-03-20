День 389-й. Самое важное к утру 20 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 19 марта

На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили свыше 90 украинских военных в течение суток, а также 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздику», а также гаубицы Д-20 и Д-30; На Южно-донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих за сутки, а также 3 пикапа, а также гаубица Д-30; На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 50 украинских военных, 2 боевые бронированные машины и два автомобиля; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 80 военных ВСУ, а также 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, 3 боевые машины РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили свыше 20 военных, три автомобиля и две гаубицы «Гвоздика» ВСУ; Российские войска уничтожили в Херсонской области два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны ВСУ; ВС РФ поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях; Средства ПВО РФ за сутки сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», уничтожили семь украинских беспилотников; ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе города Купянска;

Польский посол заявил , что Варшава должна вступить в конфликт , если Украина проиграет

Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Россией, если Украина не сможет защитить свою независимость. По его словам, союзники Украины должны защищать «основополагающие западные ценности».

Флаги Польши. СС0

«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, то нам придется вступить в этот конфликт, поскольку наши фундаментальные ценности окажутся под угрозой, — сказал польский дипломат. — Таким образом, у нас не будет выбора».

Вскоре посольство Польши во Франции заявило, что СМИ неверно интерпретировали слова посла. Дипмиссия считает, что дипломат только предупреждал о последствиях поражения Украины.

Ранее депутат Франции в Европейском парламенте Тьерри Мариани сообщил, что Польша «втягивает страны ЕС в эскалацию на Украине против их желания».

Минюст ФРГ: Германия должна будет арестовать Путина при въезде в страну из-за решения МУС

Глава Минюста ФРГ Марко Бушман считает, что Международный уголовный суд в ближайшее время свяжется с Интерполом в связи с выдвижением обвинений в адрес президента РФ. По словам министра, после этого Берлин должен будет арестовать Владимира Путина, если он решит посетить Германию.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказыванию главы Минюста ФРГ Марко Бушмана.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. sledcom.ru

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, так как они «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение суда «ничтожным с точки зрения права».

Юрисдикцию МУС не признают Россия, Украина, США, Китай, Израиль и другие страны.

Российский президент впервые посетил Донбасс

Президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, он объехал несколько районов города и пообщался с местными жителями, сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перемещения Владимира Путина по Мариуполю были спонтанными. Так, изначально в плане визита президента не было общения с местными жителями и похода к ним в гости.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону и заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина на командный пункт заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме.

Важное — одной строкой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложенный Китаем план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Он указал на отсутствие в плане деталей и подробностей в сочетании с противоречием его пунктов. В приграничных районах Брянской области построят 17 дополнительных блокпостов. Американская администрация не согласится с призывом к перемирию на Украине, если он прозвучит по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, это «только ратифицирует завоевания России« Politico: НАТО нарастит группировку у границ России до 300 тыс. военных. ЕС столкнулся с трудностями в поставке боеприпасов Украине из-за дефицита взрывчатых веществ. Украина анонсировала новые пакеты военной помощи от Германии, Дании, Канады, Франции и Эстонии. Россия признательна Китаю за взвешенную линию по ситуации на Украине, за понимание предыстории и подлинных причин, заявил Владимир Путин. Запорожский суд, находящийся на подконтрольной Киеву территории, заочно приговорил главу российской военно-гражданской администрации Бердянска Александра Сауленко к 15 годам тюрьмы, сообщил глава украинской администрации Мелитополя Иван Федоров. Около 20 украинских военных проходят подготовку на базе в районе Рима, там они осваивают зенитные ракетные комплексы SAMP-T, которые Италия поставляет Киеву по согласованию с Францией. Правительство Молдавии намерено ввести санкции в отношении 25 граждан России, речь идет преимущественно о запрете на въезд в страну, о замораживании банковских счетов или активов тех лиц, которые причастны к спецоперации на Украине. Три приграничных населенных пункта Курской области — село Троицкое, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский — были обстреляны со стороны Украины, никто не пострадал, повреждена ЛЭП, сообщил глава региона Роман Старовойт. Миссия американских БПЛА в Черном море не является мирной, операторы напрямую вовлечены в конфликт — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоит многое сделать для развития сухопутных войск. Также он заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации, хотя имеет его. Следственный комитет РФ собирает материалы, которые бы могли лечь в основу работы трибунала по Украине, который предложил создать глава ведомства Александр Бастрыкин — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Франция не ограничена каким-либо табу в деле помощи Киеву, заявила глава французского МИДа Катрин Колонна. Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила об отправке на Украину очередной партии военной помощи. Среди прочего ВСУ получат ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, предназначенные для обслуживания танков Leopard 2, точное число таких машин не сообщается. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал выдачу досудебной палатой Международного уголовного суда ордера на арест президента Путина «психологической атакой, нацеленной на моральное состояние российского общества».

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