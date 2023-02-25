День 366-й. Самое важное к утру 25 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 24 февраля

На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 240 военнослужащих, два танка и одну артиллерийскую систему М777; На Купянском направлении ВС РФ уничтожили более 60 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили около 140 военных ВСУ; На Южнодонецком направлении ВС РФ уничтожили более 80 военных ВСУ, гаубицу М777 и САУ Krab; Уничтожен склад боеприпасов 104-й артиллерийской бригады ВСУ в Днепропетровской области; Средства ПВО России за сутки уничтожили четыре снаряда HIMARS и «Ураган» и шесть беспилотников ВСУ; ВС РФ в районе Авдеевки ДНР уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ; ВС РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Генассамблея ООН призывала Россию вывести войска из Украины

Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Документ, в частности, призывает Россию вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ», а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. Резолюцию поддержала 141 страна, 32 воздержались. Против выступили 7 стран — Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея.

Флаг ООН. СС0

ГА ООН также подтвердила приверженность единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. В резолюции Россию предостерегают от атак на гражданские объекты Украины, включая жилые дома, школы и больницы. Этот документ, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, не носит обязательного характера.

При этом ГА ООН не приняла предложенные делегацией Белоруссии две поправки к тексту резолюции.

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов

Китайские власти опубликовали документ под названием «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». Он состоит из 12 пунктов, которые официальный Пекин призывает выполнить. Среди них:

уважение суверенитета всех стран , соблюдение международного права и Устава ООН;

соблюдение международного права и Устава ООН; отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа , что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других , а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или расширения военных блоков»;

что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или расширения военных блоков»; прекращение военных действий , избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу; возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта , Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;

Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»; разрешение гуманитарного кризиса , создание гуманитарных коридоров для мирных жителей , увеличение гуманитарной помощи , поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;

Флаг Китая. CC0

защита гражданских лиц и военнопленных , в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;

в том числе создание «благоприятных условий» для обменов; обеспечение безопасности атомных электростанций;

противостояние угрозе применения ядерного , химического или биологического оружия;

химического или биологического оружия; содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;

прекращение односторонних санкций , которые не решают текущие проблемы , а создают новые;

которые не решают текущие проблемы а создают новые; поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок , отказ от использования мировой экономики в политических целях;

отказ от использования мировой экономики в политических целях; содействие постконфликтному восстановлению , «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенный Китаем план по мирному урегулированию военного конфликта на Украине — не план конкретных действий, а размышления на этот счет. При этом он отметил, что некоторые пункты сходны с его планом по мирному урегулированию: он предложил работать над ними дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский. Кадр видеообращения / t. me/V_Zelenskiy_official

При этом план Китая по урегулированию критиковал глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он обратил внимание, что требование Китая «прекратить огонь» предполагает новую линию разделения границ. Михаил Подоляк заявил, что Украина настаивает на выводе российских войск к границам 1991 года.

Госдепартамент США отнесся к плану Китая скептически. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не доверяет Китаю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала изучить предложенный документ, учитывая отношения Китая с Россией.

В свою очередь, МИД РФ поддержал план Пекина по политическому урегулированию украинского кризиса. В ведомстве отметили, что Россия готова к достижению целей военной операции дипломатическим путем при выполнении ряда условий, в том числе признания «новых территориальных реалий».

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

После прозвучавшей критики со стороны стран Запада, а также Украины, официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь заявил, что критика китайского плана по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной — это попытка «очернить Китай».

Страны Запада объявили о новых поставках вооружения Украине

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил, что его страна передаст Украине десять немецких танков Leopard 2A5, а также поставит ВСУ противоракетные системы IRIS-T и установки ПВО Hawk.

Правительство Испании рассмотрит увеличение количества отправляемых Украине боевых танков Leopard с 6 до 10, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес. На этом фоне Германия пообещала поставить Киеву еще 4 танка Leopard 2, увеличив общее количество до 18.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о том, что Украина получила первые 4 танка Leopard 2А4 из 14 обещанных. По его словам, остальные танки Польша передаст в скором времени.

При этом стало известно, что Великобритания не будет передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon в краткосрочной перспективе. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, вместо этого Великобритания поможет странам, которые поставят Украине советские или российские истребители, восполнить их запасы.

Против России ввели новые санкции

О введении против России санкции заявили сразу несколько американских ведомств.

Санкции. открытые источники в интернете

Минфин США внес в черный список 22 физических лица и 83 юридических лица. Кроме того, в рамках санкций был расширен черный список Минторга США: против 76 новых юрлиц из России и еще ряда стран были введены экспортные ограничения. Также Минфин США объявил о введении санкций против российских предприятий металлургического сектора и горной промышленности, а также дополнительных против предприятий ВПК РФ.

