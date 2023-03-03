День 372-й. Самое важное к утру 3 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 2 марта

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили около 270 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении до 160 военных ВСУ уничтожены в течение суток; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 80 военных; На Купянском направлении в течение суток войска РФ уничтожили более 50 украинских военных; На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих и гаубицу «Мста-Б»; Войска РФ уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ; ВС РФ нанесли подразделениям ВСУ комплексное огневое поражение под Угледаром в ДНР; Средства ПВО России за сутки сбили самолет Су-25 и 14 беспилотников ВСУ; Истребительная авиация ВКС России сбила в ДНР украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8; На Херсонском направлении российские войска поразили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ; Войска РФ уничтожили узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР; ВС РФ уничтожили ЗРК «Бук-М1» и радиолокатор наведения ЗРК С-300.

Украинская диверсионная группа атаковала брянское село

Боевики из так называемого «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне ВСУ, взяли на себя ответственность за нападение на село Любечане в Брянской области.

Преступники на несколько часов захватили расположенный возле границы населенный пункт. Они расстреляли машину, убив ее водителя и ранив ребенка. Затем, записав ряд видеообращений и пофотографировавшись на фоне фельдшерского пункта, они скрылись. По данным ФСБ, их преследовали сотрудники госбезопасности и Минобороны.

Среди участников нападения сотрудники ФСБ предварительно опознали основателя ДРГ Дениса Никитина (ранее Капустин), в 2017 году уехавшего на Украину, и бывшего артиста Кирилла Канахина, снявшегося в ряде сериалов, в том числе в третьей части «Глухаря». Еще один участник съемок в селе похож на Освальда Лемоха из Ярославской области, который в 2017 году уехал на Украину и активно участвовал в событиях на Донбассе.

ФСБ. wikipedia.org

Чтобы затруднить поисковую операцию, боевики, уходя из села, оставили за собой с десяток противопехотных мин. Подтвердили это и в ФСБ, сообщив, что «обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование местности».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшую атаку терактом.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал историю с украинской диверсионной группой в РФ классической заведомой провокацией.

Зерновая сделка под угрозой срыва — российский МИД обвинил западные страны в саботаже

Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение меморандума РФ-ООН, заявили в МИД России. Также в ведомстве обвинили украинскую сторону в том, что она продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

В МИД подчеркивают, что львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

Поле. Зерно. Pixabay.com

На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД G20 призвал участников этого формата способствовать продлению «Черноморской зерновой инициативы».

ФСБ сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене

ФСБ сообщила, что житель Комсомольска-на-Амуре задержан по уголовному делу о государственной измене. В сообщении отмечается, что задержанный сам предложил украинской разведке передавать данные о военных объектах на территории Хабаровского края.

На опубликованном ФСБ видео спецназ задерживает мужчину во дворе жилого дома. После появляются кадры из квартиры, где задержанный произносит фразу: «Высказывания жесткие, которые были мной сделаны, это было то время, когда российская армия зашла в мамин дом».

Действия мужчины квалифицированы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет колонии.

Важное — одной строкой

В отношении депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Материалы переданы в суд города Новокуйбышевска. Сотрудники ФСБ задержали в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области) 44-летнего гражданина, который намеревался кинуть «коктейль Молотова» в окно военкомата. Администрация Купянска объявила о старте эвакуации детей и маломобильных граждан. Другим горожанам также советуют покинуть город. Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС состоялась с четвертой попытки, сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об озабоченности российской стороны в связи с информацией о возможных поставках сербских боеприпасов Украине. Суд на Украине приговорил к десяти годам лишения свободы российского военнослужащего. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса генерального прокурора Украины. Вероятной причиной взрыва в поселке Березовский в Тульской области могло быть падение беспилотника, сообщила пресс-службе администрация Тульской области. Расследование инцидента продолжается. Европейский союз разработал план помощи Украине боеприпасами и намерен представить его для обсуждения на следующей неделе. Этот документ оказался в распоряжении агентства Bloomberg. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от серьезных предложений по мирным переговорам с Украиной. Недовольство политикой президента США Джо Байдена, усталость налогоплательщиков, а также предстоящие выборы на пост главы государства могут привести к расколу американского Конгресса по вопросу поддержки Украины. Такой вывод сделала The New York Times на основе социологических опросов. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что ночью 2 марта ракета попала в пятиэтажный дом в городе Запорожье. Вовлечение США в конфликт на Украине чревато прямым столкновением ядерных держав, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Глава МИД Германии заявила о праве Украины включить условие по Крыму в мирное соглашение Военный конфликт на Украине может закончиться «сам собой» в ближайшие год или два, заявила министр армии США Кристин Вормут. Она добавила, что боевые действия оказались более затяжными, чем ожидалось. Министр обороны Сергей Шойгу утвердил приказ, согласно которому обеспечение добровольческих формирований будет идти в порядке, «установленном для воинских формирований вооруженных сил». В Тульской области задержан родитель шестиклассницы, которая нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок Президент США Джо Байден продлил на год чрезвычайное положение, объявленное в связи с событиями на Украине. Украина будет добиваться введения санкций в отношении российских алмазов и каучука, заявила вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко. Полеты беспилотников гражданского назначения запретили в Воронежской области до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования — указ губернатора Александра Гусева. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что государственная компания Lietuvos gelezinkeliai («Железные дороги Литвы») должна полностью отказаться от перевозок российских и белорусских грузов. Парламент Молдавии принял декларацию, осуждающую военную операцию России на Украине. Участники встречи министров иностранных дел стран G20 не пришли к единому мнению по Украине, совместного коммюнике по итогам переговоров не будет — глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Внесение ряда российских банков в санкционные списки не стало шоком и не создало системных рисков, поскольку кредитные организации успели подготовиться к ограничениям, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Регуляторы Бельгии и Люксембурга продлили до конца июля срок подачи документов для разблокировки активов российских инвесторов, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Пошлины, введенные США, «отрезали» рынок для алюминиевой промышленности РФ, заявил предприниматель Олег Дерипаска. Власти России продолжат настаивать на возвращении блокированной США дипломатической собственности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В ночь на 1 марта два беспилотника неустановленной модели упали на территории воинской части в Крыму, сообщили РБК источники в МВД и территориальном отделе полиции. Парламент Башкирии предлагает запретить рекламу услуг по уклонению от воинской обязанности, законопроект внесен в Госдуму. На фоне зарубежных санкций и других ограничений российские софтверные компании сократили экспортную выручку на 12−17% Сбербанк начал предоставлять услуги юридическим лицам в Крыму, сообщила пресс-служба банка. Приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» перестали быть доступны для скачивания в App Store. Олег Дерипаска предложил снизить число чиновников в 2−3 раза для большей свободы от госаппарата.

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