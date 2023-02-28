День 369-й. Самое важное к утру 28 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 27 февраля
На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 250 военных ВСУ;
На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 70 украинских военных в течение суток;
На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих и две гаубицы Д-30;
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки около 140 человек, самоходку «Гвоздика» и одну гаубицу;
На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 95 военных;
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Бровар в Киевской области;
Войска РФ поразили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР;
ВС РФ нанесли подразделениям ВСУ комплексное огневое поражение под Угледаром, Никольским и Пречистовкой в ДНР;
ВС РФ уничтожили в Николаевской области склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ;
ВС РФ поразили оперативный центр специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкого;
Средства ПВО РФ сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили пять беспилотников ВСУ;
ВС РФ уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1» и РЛС 36Д6 в ДНР.
Южная Корея расширила антироссийские санкции
Правительство Южной Кореи расширило перечень продукции, подлежащей экспортному контролю при отправке в РФ, в который дополнительно вошел 741 вид товаров (станки, подшипники, теплообменники, оборудование для нефте- и газопереработки и т.д.)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением Южной Кореи расширить антироссийские торговые санкции, этот шаг отразится на кооперации двух стран по корейскому урегулированию.
Несмотря на решение расширить антироссийские санкции, Республика Корея не меняла позиции относительно поставок оружия на Украину. О том, что Сеул не предоставляет Киеву летальное оружие, заявил официальный представитель министерства национальной обороны Чон Ха Гю.
Украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем
Спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в понедельник заявила, что подразделения украинских войск сосредоточены у границы с Приднестровьем. По ее словам, украинские силы у границы «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна» со стороны России.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и обеспокоен происходящим там. Он отмечал, что ситуация в регионе неспокойная, она «провоцируется извне».
Минобороны России заявляло, что украинские власти активизировали подготовку к провокации с вторжением в непризнанное Приднестровье, которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление российских сил оттуда.
Военная помощь Украине превысила среднегодовые расходы США на войну в Афганистане
По данным немецкого исследовательского института Kiel Institute for the World Economy, США лидируют по объему выделяемой Украине военной помощи.
За период с января 2022 по январь 2023 года Киев получил на военные цели $46,6 млрд. Эта сумма уже превысила среднегодовые расходы США на войну в Афганистане. В дополнение к финансовой помощи на военные расходы, США поставили Украине оружие и оборудование на сумму свыше $5 млрд.
Ранее сообщалось, что США за год потратили на помощь Украине $75,5 млрд.
Важное — одной строкой
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
Совет Евросоюза обязал всех лиц и организации, которые попали под ограничения в рамках десятого пакета санкций, уведомить европейские компетентные органы об активах в странах Евросоюза. Неисполнение этих обязательств будет рассматриваться как обход санкций.
Совет ЕС принял решение продлить на год санкции против Белоруссии в связи с репрессиями в стране и поддержкой действий России на Украине
Существуют серьезные юридические препятствия для конфискации российских активов за исключением небольшой части, используемой в незаконной деятельности, заявил министр финансов США Джанет Йеллен
Минфин Бельгии отчитался о заморозке российских активов на €58 млрд, это самая крупная сумма среди государств Евросоюза
Москва готовит ответ на санкции США и Канады, заявили в МИД РФ
В Черниговской области суд арестовал недвижимость текстильной компании, конечным бенефициаром которой якобы является российский предприниматель, стоимость арестованного имущества оценивается в 1 млрд гривен (более $270 млн).
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал продлить на год работу учрежденной в прошлом году Независимой международной комиссии по расследованию событий на Украине
Вся боевая авиация, которая есть у Воздушных сил ВСУ, осталась от Советского Союза, за годы независимости не закупили ни одной машины, заявил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Капитан задержанного в Албании танкера под либерийским флагом, загруженного предположительно российской нефтью, арестован, у членов команды, сообщили в диппредставительствое РФ в Тиране.
Информация об отправке военной техники из Казахстана на Украину, появившаяся в социальных сетях, не соответствуют действительности, сообщили в министерстве обороны Казахстана.
Суд в Волгограде вынес приговор мужчине, который весной прошлого года поджог военкомат в Советском районе города, ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима — объединенная пресс-служба судов региона.
Российские банки, попавшие на прошлой неделе под санкции ЕС, США и Великобритании, изучают различные варианты проведения валютных переводов.
Власти Воронежской области опровергли информацию о том, что на территории региона ищут украинских диверсантов, переодетых в российскую военную форму, жителей призывают сохранять спокойствие.
Мероприятия по организации системы фортификационных сооружений в Белгородской области в 2022 году обошлись почти в 10 млрд руб., в работах по строительству засечной черты приняли участие 4,2 тыс. человек, заявила министр строительства региона Оксана Козлитина.
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Весенне-полевые работы на приграничных полях Белгородской области проводиться не будут «из-за оперативной обстановки», заявила заместитель губернатора региона Юлия Щедрина.
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«Транснефть» остановила транспортировку нефти в направлении Польши из-за отсутствия оплаты, рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно, полуостров — неотъемлемая часть России.
Российское правительство одобрило проект закона о переводе ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на московское время.
Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в России
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановление ж/д части Крымского моста планируется закончить к середине лета.
С 1 марта Мосбиржа начнет торги фьючерсами на валютные пары турецкая лира-российский рубль и гонконгский доллар-российский рубль.
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Отключения электричества в Одессе ДТЭК объяснила аварией на объектах энергетики, без света остались почти весь город и Одесский район.
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