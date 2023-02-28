День 369-й. Самое важное к утру 28 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 27 февраля

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 250 военных ВСУ; На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 70 украинских военных в течение суток; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих и две гаубицы Д-30; На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки около 140 человек, самоходку «Гвоздика» и одну гаубицу; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 95 военных; ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Бровар в Киевской области; Войска РФ поразили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР; ВС РФ нанесли подразделениям ВСУ комплексное огневое поражение под Угледаром, Никольским и Пречистовкой в ДНР; ВС РФ уничтожили в Николаевской области склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ; ВС РФ поразили оперативный центр специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкого; Средства ПВО РФ сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили пять беспилотников ВСУ; ВС РФ уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1» и РЛС 36Д6 в ДНР.

Южная Корея расширила антироссийские санкции

Правительство Южной Кореи расширило перечень продукции, подлежащей экспортному контролю при отправке в РФ, в который дополнительно вошел 741 вид товаров (станки, подшипники, теплообменники, оборудование для нефте- и газопереработки и т.д.)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением Южной Кореи расширить антироссийские торговые санкции, этот шаг отразится на кооперации двух стран по корейскому урегулированию.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Несмотря на решение расширить антироссийские санкции, Республика Корея не меняла позиции относительно поставок оружия на Украину. О том, что Сеул не предоставляет Киеву летальное оружие, заявил официальный представитель министерства национальной обороны Чон Ха Гю.

Украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем

Спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в понедельник заявила, что подразделения украинских войск сосредоточены у границы с Приднестровьем. По ее словам, украинские силы у границы «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна» со стороны России.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и обеспокоен происходящим там. Он отмечал, что ситуация в регионе неспокойная, она «провоцируется извне».

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Минобороны России заявляло, что украинские власти активизировали подготовку к провокации с вторжением в непризнанное Приднестровье, которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление российских сил оттуда.

Военная помощь Украине превысила среднегодовые расходы США на войну в Афганистане

По данным немецкого исследовательского института Kiel Institute for the World Economy, США лидируют по объему выделяемой Украине военной помощи.

Доллары. СС0

За период с января 2022 по январь 2023 года Киев получил на военные цели $46,6 млрд. Эта сумма уже превысила среднегодовые расходы США на войну в Афганистане. В дополнение к финансовой помощи на военные расходы, США поставили Украине оружие и оборудование на сумму свыше $5 млрд.

Ранее сообщалось, что США за год потратили на помощь Украине $75,5 млрд.

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