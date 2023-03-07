День 376-й. Самое важное к утру 7 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 6 марта

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 225 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли в течение суток более 160 военных, танк и машину РСЗО «Град»; На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 45 украинских военных в течение суток; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России за сутки уничтожили около 65 военных ВСУ; Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит самолет Су-27, а также украинский вертолет Ми-8; Средства ПВО России сбили украинский самолет МиГ-29 в ДНР; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в районе Дачного и РЛС контрбатарейной борьбы в районе Часова Яра в ДНР; Средства ПВО России за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожили 9 беспилотников ВСУ; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу «Акация» ВСУ; ВС РФ поразили ЗРК «Бук-М1», РЛС ЗРК С-300 и РЛС AN/TPQ-37 производства США.

Украина не оставляет попыток удержать Бахмут

Командование ВСУ выступило за продолжение обороны Бахмута (Артемовска). Ранее СМИ сообщали, что ситуация в Бахмуте спровоцировала разногласия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, поскольку у них «принципиально разные взгляды» по этому вопросу: якобы главнокомандующий ВСУ призывал подумать об отступлении «по тактическим соображениям».

Недавно советник офиса президента Украины Александр Роднянский говорил, что ЧВК «Вагнер» пытаются окружить Бахмут, в связи с чем военные «собираются взвесить все варианты», в том числе отступление в случае необходимости.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Артемовск (Бахмут) имеет скорее символическое, чем стратегическое и оперативное значение.

Нефтегазовые компании получили почти $58 млрд убытков от обесценения активов в РФ

Крупнейшие иностранные нефтегазовые компании в 2022 году списали на убытки в общей сложности около $58 млрд в связи со сворачиванием проектов в России.

Добыча нефти. Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Британская BP plc, как один из крупнейших акционеров «Роснефти», отразила наибольший убыток — $25,52 млрд, списав инвестиции в российскую компанию и в совместные предприятия с ней — при этом BP все еще владеет этими активами. В декабре компания заявила, что продолжает искать покупателя на свою долю в «Роснефти». При этом процесс выхода из активов осложняется и затягивается из-за международных санкций против России и ряда российских законов.

Второй по объему убытков стала французская TotalEnergies, списавшая $14,8 млрд. Третье место по списаниям заняла Wintershall Dea AG, приняв решение о выходе из российских активов: этот шаг стоил ей 4,5 млрд евро.

Иностранный бизнес продолжает покидать Россию

Немецкая химическая компания Linde уведомила российские власти о прекращении работы в стране и пытается продать бизнес, связанный с добычей газа. Об этом заявил глава компании Санджив Ламба. Linde — один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа.

Газ СС0

Кроме того, стало известно, что TotalEnergies передала российскому менеджменту завод по производству смазочных материалов в Калужской области.

На этом фоне министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International следует самостоятельно принимать решение о продолжении работы в России в контексте западных санкций.

Дефицит бюджета России дошел до отметки в 88% от годового плана

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале составил 2,58 трлн руб. или 88% от годового плана, сообщили в Минфине РФ. Доходы бюджета, по предварительной оценке, за отчетный период составили 3,16 трлн рублей (на 25% ниже, чем годом ранее). Расходы составили 5,74 трлн рублей (на 52% больше, чем годом ранее).

Налоги. Деньги. Pixabay.com

Напомним, в январе дефицит составлял 1,76 трлн руб. или примерно 60% годового плана.

В ведомстве заявили, что ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Важное — одной строкой

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