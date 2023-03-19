День 388-й. Самое важное к утру 19 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 18 марта

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 120 военных ВСУ и 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 боевые машины РСЗО «Ураган», а также гаубицу Д-30; На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 100 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и одну самоходку «Гвоздика»; На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 60 военных ВСУ, а также 3 автомобиля; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили свыше 25 украинских военных, 4 автомобиля, две гаубицы Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих и два пикапа; Средствами ПВО РФ за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган», уничтожено 9 беспилотников ВСУ; ВС РФ поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

В мире реагируют на ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что выдача МУС ордера на арест Путина стала прискорбным событием, но это — первый шаг во многих других расследованиях. Суд был вынужден сделать это, учитывая наличие доказательств, пояснил Хан.

Президент США Джо Байден заявил, что решение МУС в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой «оправдано». Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя ордер МУС на арест Путина, заявил, что «никто не стоит выше закона, это сейчас становится очевидным».

Джо Байден Кадр видео

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала неправосудным это решение МУС. Кроме того, оппозиционная партия в Венгрии предложила приостановить дипотношения с РФ на уровне послов в связи с выданным МУСом ордером.

Напомним, досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МУС поясняют, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о «незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины — это нанесло ущерб украинским детям». В МИД РФ заявили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

МИД РФ опроверг продление зерновой сделки более чем на 60 дней

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что зерновая сделка продлена только на 60 дней. Кроме того, миссия РФ при ООН также сообщила, что утверждения о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней ложны. Напомним, ранее в западных странах сообщали о продлении зерновой сделки на 120 дней.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

При этом постпред России при ООН Василий Небензя в письме перечислил условия продления зерновой сделки в будущем. Для продления сделки российская сторона требует:

снова подключить Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT,

возобносить поставки сельскохозяйственной техники и запчастей для нее в Россию,

снять ограничения на страхование и доступ в порты против российских судов и грузов,

восстановить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса,

разблокировать счета и разрешить финансовую деятельность для российских производителей удобрения.

ООН подтверждает продление зерновой сделки и призывает все стороны удвоить усилия по исполнению обеих ее частей, заявили в офисе главы организации Антониу Гутерриша. При этом в офисе генсекретаря ООН не уточняют ее сроки продления. Дипломатический источник «РИА Новости» в Нью-Йорке заявил, что ООН и Турция не называли сроков продления зерновой сделки, чтобы не сорвать ее.

Зерно. Дмитрий Кудрявцев

При этом Турция подтвердила, что черноморская зерновая сделка продлена с 19 марта. Благодаря ее реализации вывезено 25 млн тонн зерновых.

В России криминализировали дискредитацию добровольных формирований

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев, предусматривается лишение свободы на срок до семи лет.

Закон вносит поправки в ст. 207.3 (фейки о ВС РФ) и ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ) УК РФ. За фейки о любых участниках спецоперации, в том числе о добровольцах, грозит до 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет.

Полиция , наручники. СС0

Кроме того, с пяти до семи лет увеличивается наказание за распространение фейков и повторную дискредитацию, если это привело к смерти или массовым беспорядкам. Дискредитация участников военной операции по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП) будет наказываться штрафом в размере до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Напомним, ввести ответственность за дискредитацию всех участников спецоперации попросил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, главы комитетов по безопасности и обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов.

Важное — одной строкой

Белый дом возобновил депортацию в Россию спустя год после ее приостановки. На этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил в стране убежище из-за частичной мобилизации. Евгений Пригожин сообщил о планах донабрать в ЧВК «Вагнер» 30 тыс. человек к середине мая. Общественное движение «Ветераны России» направило обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР) с просьбой привлечь комика Руслана Белого за дискредитацию армии и «публичные призывы к экстремизму». В Москве на 14 суток арестован мужчина за донос пассажира метро о дискредитирующем контенте в телефоне. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование российского-украинского конфликта возможно при отмене всех «незаконных санкций» и исков против России в международных судебных инстанциях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о распространении закона о дискредитации добровольцев на бойцов ЧВК «Вагнер». Польша и Словакия совместно передадут Украине 33 истребителя МиГ-29. МВФ изменит внутренние правила, чтобы предоставить Украине кредит. Reuters: в Казахстане наблюдается рост запросов из России на обходные пути для санкционных товаров. Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась в своем Telegram-канале к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки детей-сирот, которые находятся в новых регионах и были гражданами Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года. Найдены волосы на одежде, оставленной на яхте, на которой якобы передвигались причастные к терактам на газопроводах «Северный поток», они отданы на ДНК-экспертизу. Служба безопасности Украины объявила об изъятии российских активов на $27 млн текстильной компании в Чернигове, якобы принадлежащей российскому предпринимателю. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 300 физических лиц и 141 юридического лица. В числе попавших под санкции — президент Сирии Башар Асад и ряд сирийских чиновников. Москва открыта к предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию конфликта, заявили в МИД РФ. Неотъемлемой частью урегулирования кризиса вокруг Украины должна стать отмена всех санкций и исков против России, добавили там. Польша завозит дешевые овощи из России, несмотря на санкции ЕC, выяснила немецкая газета Berliner Zeitung. Несмотря на отказ Дании в совместном расследовании диверсий на «Северных потоках», Россия продолжит добиваться ответов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Платежная система «Мир» может быть скоро запущена в Иране, заявил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгар Шалбафиян. США возобновили полеты разведывательных беспилотников над Черным морем, сообщил Reuters. «Метрополитен опера» обязана выплатить российской оперной певице Анне Нетребко компенсацию в размере более $200 тыс. за отмену 13 выступлений в 2022 году. Для запуска прямых рейсов с Россией Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний об отсутствии рисков ареста самолетов. Американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом ввести ограничения на полет в российском воздушном пространстве для иностранных перевозчиков.

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