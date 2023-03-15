День 384-й. Самое важное к утру 15 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 14 марта

На Донецком направлении уничтожено до 150 украинских военных, а также 3 танка, 2 бронированные машины, 4 пикапа, 2 автомобиля, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12 и 2 артиллерийские системы М777; На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 75 военных. Кроме того, ВСУ потеряли БМП, 3 автомобиля, 4 самоходных гаубицы «Гвоздика», и противотанковую пушку МТ-12; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ, гаубицу Д-20, 2 бронированные машины, 3 пикапа, 3 автомобиля; На Краснолиманском направлении более 95 украинских военных уничтожены в течение суток. Также среди потерь ВСУ — 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, САУ «Акация», гаубица Д-30 и американская артиллерийская система M777; На Херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки свыше 40 военных, 2 САУ «Гвоздика», 3 бронированные машины, 3 автомобиля, и самоходную гаубицу «Акация» ВСУ; Средства ПВО РФ за сутки сбили 23 снаряда РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган», уничтожили 17 украинских беспилотников; В ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Истребительная авиация ВКС России сбила в районе Красноармейска ДНР МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Российский истребитель перехватил американский военный дрон Reaper над Черным морем

Европейское командование вооруженных сил США сообщило, что российский реактивный истребитель Су-27 и американский беспилотник MQ-9 Reaper столкнулись над Черным морем. Су-27 задел винт американского беспилотника, тот потерял управление, после чего силы США сбили MQ-9.

Вскоре США провели контакты с союзниками и партнерами по инциденту с беспилотником над Черным морем. В связи со случившемся посла России Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент.

Истребитель Су-27. Виталий В. Кузьмин в wikimedia.org

В Белом доме заявили, что США намерены выразить РФ по дипломатическим каналам обеспокоенность по поводу перехвата беспилотника над Черным морем.

Минобороны России прокомментировало сообщение вооруженных сил США о столкновении американского беспилотника и российского Су-27 над Черным морем. Американский беспилотник летел в сторону границы России с выключенными транспонднерами, сообщили в ведомстве. Там заявили, что российские истребители не вступали в контакт с БПЛА и не применяли бортовое вооружение.

ООН: на Украине погибло более 8,2 тысячи мирных жителей с начала конфликта

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о количестве жертв среди мирного населения на Украине. Согласно данным, с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023-го погиб 8231 человек, 13 734 получили ранения.

Последствия обстрелов ЛНР. Представительство ЛНР в СЦКК

Среди погибших после ввода российских войск на территорию Украины — 3664 мужчины, 2173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки, а также 31 ребенок и 1900 взрослых, чей пол на данный момент установить не удалось. Среди пострадавших — 3638 мужчин, 2471 женщина, 413 мальчиков и 295 девочек. Пол 271 ребенка и 6646 взрослых, которые получили ранения, пока неизвестен.

Большинство мирных жителей пострадали из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения. В ООН подчеркнули, что реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше. Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия.

В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена. Также Грушко заявил, что Россия рассчитывает, что ограничения экспорта удобрений из прибалтийских портов будут сняты.

Зерно. Дмитрий Кудрявцев

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновую сделку можно продлить как минимум на 120 дней, поэтому желание России продлить ее на 60 дней противоречит подписанному Турцией и ООН документу. По его словам, Киев ожидает реакцию Турции и ООН. В ООН уже сообщили, что «приняли к сведению сделанное сегодня РФ заявление о продлении черноморской зерновой инициативы на 60 дней».

Минобороны Турции заявило о необходимости продолжать зерновую сделку как важную инициативу по урегулированию кризисов путем диалога.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление зерновой сделки на 60 дней — это «знак доброй воли со стороны России».

Важное — одной строкой

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