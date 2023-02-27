День 368-й. Самое важное к утру 27 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 26 февраля

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 100 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 130 военнослужащих; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили более 75 военнослужащих; На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 70 украинских военнослужащих и 3 гаубицы Д-30; ВС РФ за сутки уничтожили на Купянском направлении шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ; ВС РФ в районе Червоного Запорожской области уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ; ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение ВСУ в районе Никольского и Угледара на Южнодонецком и Запорожском направлениях; Средства ПВО России за сутки уничтожили вертолет Ми-8 и 7 беспилотников ВСУ; ВС РФ уничтожили в ДНР ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники ВСУ; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ на донецком направлении; ВС РФ уничтожили в районе донецкой Авдеевки узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ.

В мире продолжаются дискуссии вокруг китайского плана урегулирования украинского конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с критикой мирного предложения Китая по украинскому урегулированию. По мнению Шольца, в документе отсутствует пункт о выводе российских войск.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз проанализирует предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине, но уже сейчас считает, что важных моментов в плане не хватает.

Власти Бразилии приветствуют китайскую инициативу по политическому урегулированию ситуации на Украине, намерены изучить ее пункты. Об этом ТАСС сообщили в МИД южноамериканского государства.

Стол переговоров. CC0

США считают, что мирные инициативы по Украине должны учитывать позицию Киева, а в предложении Китая такой пункт отсутствует. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Китайские предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине имеет свои сильные и слабые стороны. Такое мнение высказал координатор исследовательской группы Бразилия — Китай бразильского экспертно-аналитического центра «Фонд Жетулиу Варгаса» Эвандро Менезес ди Карвальо. Он также назвал Запад непоследовательным из-за исключения КНР из посредников по Украине.

Украина получает новую помощь от западных стран

Хорватия начала готовить к отправке на Украину 14 вертолетов Ми-8. 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 2 вертолета Ми-8Т были выведены из состава вооруженных сил, их готовят к транспортировке.

Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По имеющейся информации, семь вертолетов будут частично разобраны, их перевезут наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу. Все 14 вертолетов будут переданы в Польшу, откуда их переправят на Украину.

Военный вертолет Ми-8. mil.ru

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, заявили в пресс-службе эстонского военного ведомства.

«В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Литве собрали €14 млн на радары для ВСУ в ходе телемарафона. Сумма, собранная по итогу телемарафона, почти втрое превысила заявленную организаторами (€5 млн). По информации организаторов, только за последние полчаса было пожертвовано около полумиллиона евро. Эту сумму удвоил один из корпоративных спонсоров акции.

Американская разведка считает , что Китай размышляет над военной помощью для России

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Китай рассматривает возможность поставок России вооружений.

Логотип ЦРУ. wikipedia.org

«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники», — заявил Бернс.

Белый дом предупредил КНР о возможных последствиях такого решения, заявил руководитель ЦРУ.

При этом и Бернс, и позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявили, что Китай пока не принял окончательного решения о предоставлении военной техники России. По словам Салливана, Вашингтон внимательно следит за этой ситуацией.

Важное — одной строкой

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