Новые ограничения ввел Госдепартамент США: под ограничения попали главы 47 российских регионов, девять министров. В отношении 1 219 представителей вооруженных сил России введены визовые ограничения. Под санкции также попала Запорожская АЭС.

Кроме того, санкции введены против врио главы ЛНР Леонида Пасечника, командира батальона «Спарта» Артема Жоги, жены заместителя командующего объединенной группировкой российских войск на Украине Сергея Суровикина Анны и связанных с ней компаний. США также ввели санкции против ряда российских банков.

Экспортные ограничения введены в отношении технопарка «Сколково» и связанные с ним компании, фондов «Сколково» и «Сколтех»; компаний группы «Велес»; Мегафона. Под санкции попали руководители private banking «Альфы», «Сбера» и Росбанка.

Флаг США. Echaik , CC BY-ND 2.0 , part from original.

Кроме того, Минторг США расширил перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, относительно России и Белоруссии: в него вошли еще 276 наименований. В рамках санкций США с 10 марта введут 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России. Под экспортные ограничения также попали компании из Китая, Нидерландов, Канады, Франции, Люксембурга

Австралия добавила в санкционный список 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России, сообщило австралийское Минобороны. Санкции коснулись, в частности, патриарха Кирилла, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Из компаний под ограничения попали в том числе ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik.

Также санкции против России расширила Великобритания. Под ограничения попали МТС-банк, «Санкт-Петербург», «УралСиб» и «Зенит», а также руководство «Ростеха», «Росатома», «Газпрома».

Флаг Великобритании. uncle keith , CC BY-ND 2.0 , part from original.

Помимо этого, по данным Bloomberg, США будут «давить» на страны и компании, которые еще не ввели санкции против России, пытаясь сохранить торговые связи одновременно с РФ и с Западом.

При этом, управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с девятью российскими банками в сфере энергетики до 16 мая. Также США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими банками до 25 мая.

На этом фоне несколько выделяется Евросоюз, члены которого третий день подряд не могут согласовать санкции против России. По имеющейся информации, Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций, так как считает его слишком слабым.

Важное — одной строкой

Общее состояние 23 миллиардеров России за год вооруженного конфликта на Украине сократилось на $67 млрд, сообщает Bloomberg. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны внести посильный вклад в разрешение конфликта на Украине. Канада выделит Украине новый пакет помощи в размере $32 млн США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд Страны G7 не разморозят российские активы до завершения украинского конфликта Посол Польши в ЕС Анджей Садось сообщил, что Европейский союз договорился со странами G7 об эмбарго на импорт алмазов из России. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что конфликт на Украине завершится принятием «просто какого-то соглашения», а не заключением формального договора. США выделили Украине $7 млн для защиты культурного наследия. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Также Шольц добавил, что надеется на возможность переговоров с российским президентом. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США не видят каких-либо изменений в ядерных силах России. Он добавил, что на этом фоне США не вносили изменения в собственную ядерную позицию. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ни дипломаты, ни представители администрации не ведут никаких переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки F-16 Украине — вопрос долгосрочной перспективы. По его словам, в ближайшее время эти истребители не нужны Украине. Украинским беженцам, прибывшим во Францию после начала военного конфликта, выделят постоянное жилье, заявила французский премьер-министр Элизабет Борн. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восточном направлении боевых действий складывается сложная ситуация. По его словам, ситуация на южном направлении «достаточно опасная». Венгрия призвала США и Россию начать переговоры по Украине в рамках ООН. Страны G7 никогда не признают ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым российскими регионами, следует из совместного заявления стран-участниц. Всемирный банк объявил о выделении нового пакета финансовой помощи Украине на $2,5 млрд, деньги направят на поддержку необходимых услуг и реализацию ключевых правительственных функций украинских властей. Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий, заявил заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин. Страны G7 инициировали выделение $39 млрд в качестве финансовой помощи для поддержки Украины, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что немедленное перемирие на Украине приведет только к усилению и перевооружению РФ. Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с РФ могут вестись только на основе «формулы мира» Украины, которая подразумевает вывод из страны всех российских войск. Джо Байден заявил, что 200% тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из России будет исключен для стран, которые сами введут аналогичную пошлину. МИД Южной Кореи сообщил, что страна окажет Украине гуманитарную помощь на $130 млн — средства потратят на восстановление инфраструктуры, реконструкцию пострадавших регионов и разминирование. «Росатом»: санкции Великобритании против компании ставят под угрозу международную ядерную безопасность. Санкции «не имеют ни малейшего влияния» на российскую систему образования и развитие контактов с другими странами, которые стремятся к обмену опытом, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в организации, так как действия РФ «представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, которые должны соблюдать члены FATF». Росфинмониторинг назвал решение FATF о приостановке членства России безосновательным и политизированным. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали рассказала, что у ЕС нет доказательств того, что Китай предоставляет России военную помощь. Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев назвал беспределом критику основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в отношении региона. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем»

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