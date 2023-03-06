День 375-й. Самое важное к утру 6 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 5 марта

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили за сутки свыше 210 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили до 180 украинских военных в течение суток; На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 40 украинских военных в течение суток; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 80 военнослужащих; ВС РФ уничтожили в районе Авдеевки пункты управления украинскими беспилотниками и средствами РЭБ; Войска РФ уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в районах Тоненького и Авдеевки в ДНР; ВС РФ поразили командный пункт полка «Азов» (запрещен в РФ) в Запорожской области; ВС РФ поразили в ДНР и Запорожской области командно-наблюдательные пункты подразделений бригад ВСУ и теробороны; ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады теробороны ВСУ в Запорожской области; Средства ПВО России за сутки сбили 6 снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», уничтожили 12 беспилотников ВСУ.

Россия согласилась продлить зерновую сделку на определенных условиях

Россия готова участвовать в зерновой сделке, если остальные участники будут исполнять свои обязательства на равноправной основе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

При этом исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли призвал продлить зерновую сделку «любой ценой». Также глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что ООН и Турция уже работают над продлением зерновой сделки.

Напомним, Россия и Украина заключили зерновую сделку при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Соглашение подразумевало экспорт украинского зерна на мировые рынки через Черное море. Главной причиной соглашения стала острая нужда развивающихся стран в украинском зерне. Сделка заключили на четыре месяца, затем ее продлили еще раз. На данный момент сделка действует до 18 марта. При этом, СМИ сообщали, что зерно из портов Украины идет не в голодающие страны Африки, а преимущественно в Европу.

Международные переводы с карт ряда российских банков приостановлены из-за санкций

Тинькофф-банк приостановил переводы в Турцию, так как из-за санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены. Об этом сообщили в службе поддержки кредитной организации.

Финансы. Банковские карты. открытые источники ( CC0)

Перевести деньги с карт подсанкционных российских банков теперь не получится и с помощью сервиса «Золотая корона». Эта платежная система ограничила переводы с карт банка «Тинькофф», «Сбера» и «Альфа банка» за рубеж. В пресс-службе компании заявили, что сервис не может осуществлять трансграничные переводы с карт ряда российских банков из-за риска нарушения санкционного режима других стран.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против «Тинькофф», а также Альфа-банка и Росбанка к годовщине начала спецоперации на Украине, 25 февраля.

Глава Еврокомиссии заявила , что что зависимость ЕС от газа и нефти из РФ осталась в прошлом

Евросоюз избавился от зависимости от поставок российских нефти и газа, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, США и Норвегия поддержали страны ЕС поставками сжиженного и трубного газа.

Евросоюз. Elliott Brown , CC BY 2.0 , part from original.

«Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа», — пояснила фон дер Ляйен.

По ее словам, Москва якобы стремилась разрушить сплоченность Евросоюза путем сокращения поставок энергоносителей в страны сообщества, однако «произошло обратное».

О независимости Германии от поставок газа, нефти и угля из России, также заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Michael Lucan , CC BY-SA 3.0 DE

«Не произошло того, чего некоторые ожидали. В Германии нет экономического кризиса, нет нехватки газа или чего-то подобного. И также социальная ситуация стабильна», — сказал Шольц.

Важное — одной строкой

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