12 марта
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Политика

День 381-й. Самое важное к утру 12 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главное из брифинга Минобороны РФ 11 марта

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и две гаубицы Д-30;

На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили свыше 70 военных ВСУ;

На Херсонском направлении российские войска уничтожили свыше 50 военнослужащих и склад боеприпасов 124-й бригады ВСУ;

На Купянском направлении ВСУ потеряли в течение суток до 50 военных и самоходку «Гвоздика»;

На Краснолиманском направлении до 90 украинских военных, гаубица Д-30 и самоходка «Акация» противника уничтожены за сутки;

ВС РФ уничтожили в ДНР две РЛС контрбатарейной борьбы американского производства;

Средства ПВО РФ за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

Британия просит спонсоров Олимпиады не допустить россиян к Играм

Британское правительство обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Играх. По информации The Guardian, среди спонсоров, к которым было направлено письмо, — Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы России и Белоруссии использовали спорт в своих пропагандистских целях», — говорится в письме.

Олимпиада.
Олимпиада.
Источник: СС0

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Однако в январе 2023 года президент комитета Томас Бах выступил за то, чтобы россиян и белорусов допустили до Олимпиады 2024 года.

Госдума заказала исследование межнационального согласия на фоне военной операции на Украине

Государственная дума РФ разместила на портале государственных закупок тендер на проведение исследования о межнациональном согласии в России в связи с военной операцией на Украине и преодолением социально-экономических последствий санкций.

Опрос.
Опрос.
СС0

В техническом задании необходимость исследования объясняется тем, что российские власти разрабатывают поправки в Стратегию национальной политики «с учетом новых вызовов межнациональному согласию», возникших в связи с военной операцией на Украине и преодолением санкций.

Исследование должно разработать рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования приоритетных направлений государственной политики, направленной на «сохранение гражданского единства и межнационального согласия». Начальная цена исследования — 5 млн руб. Его необходимо подготовить до 14 августа.

В МИД РФ отреагировали на украинскую петицию о переименовании России в Московию

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что поручение украинского президента Владимира Зеленского изучить вопрос о переименовании России в Московию — это свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
www.mid.ru

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о переименовании России в Московию («Росія» на «Московія»), поручив изучить этот вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю. Как отметил Зеленский, этот вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

Важное — одной строкой

Дания в начале мая передаст Украине первый танк Leopard 1.

Компания «Единый заказчик в сфере строительства» намерена ввести в эксплуатацию не менее 30 домов и восстановить более 1,7 тыс. объектов в Мариуполе в 2023 году, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что предложение премьер-министра страны Санны Марин о передаче Украине списанных истребителей Hornet ни с кем не обсуждалось.

ОАЭ отправили на Украину 14 тонн гуманитарной помощи. В нее вошли одеяла, предметы личной гигиены и светодиодные лампы.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сезон в Крыму будет «горячим и очень жарким». Украинские власти ранее неоднократно заявляли о планах вернуть контроль над полуостровом.

Россия запросила на 14 марта заседание Совета Безопасности ООН по проблеме русофобии, которая препятствует завершению украинского конфликта.

В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения.

Патриарх Кирилл попросил международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру.

В ходе визита в Киев норвежский министр обороны Бьерн Арильд Грам заявил, что танки из его страны прибудут на Украину в ближайшее время.

Представители Украины выкапывают траншеи на границе с Молдавией, объясняя это попыткой борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал дезинформацией сообщения о подготовке украинского контрнаступления на левый берег Днепра в Херсонской области.

Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn в 2023 году перестал доставлять гуманитарные грузы на Украину бесплатно.

Свердловский районный суд Костромы заочно арестовал бывшего координатор штаба Алексея Навального в Костроме Александра Зыкова (штабы Алексея Навального признаны экстремистской организацией и запрещены) по делу о фейках о ВС РФ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что положение Украины для начала мирных переговоров будет определяться на поле боя, для чего необходимо наращивать военную поддержку Киева.

Товарооборот России и Индии за неполный 2022−2023 финансовый год достиг $39,8 млрд — это рекордный показатель, который позволил России войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о новых антироссийских санкциях. Они затрагивают российского оператора государственных лотерей «Спортлото», а также ряд букмекерских контор.

Жилой многоквартирный фонд Волновахи полностью восстановили, заявил глава районной администрации Константин Зинченко.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил НАТО в провоцировании конфликта между Россией и Украиной.

Германия преодолела дефицит подсолнечного масла, вызванный боевыми действиями на Украине, пишет агентство DPA.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Бахмута (Артемовска).

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 10 марта, 380-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.

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