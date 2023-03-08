День 377-й. Самое важное к утру 8 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 7 марта

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 125 военнослужащих и семь единиц техники за сутки; На Донецком направлении ВС РФ ликвидировали более 75 украинских военных; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ликвидировано свыше 60 украинских военных, а также САУ М109 Paladin и гаубица М777; На Купянском направлении уничтожено свыше 30 военнослужащих ВСУ и польская самоходка Krab; На Херсонском направлении уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ и две гаубицы Д-30; В районе Авдеевки в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ; ВКС России в ДНР сбили самолет СУ-24 Воздушных сил Украины; За сутки ВС РФ поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

СМИ: взрывы на «Северных потоках» устроила некая проукраинская группировка

Разведданные свидетельствуют, что нападение на «Северные потоки» устроила некая проукраинская группировка, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников. Источники издания не говорят, кто входил в группу, руководил операцией и оплатил ее, однако отмечают, что у них нет доказательств причастности украинского президента и его подчиненных к взрывам.

По информации издания, в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Из них следует, что за операцию отвечали «опытные водолазы», не имеющие отношения к армии или спецслужбам какой-либо страны.

«Северный поток-2». www.gazprom.ru/projects/nord-stream2/

Эти данные подтверждает немецкое издания Die Zeit, по информации которого следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», его арендовала компания граждан Украины.

Белый дом отказался комментировать эту публикацию, сославшись на ведущееся европейскими странами расследование. Между тем, заместитель официального представителя генсека Фарахан Хак заявил, что у ООН нет информации о причастности проукраинской группы к подрыву «Северных потоков». Одновременно с этим зампостпреда РФ при ООН Николай Полянский заявил, что голосование по резолюции о международном расследовании по «Северным потокам» пройдет в СБ ООН до конца марта.

Лукашенко обвинил Украину и США в подготовке теракта в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о провале совместной операции Службы безопасности Украины (СБУ) и Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) против Белоруссии.

Александр Лукашенко в Кремле , 11 марта 2022. kremlin.ru

По его словам, спецслужбы от пяти до восьми месяцев готовили теракт, исполнять который должен был живущий в Крыму айти-специалист — уроженец Кривого Рога с российским и украинским гражданством. Непосредственной целью операции должно было стать уничтожение на территории Белоруссии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. Обвиняемого в настоящее время задержали. «БелТА» передает, что его завербовали еще в 2014 году.

Украина предъявленные обвинения отрицает. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что самолет А-50 под Минском атаковали «местные партизаны».

Польша передала Украине первые немецкие танки Leopard 2

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из 14 обещанных Варшавой танков Leopard 2 Украина получила уже четыре, еще 10 будут отправлены Киеву на этой неделе.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

В Минобороны Германии сообщили, что Leopard 2 будут поставлены Украине, когда предназначенные для работы с ними экипажи ВСУ завершат обучение, начатое 13 февраля. Глава ведомства Борис Писториус ранее утверждал, что это произойдет в первом квартале. Также он опроверг слухи о недостатке танков и сообщил об устранении технических проблем, имевшихся с боевыми машинами Leopard 2. По его словам, ФРГ способны выполнять обязательства, взятые на себя в рамках НАТО.

Тем временем ТАСС передает, что Украина непублично начала просить у Вашингтона кассетные боеприпасы — авиационные и артиллерийские. Такие снаряды запрещены в 120 странах мира.

МВФ: экономический спад в России оказался не таким серьезным , как ожидалось

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Бо Ли заявил, что экономический спад в России оказался не таким серьезным, как ожидалось, поскольку соседние страны поддерживают с ней прочные связи.

Монеты , диаграмма. Фото:

По его словам, негативное влияние конфликта на Украине на страны Средней Азии и Закавказья было ограниченным. Им помогла диверсификация экономики, а также приток иммигрантов и капиталов из РФ.

«Мы ожидаем роста ВВП на 4,7% в Кавказском регионе и Центральной Азии. Это значительно лучше, чем-то, что мы ожидали два месяца назад. Два месяца назад мы ожидали около 2,6%", — заявил он.

При этом Бо Ли добавил, что ситуация может и ухудшиться — как из-за развития событий на Украине, так и вследствие негативного влияния антироссийских санкций.

ЦБ РФ впервые раскрыл данные о кредитовании российского бизнеса в юанях

По данным Центробанка, доля кредитов российских корпораций в юанях пока составляет порядка 1%, однако быстро растет, в то время как в целом, доля валютных кредитов сокращается. Валютные активы банковского сектора за 2022 год уменьшились на 12,3%. Ранее ЦБ отмечал, что банки испытывают недостаток доходных активов в китайской валюте.

Юань. открытые источники в интернете

Обязательства в иностранной валюте сократились на 26,6%, в основном, за счет клиентских средств. Центробанк объясняет это влиянием временных требований об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами и конвертацию долларов в рубли после колебаний курса в начале минувшего года. Доля юаня в клиентских средствах составляет порядка 2% и на протяжении 2022 года росла.

«Введенные санкции привели к падению привлекательности валют недружественных стран и ускорению девалютизации экономики, что будет способствовать снижению валютных рисков банков», — отмечает финансовый регулятор.

Важное — одной строкой

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 90 российских военных. Тем временем, из российского плена, по заявлению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, вернулись 130 военнослужащих ВСУ. Финский производитель детской одежды Reima продал активы в России. 25% ООО «Рейма» перешли к структуре сети магазинов детских товаров «Детский мир». Еще 75% получило АО «Валан менеджмент». В Пензенской области введен запрет на использование беспилотников без договора с властями, сообщает региональное Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей. Суд приговорил администратора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к 8,5 годам колонии за публикацию фейков об армии. В СВО участвуют 1,1 тыс. женщин-военнослужащих, каждая третья получила госнаграды, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что исходя из существующего уровня цен, потолка цен на российскую нефть «вроде как и нет» Великобритании понадобится не менее 10 лет, чтобы восстановить истощенные поставками Украине запасы оружия — The Evening Standard со ссылкой на военный комитет Палаты общин. Правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией о пограничном контроле. Экс-председателя думы Асбестовского городского округа (Свердловская область) Андрея Самарина дважды оштрафовали на 30 тыс. руб. за злоупотребление свободой массовой информации. По информации СМИ, поводом для возбуждения дел стали видео с обстрелом роддома в Мариуполе в марте 2022 года. Европейские власти не продлевали сроки подачи заявок для разблокировки активов, замороженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream — сделать это до 24 июля 2023 года разрешили только дочерним компаниям ВТБ в Европе, сообщила пресс-служба Генерального директората по финансовой стабильности ЕС. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна инвестирует $2,2 млн в разминирование Украины. Кабмин Украины одобрил порядок принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Владимир Путин поручил Кабмину изучить вопрос о системной работе по лечению последствий посттравматического синдрома у военнослужащих и их семей. Страны Евросоюза заместили импорт дизельного топлива из РФ поставками из Саудовской Аравии, сообщило Минэнерго США. По данным Центробанка РФ, международные резервы России за февраль сократились с $597 млрд до $574 млрд. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за февраль выросли на 40%, перевалив за 11 тыс. человек. На 35% рухнул экспорт товаров из Украины в 2022 году, сообщает украинское издание Forbes. Отрицательная тенденция затронула практически все отрасли, исключением стал только экспорт IT-услуг, который вырос на 6%. Глава МИД Китая Цинь Ган заявил о наступлении критического момента для прекращения усиливающегося кризиса на Украине и необходимости продвижения мирного диалога. Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников. Он отметил, что некоторые положения закона юридически неясны и противоречат конституции.

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