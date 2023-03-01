День 370-й. Самое важное к утру 1 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 28 февраля

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили около 350 военных ВСУ за минувшие сутки; На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ и самоходку «Акация»; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 45 военных; ВС РФ нанесли подразделениям ВСУ комплексное огневое поражение под Угледаром и Шевченко в ДНР; ВС РФ поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях; На Херсонском направлении российские войска поразили склад боеприпасов; Средства ПВО России сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили восемь беспилотников ВСУ.

«Яндекс» запустил аналог Booking , Airbnb и Aviasales

Сервис «Яндекс.Путешествия» запустил альтернативу Booking, Airbnb, и Aviasales — мобильное приложение для поиска авиабилетов и бронирования отелей по всему миру. В приложении доступно более 1 млн номеров отелей с фото и отзывами, а также маршруты «от сотен авиакомпаний», сообщает пресс-служба «Яндекса».

Для поиска отелей введены фильтры. Кроме того, в приложении есть информация о погоде на выбранные даты, а также рекомендации для мероприятий в каждой локации. В приложении также доступна круглосуточная поддержка для пользователей в чате.

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Напомним, в 2022 году наиболее популярные сервисы для бронирования отелей и аренды жилья Booking и Airbnb приостановили работу в России.

В России прошли настоящие и учебная атаки беспилотников

В ночь на вторник с помощью беспилотников были атакованы объекты в Белгороде, Краснодарском крае, Республике Адыгея и Подмосковье. Обошлось без жертв и серьезных разрушений.

Утром 28 февраля из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата, предположительно дрона, по требованию Минобороны было закрыто воздушное пространство над Санкт-Петербургом.

По требованию военных воздушное пространство над Санкт-Петербургом было закрыто на 200 км по всем эшелонам, находящиеся в небе самолеты, имеющие достаточно топлива, поставлены в режим ожидания, а остальным было предложено вернуться в аэропорты вылета или осуществить посадки на ближайшие аэродромы. Позднее военные сообщили, что проводились учения.

Другие атаки на юге России не были учебными. Около полуночи три беспилотника упали в жилых кварталах Белгорода, расположенного в 40 км от границы с Украиной. Еще один беспилотник в поселке Новый Гиагинского района Республики Адыгея упал на животноводческую ферму. Обломки еще одного ударного беспилотника, предположительно UJ-22 Airborne, которые выпускаются на Украине и могут лететь на 800 км, были обнаружены у деревни Губастово в Московской области.

В ООН подсчитали количество жертв среди мирного населения в ходе украинского конфликта

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. По состоянию на 27 февраля 2023 года с начала боевых действий в стране зафиксирован 8101 погибший и 13 479 раненых мирных граждан.

Среди погибших 201 девочка и 256 мальчиков подросткового возраста и 31 маленький ребенок, среди раненых — 293 девочки, 398 мальчиков и 271 ребенок. Больше всего жертв в Донбассе — 3714 погибших, 5202 раненых.

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По данным ООН на 22 февраля 2023 года, более 8 млн граждан Украины были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий. Больше всего украинских беженцев зарегистрировано в Польше — 1,5 млн человек.

США готовы вводить санкции против китайских компаний за связь с Россией

США не раздумывая будут вводить ограничения против китайских компаний и физлиц, поддерживающих РФ или нарушающих санкции, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, КНР «ждут серьезные проблемы» в отношениях не только с США, но и с другими странами, если Пекин будет поддерживать Россию в украинском конфликте.

Так, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что китайская компания Spacety Co предоставляла ЧВК «Вагнер» спутниковые снимки. Помимо этого, замминистра торговли США Алан Эстевес заявил, что США внесли в «черные списки» уже 12 китайских компаний, которые, как считает Вашингтон, оказывали помощь России в спецоперации на Украине.

Флаги России и Китая. zen.yandex.ru/id/5dfa85b9027a1500b000ffa1

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России для его применения на Украине.

