День 383-й. Самое важное к утру 14 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 13 марта

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 190 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 110 военных и самоходку «Гвоздика»; На Купянском направлении войска РФ уничтожили более 60 украинских военных в течение суток; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ, а также гаубицы Д-20 и Д-30; Средства ПВО России за сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM, уничтожили 16 беспилотников; ВС России поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

СМИ: МУС готовит против России два дела о «военных преступлениях»

Международный уголовный суд (МУС) планирует добиваться ареста российских чиновников за «насильственную депортацию детей с Украины и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре», сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. Если это произойдет, то это будут первые дела о международных военных преступлениях, имеющие отношение к военной операции России на Украине.

Суд , Фемида. unsplash.com.

The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что МУС намерен возбудить два дела о военных преступлениях и будет запрашивать ордера на арест нескольких человек. При этом пока неясно, кому суд планирует предъявлять обвинение в каждом случае, поскольку согласно ст. 63 Римского статута МУС, заочный судебный процесс невозможен.

Источник Reuters сообщает, что ордера на арест могут включать обвинения в геноциде, ожидается, что они будут выданы в «краткосрочной перспективе», если будут одобрены судьей предварительного производства в Гаагском суде. Россия наверняка отклонит ордера на арест любого из своих должностных лиц, отмечает Reuters, однако международное судебное преследование за военные преступления может усилить дипломатическую изоляцию Москвы и затруднить для обвиняемых выезд за границу.

ФСБ заявило о задержании нескольких людей , которых обвиняют в госизмене

В Астраханской области задержали мужчину, который пытался уехать воевать за ВСУ. По данным спецслужб, мужчина 1989 г.р. приобрел амуницию и планировал участвовать в боевых действиях против России.

ФСБ. wikipedia.org

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали сторонницу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее обвиняют в государственной измене в виде финансирования ВСУ. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по ст. 275 УК России.

ФСБ также сообщила о задержании в Новгородской области россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене — к сдаче в плен и передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей.

Кроме того, ФСБ сообщила о задержании в Крыму бойца украинского крымско-татарского батальона.

Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Isuzu. Документ уже направлен на утверждение в Минюст РФ.

Автомобили. Фото: freepik , автор tawatchai07.

Кроме того, ведомство включило в этот список бренды косметики и парфюмерии Kerastase и Yves Saint Laurent. Также добавлены бренды бытовой техники (Zanussi, Wahl) и детских товаров (Hasbro, Logitech, Nintendo).

В список товаров для параллельного импорта также вошла продукция IKEA, Mattel, бренды моторных масел Shell Helix, Rimula, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren).

Магазин IKEA. CC0.

Напомним, в конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

Важное — одной строкой

Общее число вынужденных переселенцев, прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса с февраля прошлого года, превысило 5,4 млн человек, среди них — 744 тыс. детей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке со стороны Украины на два населенных пункта в Севском районе. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле территории региона. Жителя Углича приговорили к восьми годам за попытку поджога военкомата. Пентагон заложил в бюджете на 2024 год рекордные $170 млрд на закупку вооружений. В школах Запорожской области с 1 сентября отменят обязательное изучение украинского языка. Родители смогут выбирать, какой язык будут учить их дети — русский или украинский. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел заявил, что монахи, которым предписано до 29 марта покинуть монастырь, будут до последнего отстаивать свои права и святыни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что сейчас перспектив для переговоров с Украиной нет. По его словам, цели спецоперации сейчас можно достичь только военным путем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что надо «запустить мирный процесс» по Украине. Для этого, по его мнению, требуется создать контактную группу, в которую должны войти США, Великобритания, Франция и Германия. Руководство США намерено чаще вводить санкции в отношении лиц и организаций, которые помогают гражданам РФ, внесенным в санкционные списки, обходить ограничения — Associated Press. ФРГ завершила обучение украинских военных обращению с немецкими танками Leopard — издание Die Zeit. В Женеве начались переговоры между представителями России и ООН по продлению зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней. Лондон ожидает дальнейшего ухудшения глобальной ситуации в сфере безопасности, период нестабильности может продлиться больше десятилетия, гласит обзор международной и оборонной политики Великобритании. В этом обзоре одной из целей указано противостоять попыткам России подорвать безопасность Соединенного королевства, евроатлантический и, шире, мировой порядок. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает преждевременными разговоры о передаче Украине истребителей Hornet, стоящих на вооружении финской армии. Правительство РФ поддержало инициативу ЛДПР об освобождении участников СВО от уплаты пошлин за оказание нотариальных услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Законопроект о повышении призывного возраста с 18—27 до 21—30 лет будет принят Госдумой в весеннюю сессию, в этом году призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам, заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Запрет на транзит санкционных товаров в РФ по территории Турции связан с выполнением Анкарой требований ЕС, заявил помощник главы Ассоциации международных грузоперевозчиков Турции Кемаль Гюль. На лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, ему грозит штраф в 50 тыс. руб. США намерены потратить на закупку боеприпасов в следующем финансовом году $30,6 млрд — на 12% больше, чем в текущем — Пентагон. ЕС без изменений продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции против почти 1500 физлиц и 205 организаций в связи с действиями РФ на Украине. Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение обязать интернет-провайдеров заблокировать IP-адреса, чтобы предотвратить дальнейший просмотр российских телеканалов, подпавших под санкции ЕС. Украинское национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передало управление арестованными активами производителя минеральной воды «Моршинская» компании «Карпатские минеральные воды». Ранее украинские СМИ сообщали, что владельцем «Моршинской» являлся российский предприниматель Михаил Фридман. Венгрия не будет поставлять вооружения на Украину, но продолжит подготовку украинских военных врачей и оказание помощи раненым военнослужащим — министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных. Часть данных таможенной статистики, закрытых в прошлом году на фоне введения санкций против России, вновь появилась в открытом доступе. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поставил под сомнение достоверность появившейся в западных СМИ версии о причастности проукраинской группировки к взрывам газопроводов «Северный поток». Он не думает, что они были выгодны Киеву. Оборот внешней торговли России в 2022 году вырос на 8,1% к 2021 году, до $850 млрд, сообщили в ФТС. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что выступает против использования швейцарского оружия в вооруженных конфликтах. Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что его позиция «не означает равнодушного отношения». Белоруссия рассчитывает до конца 2023 года проработать с Россией принципы формирования объединенного рынка газа Союзного государства. Наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к гостайне.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 12 марта, 382-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.