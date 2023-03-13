День 382-й. Самое важное к утру 13 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 12 марта

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 220 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных в течение суток; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили за сутки свыше 50 военных ВСУ и гаубицу Д-30; На Купянском направлении войска РФ пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области; Средства ПВО России за сутки сбили 2 вертолета Ми-8, 7 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожили 1 беспилотник; ВС РФ уничтожили в районе города Запорожье склад боеприпасов ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет»; На Херсонском направлении Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»; ВС России поразили в районах Красного Лимана и Дробышева ДНР пункты управления 111-й бригады теробороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

В Перми началась проверка по обращению мобилизованных к президенту

Министерство территориальной безопасности Пермского края начало проверку по факту обращения мобилизованных к президенту России Владимиру Путину. В военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку.

Обращение мобилизованных из Пермского края и Свердловской области к президенту. Кадр из видеообращения мобилизованных.

Мобилизованные из Пермского края и Свердловской области записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили разобраться в действиях своего военного командования. Мобилизованные пожаловались на нарушения, допущенные командованием, нехватку необходимого снаряжения и прочее.

Мобилизованные, прибывшие в декабре 2022 года для территориальной обороны в Донецкую область, попали в распоряжение Первой славянской бригады ДНР. Как сообщают военнослужащие, из теробороны их перевели в штурмовые подразделения «без должных записей и документов». Участвовать в штурме, в том числе под Авдеевкой, им приходилось «без разведки и связи с другими подразделениями».

Мария Захарова назвала фейком распространенные от ее имени слова о «битве элит» в Кремле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и информационной атакой сведения о том, что дипломат якобы говорила о «битве элит» в России.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Так Захарова прокомментировала информацию, которая появилась в нескольких Telegram-каналах, в том числе и в канале редакции Deutsche Welle на русской языке (признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на базирующийся в США аналитический центр. Там Марии Захаровой приписывались слова о том, что она говорила о якобы отсутствии у России контроля над информационным пространством в стране «из-за борьбы между элитами».

Иран закупит российские истребители Су-35

Иран завершил подписание контракта на закупку российских истребителей Су-35, сообщило постоянное представительство страны при ООН. Истребители «технически одобрены Ираном». Россия никак не комментировала информацию об этой сделке.

ВКС России. Истребители. мвд. рф

Дипломаты при этом не разглашают, сколько истребителей будет доставлено в Иран. Отмечается, что это «информация засекречена».

Иран в январе впервые подтвердил наличие заказа на закупку российских истребителей Су-35, а также другой военной техники, в том числе вертолетов и ракет. Первые поставки ожидаются уже весной.

Важное — одной строкой

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что западные союзники никогда не обсуждали отправку войск на Украину. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что западные страны приближаются к тому, чтобы направить на Украину свои войска. В бюджет Украины на 2023 год будут включены дополнительные 500 млрд гривен ($13,61 млрд) в рамках военных расходов. Электричество, отопление и водоснабжение полностью восстановлено в Киеве после обстрелов критической инфраструктуры 9 марта. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает поставок истребителей в ближайшее время. По его мнению, из-за сложностей в их поставке следует начать обучение украинских пилотов управлению западными истребителями уже сейчас. В центре Софии прошла демонстрация за полный нейтралитет Болгарии в российской спецоперации на территории Украины. Рабочая группа по вопросам СВО представила программу организации отпусков участников боевых действий на территории Украины. Работники украинской антарктической станции «Академик Вернадский» заменили названия городов на указателях в рамках «декоммунизации» и «дерусификации», сообщили в Национальной антарктическом научном центре Украины. По данным Bloomberg, Индия не будет нарушать санкции против РФ и превышать потолок цены на нефть, об этом банки и трейдеров попросили чиновники. Владимир Зеленский провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом, обсудил с ним движение Украины в Евросоюз. Украина ждет поставок оружия от Запада, чтобы не идти «к позициям русских с пустыми руками», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Миграционная служба МВД ДНР откроет в республике пять новых пунктов для приема документов на получение российского паспорта. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна убеждена, что зерновая сделка будет продлена. В Луганск и ряд сел Славяносербского района ЛНР сокращена подача воды из-за аварии на Петровском магистральном водоводе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: утверждения, что Украина как-то связана с подрывом «Северных потоков», наносят ущерб. Харьковское метро возобновило работу, приостановленную 9 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «грандиозным враньем» заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы отсутствии у Москвы желания вести с Киевом переговоры по урегулированию кризиса. Кабмин Германии собирается приобрести самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, чтобы заменить те, которые были отправлены Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал участников антивоенных демонстраций, которые периодически проходят в Германии, и призвал ФРГ увеличить поставки боеприпасов.

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