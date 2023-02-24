День 365-й. Самое важное к утру 24 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 23 февраля

На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 55 военных; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили около 85 украинских военных в течение суток; На Донецком направлении ВС РФ уничтожили за сутки свыше 210 военных ВСУ; На Южнодонецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 105 военных ВСУ; Войска РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки в ДНР; ВС РФ за сутки сбили девять украинских БЛА и самолет Су-25 ВСУ; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили две гаубицы «Мста-Б» и одну гаубицу Д-30 ВСУ; ВС РФ за сутки уничтожили шесть складов с боеприпасами ВСУ в ДНР, в том числе в районе Угледара.

Шольц назвал неразумным использование поставляемого Украине оружия для ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки Украине западного вооружения допустимы. Однако он считает неразумным наносить удары по территории России, используя поставляемое оружие. Канцлер ФРГ подчеркнул, что эта позиция согласована с партнерами.

Олаф Шольц. wikipedia.org/

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет использовать истребители и дальнобойное оружие для решения задач на территории страны. Он также добавил, что подобное оружие может использоваться для ударов по контролируемой Россией территории Украины.

Напомним, ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявлял, что Украина готова поражать цели на территории России, включая Москву.

Западные страны объявили о новой финансовой помощи Украине

Страны G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, сообщили о намерении направить Украине $39 млрд финансовой помощи.

Деньги. Евро. pixabay.com.

«Эта поддержка придаст Украине уверенность и позволит властям гарантировать функционирование государства, продолжить предоставление основных услуг, осуществить ремонт критической инфраструктуры и стабилизировать экономику. Это также поддержит Украину в ее стремлении защитить свою страну», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Минфина Японии.

Одновременно с этим стало известно, что США предоставят около $10 млрд дополнительной экономической помощи Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

ЕС вновь не смог согласовать 10-й пакет санкций против России

Страны Евросоюза вновь не смогли прийти к единогласию в отношении десятого пакета санкций против России. По данным Reuters, Польша в ходе обсуждения выступила против исключений, допущенных в рамках запрета импорта российского синтетического каучука.

Евросоюз. Elliott Brown , CC BY 2.0 , part from original.

Также Украина потребовала включить российскую атомную отрасль и алмазный бизнес в новый пакет санкций. Однако, ряд европейских государств не согласны с введением таких ограничений, поскольку сами зависят от атомной промышленности или «прибыльного алмазного бизнеса».

При этом стало известно, что США вместе со странами G7 представят 24 февраля новый пакет санкций, в который, в частности, войдут ограничения против российских банков и китайских компаний, оказывающих помощь России.

Важное — одной строкой

В США сообщили о переговорах по поставкам Украине истребителей нового поколения. В Курской области под обстрел попал детский сад. Министр обороны Сергей Шойгу обвинил Запад в попытке расчленить Россию и лишить ее независимости Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки боеприпасов на Украину странами Запада нестабильны, потому что ВСУ расходуют их в гораздо больших объемах, чем производят союзники. Верховная рада ввела санкции против российских банков на 50 лет. Финляндия передаст Украине три бронированные машины разминирования на базе танка Leopard 2, а не сами танки. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что информация о китайских поставках оружия России является домыслами. Он также призвал страны НАТО отказаться от «беспочвенной спекуляции» в отношении украинского конфликта и «действительно сделать что-то» для достижения мира. Грузия поддержала «формулу мира» Владимира Зеленского Украина готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны РФ. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин перечислил условия Москвы для переговоров с Киевом и Западом. Среди них — сложение оружия и прекращение обстрелов российских городов. США готовы к переговорам с Россией по ДСНВ «хоть завтра», если к этому готова Москва, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд Великобритания сформировала секретную рабочую группу по закупкам вооружений для Украины в различных странах мира, сообщила NYT. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent ограничен для расчета нефтяных налогов. США не имеют желания наращивать свой ядерный арсенал и не видят у РФ таких возможностей, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Глава компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов заявил о плане Киева отказаться от импорта природного газа путем наращивания внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны. Законопроект о приравнивании жителей новых регионов-участников СВО к статусу ветеранов готов и будет внесен в Госдуму 27 февраля, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Wintershall Dea заявила о «пропаже» €2 млрд дивидендов от совместных предприятий в России. Евросоюз проверяет рост экспорта в соседние с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций, заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан. Москва изучает мирные инициативы по Украине, выдвинутые президентом Бразилии, но учитывает при этом складывающееся положение «на земле». Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что информация МАГАТЭ о взрывах и залпах вблизи Запорожской АЭС не соответствует действительности. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения. Прием беженцев с Украины стоил Франции €500 млн за прошедший год, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на информацию МВД страны. В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ. Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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