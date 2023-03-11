День 380-й. Самое важное к утру 11 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 10 марта

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили за сутки свыше 120 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 120 военнослужащих и 4 единицы техники; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили свыше 50 военных ВСУ; На Купянском направлении до 40 военнослужащих ВСУ уничтожено за сутки; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили 20 военных ВСУ и самоходку «Гвоздика»; ВКС России сбили в районе Марьинки в ДНР самолет Су-27 Воздушных сил Украины; ВС РФ поразили зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ в ДНР; Средства ПВО РФ сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 7 беспилотников ВСУ.

Украина готовит контрнаступление

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению в районе Бахмута (Артемовск). Ранее бизнесмен сообщал об усилении ВСУ на Бахмутском направлении.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской газете La Stampa, что ВСУ проведут контрнаступление через два месяца. Он также назвал бои за Бахмут (Артемовск) стратегическим успехом Украины. По его словам, ВСУ «измотает» российскую армию, а потом сосредоточит свои силы на другом направлении.

При этом Франция и Великобритания подтвердили намерение оказать Украине поддержку при подготовке контрнаступления. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Профицит внешней торговли РФ снизился за год почти в три раза

Профицит внешней торговли РФ по итогам января — февраля 2023 года снизился более чем в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $15,3 млрд, следует из предварительной оценки Центрального Банка РФ.

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При этом профицит счета платежного баланса РФ в январе — феврале 2023 года снизился более чем в 2,9 раза, до $12,9 млрд.

«Значительное уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта», — говорится в сообщении регулятора.

Минобороны РФ отрицает слухи о новой волне мобилизации

Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ в ходе брифинга о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

«Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало граждан «не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию».

Важное — одной строкой

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