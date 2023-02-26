День 367-й. Самое важное к утру 26 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 25 февраля

На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили порядка 180 украинских военных в течение суток; На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 60 военных; На Донецком направлении за сутки уничтожено более 120 военных ВСУ, а также две гаубицы; На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив более 90 военных и три танка противника; Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области; Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области; ВС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ в Днепропетровской области; Российские ВКС сбили в ДНР самолеты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины; ВС РФ на херсонском направлении уничтожили орудие М777 ВСУ американского производства.

Евросоюз , Канада и Япония ввели новые санкции против России

Евросоюз опубликовал 10-й пакет санкций в отношении России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

Европейские страны расширили списки товаров, запрещенных к экспорту в РФ — в них добавлены спецтехника, запчасти и электроника. Кроме того, будет запрещен транзит через Россию товаров двойного назначения. Ограничения распространятся на экспорт из ЕС на сумму €11,4 млрд. В общей сложности ЕС наложил санкции на 49% своего экспорта в Россию (€32,5 млрд по данным на 2021 год).

Евросоюз. Elliott Brown , CC BY 2.0 , part from original.

Также о введении новых санкций заявили власти Канады. Эта страна введет санкции против 129 физических и 63 юридических лиц из России. Ограничения коснутся вице-премьеров, ряда министров, членов администрации президента, а также ФСО, ФСБ, Главного управления Генштаба, «Единой России», Госдумы, и Совфеда. Кроме того, Канада запрещает экспорт в Россию необходимых для производства электроники химикатов.

Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-саммите G7 объявил о введении новых санкций против России. Токио расширит санкционные списки и введет новые экспортные ограничения, в том числе на детали для дронов.

В мире продолжают обсуждать китайский план по урегулированию украинского конфликта

Президент США Джо Байден раскритиковал предложенный Китаем мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. По его мнению, он выгоден только Москве.

Джо Байден Кадр видео

Также план Китая раскритиковал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что прекращение российской военной операции без достижения ее целей отложит новую войну на более поздний срок.

Однако, есть появляются и позитивные оценки китайского плана. Так, Казахстан поддержал план Китая по урегулированию российско-украинского конфликта. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал попытки КНР добиться мира на Украине «хорошим делом».

СМИ: Китай размышляет над поставками оружия России

Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов, сообщили источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки. По информации Spiegel, ведутся переговоры о поставках 100 дронов. Пекин ранее называл обвинения в планах по поставкам оружия России домыслами.

Флаги России и Китая. zen.yandex.ru/id/5dfa85b9027a1500b000ffa1

Как сообщает CNN, Китай, вероятно, еще не принял окончательного решения. Однако, по информации телеканала, переговоры по цене и объемам поставок продолжаются. В последние недели американская разведка получила информацию, которая может свидетельствовать о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения, утверждают источники телеканала.

На этом фоне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону неизвестно о поставках России оружия от Китая. Он заявил, что не ждет «крупной инициативы» Пекина на этот счет, но отметил, что Вашингтон будет реагировать в случае таких поставок.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в поставке России нелетальной военной помощи и утверждал, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия.

Важное — одной строкой

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