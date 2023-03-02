День 371-й. Самое важное к утру 2 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 1 марта

На Донецком направлении войска РФ за сутки уничтожили до 190 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили более 150 военных ВСУ в течение суток; На Купянском направлении ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР и Харьковской области, на этом направлении за сутки потери ВСУ составили до 90 военных; На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 85 украинских военнослужащих и две самоходные гаубицы «Акация»; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 80 военных; ВКС РФ в воздушном бою сбили украинский самолет Су-24; За сутки средства российской ПВО сбили 15 беспилотников в Херсонской области, ЛНР, ДНР и Харьковской области; ВС РФ нанесли подразделениям ВСУ огневое поражение под Угледаром и Никольским в ДНР; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино в ДНР; Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников во время попытки массированной атаки на объекты Крыма со стороны Киева, еще четыре беспилотника вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы; Российские войска уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области.

Украина отрицает нанесение ударов по объектам в России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по объектам в России. Атаки беспилотников, о которых российские власти сообщали вчера, он связал с деятельностью внутренних сил.

Тем временем в Кремле не верят, что Украина не наносит удары по России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Накануне военные остановили ночную атаку 10 украинских беспилотников в Крыму, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, шесть украинских беспилотников сбили средствами ПВО, еще четыре украинских БПЛА вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений допущено не было.

Напомним, в ночь на вторник с помощью беспилотников были атакованы объекты в Белгороде, Краснодарском крае, Республике Адыгея и Подмосковье.

За дискредитацию участников спецоперации могут ввести уголовную ответственность на срок до 15 лет

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что вместе с группой депутатов внес на рассмотрение Госдумы поправки в УК и КоАП. Они предполагают введение ответственности за дискредитацию участников СВО на Украине. В качестве наказания предполагается ввести штрафы до 5 млн руб., либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Вячеслав Володин. duma.gov.ru

Тем временем, создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил Володину обращение, в котором попросил пересмотреть законопроект о дискредитации участников СВО. По его мнению, документ не должен распространяться на высший командный состав добровольческих отрядов, ЧВК «Вагнер» и Министерства обороны, поскольку он фактически вводит запрет на любую их публичную и конструктивную критику.

Также стало известно, что депутаты Московской гордумы Михаил Тимонов («СРЗП») и Евгений Ступин (КПРФ) указали на «неконституционность», по их мнению, статьи о распространении ложной информации о ВС РФ и потребовали внести соответствующие поправки в УК. Анализ применения в Москве этой нормы они направили председателям Верховного суда и Госдумы, а также уполномоченному по правам человека в РФ.

Безработица в России обновила исторический минимум , а реальные зарплаты сократились

Уровень безработицы в России в январе этого года составил 3,6%, обновив исторический минимум, следует из данных Росстата. В декабре 2022 года этот показатель составлял 3,7%. Также ведомство сообщает, что реальные зарплаты в России в прошлом году снизились на 1%.

Статистика , график. СС0

В ноябре уровень безработных также составлял 3,7%, всего в 2022 году безработица обновляла исторические минимумы пять раз.

В реальном выражении зарплаты в России в целом за 2022 год снизились на 1%, в декабре выросли на 0,6% в годовом выражении.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году, по предварительным данным, составила 64 191 руб. и по сравнению c 2021 годом выросла на 12,6%, в декабре 2022 года — 88 468 руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 12,6%", — сообщает Росстат.

Важное — одной строкой

40 человек возвращаются из украинского плена, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Омбудсмен республики Виктория Сердюкова пояснила, что военнослужащие были освобождены из плена 16 февраля. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что его компания передала Украине системы ПВО Skynex и Skyranger. Как отметил глава концерна, эти системы могли бы использовать для защиты неба Берлина. По его словам, сейчас Берлин не защищен с воздуха. Власти Севастополя переформатируют парк Победы, посвященный героям ВОВ, в честь павших бойцов СВО на Украине. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицает покупку спутниковых снимков у Китая для ЧВК «Вагнер». По его словам, в ЧВК «Вагнер» есть два десятка своих радиолокационных и оптических спутников. Ранее осужденный экс-депутат из Самары погиб в боях на стороне ЧВК «Вагнер». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединится к санкциям против России даже под давлением. По его словам, Турция не поддерживает какие-либо односторонние санкции против других стран, вводимых без поддержки ООН. В вопросе ограничительных мер Турция сама принимает решения, отметил он. Российские банки оформили участникам военной операции и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд руб. с 21 сентября 2022 года по 31 января 2023 года. Это следует из информационного бюллетеня ЦБ «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса». Премьер Молдавии Дорин Речан: страна может спокойно отказаться от газа и электроэнергии из России, хоть это и приведет к росту цен. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в организации нет ни одного серба, последний «убыл с направления два месяца назад». Так он ответил на обещание президента Сербии Александра Вучича арестовать завербованных в ЧВК «Вагнер» граждан страны, когда те вернутся на родину. Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на нефть, которая поставляется на экспорт. Госпредприятие «Железные дороги Литвы» планирует полностью отказаться от перевозки грузов из России и Белоруссии. Гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас заявил, что компания не хочет «зарабатывать деньги любой ценой». Киевский музей имени А. С. Пушкина теперь будет называться «Усадьба на Кудрявке», сообщает администрация Киева. Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов сообщил, что компания закончила 2022 год с убытком более $1 млрд . Прокурор запросила девять лет колонии общего режима для автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, его обвиняют в публичном распространении фейков про ВС РФ С сентября по декабрь 2022 года Россия экспортировала в Китай 25 тыс. кг обогащенного урана, поставки ядерного топлива свидетельствуют о возможном начале новой гонки вооружений, сообщил источник Bloomberg в Пентагоне. Страховщики должны возвращать часть страховой премии за неиспользованный период действия договора ОСАГО, если прекращение договора произошло из-за участия страхователя в спецоперации. Кабмин утвердил постановление, позволяющее добровольцам получать лечение в военных медучреждениях, заявил Михаил Мишустин. Финский парламент проголосовал за вступление республики в НАТО. Евросоюз переходит от разработки новых санкций в отношении РФ к ужесточению контроля за исполнением уже принятых, пишет Politico. ООН рассчитывает на продление зерновой сделки после 18 марта, сообщила глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла. Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Bloomberg: западные санкции не оказали серьезного давления на российские авиакомпании. Правительство Молдавии не подтверждает информацию о возможном проведении провокации с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья со стороны Украины. Citigroup рассчитывает потратить на сворачивание операций в России $110 млн до конца 2024 года. Казначейство проводит проверку Минобороны РФ по расходам в рамках спецоперации, заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Немецкая Puma продолжает следить за ситуацией в России и изучает различные сценарии и меры в отношении своего бизнеса в стране, говорится в отчете компании. Минобрнауки РФ назначило служебную проверку РУДН в связи с ситуацией с украинскими флагами в здании вуза, сообщает замминистра. Минсвязи ДНР обязало местных операторов до конца февраля представить план внедрения оборудования для системы оперативно-розыскных мероприятий на своих сетях, пишут «Ведомости». Средняя скорость мобильного интернета в России за год снизилась на 7% из-за проблем с оборудованием. Компания Haval готовит восемь моделей для России, выпуск которых наладят на заводе в Тульской области, сообщает ТАСС. Косметическая компания L’Occitane продала бизнес в России с опционом на возвращение, сообщает РБК. В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 38% и составили $18,5 млрд на фоне западных ограничений и введении Евросоюзом и странами G7 потолка цен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства. Цена за газ в Европе за зиму упала втрое — до $515 за 1 тыс. кубометров, следует из данных ICE.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 28 февраля, 370-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.