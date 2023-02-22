День 363-й. Самое важное к утру 22 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 21 февраля

На Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 170 человек за минувшие сутки; Южная группировка войск ВС РФ при поддержке штурмовой авиации и огня артиллерии продолжает наступление на Донецком направлении; Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили более 200 военнослужащих; ВС РФ на Южнодонецком направлении уничтожила до 70 военных ВСУ; На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 70 украинских военных в течение суток; ВС России уничтожили в районе Угледара склад боеприпасов ВСУ; ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска в ДНР; ВС РФ уничтожили на Херсонском направлении РЛС AN/TPQ-37 и три самоходные гаубицы ВСУ.

СВО стала центральной темой послания президента к Федеральному собранию РФ

Российский президент Владимир Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. Он уделил особое внимание спецоперации на Украине, оценил геополитическую ситуацию, и поручил модернизировать вооруженные силы.

Владимир Путин заявил, что страны Запада еще с 2014 года обманывали Россию. По его словам, они выдавали Минские соглашения и «нормандский формат» за попытку дипломатически решить конфликт в Донбассе, в то время как подготавливал Украину к боевым действиям. Помимо этого, НАТО не отказывалось от планов по расширению на восток.

Российский президент считает, что Украину западные страны превращали в «анти-Россию», чтобы использовать ее как таран. России отказывались давать гарантии безопасности. Таким образом, «это они» вынудили Россию к СВО.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Прямая трансляция

Помимо этого, Владимир Путин поручил создать специальный государственный фонд, который будет заниматься помощью семьям погибших и раненых участников СВО. Работа в нем должна вестись «без казенщины и бюрократии». Н подчеркнул, что за каждой семьей погибшего или пострадавшего участника СВО должен быть закреплен свой персональный соцработник.

Кроме того, Владимир Путин поручил предоставлять регулярный отпуск не меньше 14 дней без учета времени на дорогу не реже, чем раз в полгода. Это будет касаться всех участников СВО. Кроме того, Владимир Путин заявил, что участники, отличившиеся во время спецоперации, должны быть востребованы в органах власти всех уровней.

Джо Байден заявил , что Америка не стремится к уничтожению России

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве заявил, что США и Европа не считают россиян врагами и не стремятся к уничтожению России. При этом, по его словам, Россия должна «заплатить» за свои действия на Украине. Также он анонсировал принятие новых санкций против России, которые должны объявить уже на этой неделе.

Джо Байден Кадр видео

«США и страны Европы не пытаются контролировать или разрушить Россию. Запад не планирует атаковать Россию, как сегодня заявлял Путин. И миллионы российских граждан, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, нам не враги», — сказал Джо Байден.

Президент США заявил, что военная операция «никогда не была необходимостью», как говорил президент России Владимир Путин. Джо Байден также заверил, что НАТО никогда не устанет поддерживать Украину, а страны Североатлантического альянса не получится разделить.

Россия приостановила участие в договоре о СНВ

В ходе послания к Федеральному собранию РФ российский президент Владимир Путин объявил, что РФ приостанавливает участие в договоре о СНВ. Глава государства отдельно подчеркнул, что страна не выходит из договора, а именно приостанавливает участие.

По словам Путина, Россия должна учитывать ядерный арсенал не только Соединенных Штатов, но и других членов НАТО — Франции и Великобритании. Кроме того, он заявил, что если США проведут испытания новых видов ядерного оружия, то Россия сделает такие же шаги.

Ядерное оружие. СС0

Вскоре после окончания выступления Путина, в российском МИДе прокомментировали эти шаги российской стороны. Так, МИД выступил с заявлением, что пока Договор о стратегических наступательных вооружениях продолжает действовать, то Россия будет соблюдать предусмотренные им количественные ограничения. Решение о приостановке участия России в Договоре по СНВ «может быть обратимо», если США предпримут усилия для возобновления функционирования договора.

При этом Россия будет продолжать уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет с подводных лодок.

В свою очередь, в американском Госдепе заявили, что США призывают Россию придерживаться обязательств не начинать ядерную войну и вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине.

Минобороны РФ опровергло информацию о дефиците боеприпасов в районе Артемовска ( Бахмута)

Штурмовые подразделения добровольцев, которые действуют в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), получают необходимое количество боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.

Оружие. Анна Зайкова

«Поэтому все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, — абсолютно не соответствуют действительности.», — заявили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что только с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставили 1 660 снарядов к РСЗО, 10 171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков.

Ранее о дефиците боеприпасов на данном направлении заявлял Евгений Пригожин.

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