Важное — одной строкой

В Пентагоне допустили, что конфликт на Украине может длиться еще три года. Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что ведомство получает информацию о ненадлежащем использовании военной помощи Украине. Сейчас в Пентагоне проводят оценку этой информации. Европа не готова передать Украине необходимое количество танков Leopard 2, сообщает The New York Times. По мнению аналитиков издания, это связано с тем, что европейские страны после окончания Холодной войны начали сокращать финансирование армии, поэтому они противятся поставкам, пытаясь сохранить имеющиеся вооружения. СБУ сообщила об аресте активов владельца Московского опытного завода буровой техники на $1,5 млн. В Бурятии участников спецоперации освободили от транспортного налога. Возле посольства РФ в Берлине убрали подбитый российский танк. Начальник РХБЗ Игорь Кириллов обвинил США в намерении устроить провокацию с химикатами на Украине. Президент Владимир Путин готов к любым контактам, которые помогли бы России достичь целей, желательно мирным путем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он утверждает, что от лидеров Германии и Франции в последнее время не исходило инициатив о контактах. Подразделения спецназа вооруженных сил РФ применяют на Украине новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Украина запросила Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но пока не получила ответа, сообщает Reuters со ссылкой на украинский правительственный источник. Соединенные Штаты не усматривают угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине, заявил замминистра обороны США Колин Кол. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому у военных пенсионеров, заключивших контракт с ВС РФ или мобилизованных для выполнения боевых задач специальной военной операции, пенсии сохраняются на прежнем уровне. Группа литовских энергокомпаний Ignitis grupe намерена пожертвовать 10% своей незапланированной прибыли за 2022 год Украине, следует из заявления исполнительного директора Ignitis grupe Дарюса Майкштенаса. Речь идет о сумме примерно в €12 млн. Литва не удовлетворена содержанием десятого пакета антироссийских санкций ЕС и намерена добиваться включения госкорпорации «Росатом» и ее руководителей в последующие пакеты, заявил литовский президент Гитанас Науседа. Правительство России не поддержало законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций, сообщил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. В правительстве считают, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ, запрещающей «создание вооруженных формирований». Тверской районный суд Москвы оштрафовал журналистку Юлию Старостину на 50 тыс. руб. за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ. Концерт Анны Нетребко в Национальном концертном зале Тайваня отменен после протестов общественности из-за поддержки певицей президента России Владимира Путина. Власти Украины выступают против предложений о прекращении огня, потому что РФ якобы «всегда использует перемирие в своих целях», заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Путин поручил ФСБ и далее помогать армии в решении задач СВО, в том числе в части контрразведки. Также он поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу, поставить там заслон для диверсионных групп. Министр культуры Ольга Любимова заявила, что книжный фонд в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях придется менять на 82% из-за «пропаганды очень не близких для нас ценностей». Также она заявила, что ее ведомство не составляло списки авторов, произведения которых нельзя распространять в библиотеках. Ранее в сети появился список писателей, признанных иностранными агентами или выразившими антивоенную позицию, чьи книги якобы больше не принимают и не выдают в московских библиотеках. Расходы Франции на прием украинских беженцев в 2022 году оцениваются в €634 млн, следует из отчета Счетной палаты республики. Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн руб. (владеет «Википедией») за отказ удалить материалы о трех воинских частях ВС РФ. Площадка ЕАЭС помогла минимизировать последствия санкций для России и Белоруссии, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Украина получила первый транш в $1,25 млрд из недавно объявленного США пакета помощи на $2,5 млрд В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, но она не соответствует действительности, сообщили в МЧС. Американский Freedom Holding Corp. закрыл сделку по продаже российского бизнеса Максиму Повалишину, одному из основателей «Фридом Финанс» (был переименован в Цифра банк). Япония ввела санкции против ЧВК «Вагнер», Росбанка, главы концерна «Калашников» Алана Лушникова и замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина. Всего под ограничения попали 48 физических и 73 юридических лиц из России.

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