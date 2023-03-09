День 378-й. Самое важное к утру 9 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 8 марта

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 180 военнослужащих ВСУ; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 130 военнослужащих и девять единиц техники; На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили за сутки свыше 65 военных ВСУ и гаубицу «Мста-Б»; На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 50 военнослужащих и гаубицу Д-30 ВСУ; На Купянском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и самоходная гаубица «Акация»; Также на Купянском направлении пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ; В ДНР уничтожена украинская РЛС низколетящих воздушных целей 36Д и поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

ЕС направит €2 млрд в Европейский фонд мира для оплаты поставок оружия Украине

Евросоюз утвердил увеличение бюджета Европейского фонда мира на €2 млрд, средства которого используются для финансирования военных поставок Украине от ЕС.

Вскоре глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель предложил ЕС потратить еще миллиард евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. Боррель также объявил, что ЕС подготовит свыше 11 тыс. украинских военных к концу марта и еще 30 тыс. — к концу 2023 года.

Евросоюз. CC0

Всего с 24 февраля 2022 года Евросоюз направил Украине €49 млрд финансовой помощи, из них военная помощь составила €3,6 млрд. По данным Financial Times, с начала спецоперации ЕС отправил Украине 325 танков, 200 реактивных систем залпового огня, более 1 тыс. дронов.

Напомним, Европейский фонд мира был создан в 2021 году для военного и оборонного финансирования с целью предотвратить военные конфликты в других странах. До начала специальной военной операции на Украине средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия.

СМИ продолжают публиковать информацию о причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»

Британская The Times выпустила материал, в котором утверждается, что европейские спецслужбы знали про украинский след в деле о взрывах на «Северных потоках» уже через неделю после инцидента. По информации издания, им было известно имя «спонсора» диверсий, формально не связанного с правительством в Киеве.

На этом фоне глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что не может комментировать данные СМИ о взрывах на «Северных потоках», напомнив, что выяснением обстоятельств произошедшего занимается Генпрокуратура страны. Между тем, в Генпрокуратуре ФРГ сообщили, что 18 и 20 января провели обыски на судне, которое могло быть причастно к диверсиям на «Северных потоках».

Посольство России в США назвало сбивающими с толку сообщения СМИ о возможной причастности к подрыву двух газопроводов «Северный поток» некоей «проукраинской группировки». В посольстве считают, что цель таких публикаций — «вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море».

«Северный поток-2». www.gazprom.ru/projects/nord-stream2/

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников опроверг сообщения о причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток».

Генсек ООН прибыл в Киев , чтобы обсудить зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить с ним продление зерновой сделки. Зеленский и Гутерриш заявили, что зерновую сделку после 18 марта необходимо продлить.

Флаг ООН. СС0

По данным агентства Reuters, глава украинского государства во время визита заявил, что черноморское соглашение необходимо миру, а генсек ООН подчеркнул важность сделки для глобальной продовольственной безопасности и цен на продовольствие.

Между тем, стало известно, что Турция намерена добиться продления зерновой сделки с учетом требований России.

«Переговоры по продлению зерновой сделки еще не завершены, они по-прежнему продолжаются. Турция прилагает серьезные усилия, чтобы соглашение о черноморской инициативе было продлено, а также были учтены требования всех сторон, в том числе России», — рассказал ТАСС турецкий дипломатический источник.

Напомним, срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.

Анонсированы новые поставки оружия Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что в марте Украина получит от Германии и Португалии 21 танк Leopard 2A6. 18 танков отправят из Германии, 3 — из Португалии. Кроме того, Писториус пообещал наращивать помощь Украине в случае, если Китай будет поставлять оружие России.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Также стало известно, что правительство Южной Кореи одобрило реэкспорт гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами из Польши на Украину. Помимо этого, издание Politico заявило, что военные США изучают возможность установки передовых ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 на украинских истребителях советского времени.

При этом издание American Conservative отмечает, что США передали Украине треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а на восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов может уйти до шести лет.

Производители дизельных двигателей и автошин уходят с российского рынка

Японский производитель дизельных двигателей Yanmar Holdings объявил, что с апреля полностью прекратит свою деятельность на российском рынке.

Дизель , топливо , бензин СС0

Помимо этого, немецкий производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес. Об этом сообщил генеральный директор компании Николай Сетцер.

Также стало известно, что нидерландская Gasunie полностью списала стоимость 9-процентной доли в компании Nord Stream, так как не ожидает возобновления поставок газа по «Северному потоку» в обозримом будущем.

Важное — одной строкой

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