День 379-й. Самое важное к утру 10 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 9 марта

ВС РФ нанесли массированный удар возмездия высокоточным оружием по объектам Украины в ответ на теракты в Брянской области. Все назначенные объекты поражены, сорвана переброска резервов для ВСУ и железнодорожные перевозки иностранного вооружения; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 135 военнослужащих ВСУ; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 115 военнослужащих и шесть единиц техники; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ за сутки уничтожили до 65 военных ВСУ; На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих и девять единиц техники; ВКС РФ в воздушном бою в Запорожской области сбили самолет МИГ-29 ВСУ, также в ДНР сбит украинский вертолет МИ-8; ВС РФ уничтожили в ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ и РЛС производства США.

Минобороны РФ назвало ракетный обстрел Украины «массированным ударом возмездия» за теракты в Брянске

Минобороны России сообщило, что сегодняшние удары по Украине стали ответом на террористические акции в Брянской области. Сам обстрел ведомство назвало массированным «ударом возмездия».

В Минобороны утверждают, что уничтожены места базирования ударных беспилотников Украины, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов, также «сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения».

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». popmech.ru.

Украинская сторона сообщила об обстрелах энергетической инфраструктуры в семи областях. Также сообщается, что в Киеве в результате взрывов пострадали два человека. Власти Львовской области сообщили о гибели шести человек. Также на некоторое время была обесточена Запорожская АЭС.

Электроснабжение Запорожской АЭС удалось восстановить

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после утреннего блэкаута, вызванного ракетными обстрелами. О том, что подача на станцию энергии возобновилась, сообщила украинская компания «Укрэнерго». Эту же информацию подтвердили и в «Росэнергоатоме», который является оператором станции.

«ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на производство электроэнергии для собственных нужд объединенной энергосистемы Украины», — указали в «Укрэнерго».

Запорожская АЭС. wikipedia.org/

Ранее Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из-за ракетного удара. В компании «Энергоатом» сообщали, что горючего для работы 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд станции хватит на 10 суток. При этом в компании отмечали, если внешнее питание ЗАЭС будет невозможно восстановить, то может произойти «авария с радиационными последствиями для всего мира».

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) были близки к достижению договоренности о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС, однако Украина заблокировала эту договоренность.

Страны ЕС объявили о новых поставках оружия и боеприпасов Украине

Словакия получила согласие Польши на совместную передачу Украине партии самолетов МиГ-29, ранее стоявших на вооружении армий двух стран. Также Польша заявила о готовности поставить Украине находящиеся у нее на вооружении истребители МиГ-29.

Помимо этого, Минобороны Польши сообщило, что страна передала Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2 из 14 обещанных.

Танк Leopard 2. ru.wikipedia.org

Также Польша начала создание хаба по обслуживанию немецких танков Leopard, которые уже поступили или поступят Украине, заявил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Он уточнил, что запчасти для танков не производят уже 20 лет.

Кроме того, министры обороны стран Евросоюза согласились с необходимостью немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов из оставшихся запасов на европейских складах.

Ряд иностранных лидеров заявили о готовности выступить посредниками между Россией и Украиной

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан прилетел в Москву через десять дней после посещения Киева и подтвердил, что Эр-Рияд готов приложить все усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов рассмотреть запрос о посредничестве в решении конфликта на Украине, но «время для этого еще не пришло». Помимо этого, стало известно, что Турция предлагает стать посредником на встрече лидеров России и Украины, однако конкретные сроки и место пока не обсуждаются.

Стол переговоров. CC0

На этом фоне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоров с Россией в Швейцарии нет. Он напомнил, что Киев «готов к дипломатии в любой момент», если из страны будут выведены российские войска.

Примечательно, что секретарь совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что все больше граждан страны выступают за мирные переговоры с Россией. Он назвал это явление опасной тенденцией.

Важное — одной строкой

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