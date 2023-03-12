День 381-й. Самое важное к утру 12 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 11 марта

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и две гаубицы Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили свыше 70 военных ВСУ; На Херсонском направлении российские войска уничтожили свыше 50 военнослужащих и склад боеприпасов 124-й бригады ВСУ; На Купянском направлении ВСУ потеряли в течение суток до 50 военных и самоходку «Гвоздика»; На Краснолиманском направлении до 90 украинских военных, гаубица Д-30 и самоходка «Акация» противника уничтожены за сутки; ВС РФ уничтожили в ДНР две РЛС контрбатарейной борьбы американского производства; Средства ПВО РФ за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

Британия просит спонсоров Олимпиады не допустить россиян к Играм

Британское правительство обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Играх. По информации The Guardian, среди спонсоров, к которым было направлено письмо, — Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях», — говорится в письме.

Олимпиада. Источник: СС0

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Однако в январе 2023 года президент комитета Томас Бах выступил за то, чтобы россиян и белорусов допустили до Олимпиады 2024 года.

Госдума заказала исследование межнационального согласия на фоне военной операции на Украине

Государственная дума РФ разместила на портале государственных закупок тендер на проведение исследования о межнациональном согласии в России в связи с военной операцией на Украине и преодолением социально-экономических последствий санкций.

Опрос. СС0

В техническом задании необходимость исследования объясняется тем, что российские власти разрабатывают поправки в Стратегию национальной политики «с учетом новых вызовов межнациональному согласию», возникших в связи с военной операцией на Украине и преодолением санкций.

Исследование должно разработать рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования приоритетных направлений государственной политики, направленной на «сохранение гражданского единства и межнационального согласия». Начальная цена исследования — 5 млн руб. Его необходимо подготовить до 14 августа.

В МИД РФ отреагировали на украинскую петицию о переименовании России в Московию

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что поручение украинского президента Владимира Зеленского изучить вопрос о переименовании России в Московию — это свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о переименовании России в Московию («Росія» на «Московія»), поручив изучить этот вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю. Как отметил Зеленский, этот вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

Важное — одной строкой

Дания в начале мая передаст Украине первый танк Leopard 1. Компания «Единый заказчик в сфере строительства» намерена ввести в эксплуатацию не менее 30 домов и восстановить более 1,7 тыс. объектов в Мариуполе в 2023 году, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что предложение премьер-министра страны Санны Марин о передаче Украине списанных истребителей Hornet ни с кем не обсуждалось. ОАЭ отправили на Украину 14 тонн гуманитарной помощи. В нее вошли одеяла, предметы личной гигиены и светодиодные лампы. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сезон в Крыму будет «горячим и очень жарким». Украинские власти ранее неоднократно заявляли о планах вернуть контроль над полуостровом. Россия запросила на 14 марта заседание Совета Безопасности ООН по проблеме русофобии, которая препятствует завершению украинского конфликта. В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения. Патриарх Кирилл попросил международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру. В ходе визита в Киев норвежский министр обороны Бьерн Арильд Грам заявил, что танки из его страны прибудут на Украину в ближайшее время. Представители Украины выкапывают траншеи на границе с Молдавией, объясняя это попыткой борьбы с незаконной миграцией и контрабандой. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией сообщения о подготовке украинского контрнаступления на левый берег Днепра в Херсонской области. Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn в 2023 году перестал доставлять гуманитарные грузы на Украину бесплатно. Свердловский районный суд Костромы заочно арестовал бывшего координатор штаба Алексея Навального в Костроме Александра Зыкова (штабы Алексея Навального признаны экстремистской организацией и запрещены) по делу о фейках о ВС РФ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что положение Украины для начала мирных переговоров будет определяться на поле боя, для чего необходимо наращивать военную поддержку Киева. Товарооборот России и Индии за неполный 2022−2023 финансовый год достиг $39,8 млрд — это рекордный показатель, который позволил России войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о новых антироссийских санкциях. Они затрагивают российского оператора государственных лотерей «Спортлото», а также ряд букмекерских контор. Жилой многоквартирный фонд Волновахи полностью восстановили, заявил глава районной администрации Константин Зинченко. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил НАТО в провоцировании конфликта между Россией и Украиной. Германия преодолела дефицит подсолнечного масла, вызванный боевыми действиями на Украине, пишет агентство DPA. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Бахмута (Артемовска).

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