День 364-й. Самое важное к утру 23 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 22 февраля

На Донецком направлении добровольческие отряды при поддержке тульского соединения ВДВ продолжают успешное наступление; Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 250 человек убитыми и ранеными; Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили более 135 военных; Войска РФ уничтожили свыше 40 украинских военных на Купянском направлении в течение суток; ВКС РФ поразили цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ в районе города Сумы; ПВО РФ за сутки уничтожила 9 снарядов РСЗО HIMARS и десять беспилотников ВСУ; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ в районе Катериновки в ДНР; ВС РФ уничтожили до 65 украинских военнослужащих на Южнодонецком направлении; ВС РФ поразили временный пункт дислокации иностранных наемников в населенном пункте Мемрик в ДНР; ВС РФ поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье в ДНР.

Западные страны продолжают поставки вооружения Украине

США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GSP-наведением и дальностью поражения до 45 миль (более 72 км) производства компании Boeing, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти бомбы используются ВВС и ВМС США, их также продали более чем в 26 стран.

Jdam-ER можно устанавливать на неуправляемые бомбы весом от 220 до 900 кг, превращая их в управляемые. После сброса бомба «раскрывает крылья», что увеличивает дальность ее полета в три раза.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Помимо этого, стало известно, что Испания ремонтирует шесть танков Leopard 2A4 и готовит их к отправке на Украину. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес. По ее словам, королевство может отправить ВСУ больше танков в случае необходимости. Она также сказала, что не сообщит подробностей о другом оружии, которое Испания направит Украине, чтобы соблюсти меры предосторожности.

Отношения России и Китая развиваются стабильно , заявил Ван И

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая выдержали давление на фоне меняющейся международной ситуации.

«Наши отношения не направлены на третьи страны, не подвержены давлению третьих сторон. У нас есть крепкий фундамент и в экономике, и в политике, и в культуре», — заявил он.

Также высокопоставленный китайский дипломат заявил, что КНР готова укреплять стратегическое сотрудничество с Россией по всем направлениям. В свою очередь Владимир Путин заявил, что Россия ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина.

В Украине предложили создать приграничную зону безопасности после завершения конфликта

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что в случае военного успеха Украины необходимо создать демилитаризованную зону вокруг границы. По его словам, приемлемым вариантом будет территория в 40 км.

Рассуждая о возможном выходе украинской армии за пределы Украины, Кирилл Буданов отметил, что такой вопрос должен быть адресован исключительно к верховному главнокомандующему.

Граница , забор. CC0

«Идти ли нам дальше — вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы — необходимость. Есть много вариантов, как добиться этой цели», — заявил Буданов.

Важное — одной строкой

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