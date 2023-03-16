День 385-й. Самое важное к утру 16 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 15 марта

На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили более 235 украинских военных в течение суток, две боевых бронированных машины, четыре пикапа, гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийскую систему М777; На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 160 военнослужащих. Также уничтожены один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, САУ «Акация», гаубицу Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийскую систему М777 и самоходную гаубицу М109 Paladin; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили за сутки около 75 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также САУ «Акация»; На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 70 украинских военных в течение суток. Также уничтожены боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 35 украинских военных, шесть автомобилей и гаубицу Д-30; ВС РФ нанесли поражение 101 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах. Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая в ДНР; ВС России уничтожили в Запорожской области диверсионно-разведывательную группу ВСУ; Средства ПВО РФ за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган» и 7 беспилотников ВСУ; ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области; ВС РФ уничтожили три РЛС зенитных ракетных комплексов С-300 ВСУ в ДНР.

И США , и Россия хотят поднять сбитый беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper следует непременно извлечь из Черного моря. Он также отметил, что инцидент с летательным аппаратом служит подтверждением непосредственного участия США в боевых действиях.

О возможности поднять беспилотник высказался экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. По его словам, подводные силы ВМФ России способны поднять его, однако безопасность этой операции должна быть обеспечена, так как возможен удар со стороны Украины.

Черное море летом. pixabay.com.

При этом координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США принимают меры, чтобы обломки упавшего в Черном море беспилотника МQ-9, не попали в чужие руки. Одновременно с этим, в Белом доме заявили, что упавший в Черном море американский беспилотник пока не обнаружен, нет уверенности, что его найдут. На этом фоне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия черноморских проливов для ВМС США для поисков утонувшего беспилотника, заявил, что «ситуация прояснится в ближайшее время».

Россия исходит из того, что после инцидента с беспилотником США «воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве» и прекратят полеты у российских границ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Однако шеф Пентагона Ллойд Остин по итогам переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что военная авиация США продолжит свои полеты в международном воздушном пространстве.

Истребитель Су-27. Виталий В. Кузьмин в wikimedia.org

Напомним, накануне Вооруженные силы США сообщили, что российский реактивный истребитель Су-27 и американский беспилотник MQ-9 Reaper столкнулись над Черным морем.

США считают, что российский самолет столкнулся с американским беспилотником из-за ошибки пилота, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он также сообщил, что в Вашингтоне изучают возможность обнародования видеозаписи инцидента.

Жителям ряда российских регионов стали приходить повестки в военкомат

В Краснодарском крае военнообязанные начали получать повестки в военкомат. Краевой военный комиссариат объяснил это необходимостью актуализации данных воинского учета.

Жителям Пензенской и Липецкой областей, а также Чувашии также начали присылать повестки. Повестки, по данным липецких чиновников, пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Правительство Липецкой области добавляет, что необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Ранее повестки пришли военнообязанным жителям Тюменской, Воронежской и Свердловской областей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти новости, заявил, что Никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется. Также он назвал выдачу повесток в регионах обычной практикой.

Летную годность самолетов можно будет поддерживать еще около 10 лет

Россия сможет поддерживать летную годность имеющихся в России самолетов около 10 лет, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

«Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, которые у нас в наличии, — 15 лет. Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей», — сказал он.

Всего, по его словам, в России сейчас эксплуатируются 1167 самолетов, при этом ни один из них не «каннибализирован» — то есть не разобран полностью на запчасти.

Самолет. Авиасообщение. CC0

Также глава Минтранса заявил, что правительство России выделило около 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. Часть этих средств, по его словам, уже использовал «Аэрофлот» на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.

Напомним, в прошлом году Виталий Савельев заявлял, что остаточная стоимость более 500 самолетов иностранных лизингодателей, которые остались в России, оценивается в $20 млрд.

Важное — одной строкой

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