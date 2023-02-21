День 362-й. Самое важное к утру 21 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 20 февраля

Российские войска заняли населенный пункт Парасковиевка в ДНР; Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 100 военных; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 60 военных. На Купянском направлении уничтожены до 50 военных ВСУ, один танк и три автомобиля; Потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 115 военнослужащих за сутки; Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 ВСУ в районе Изюма; Средства ПВО России за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников;

Джо Байден приехал в Киев и анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден с необъявленным визитом посетил Киев и сделал ряд заявлений о военной помощи Украине. Так, США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму на $460 млн. В новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 120-мм снаряды для артиллерии. Также в пакет войдут четыре радара для воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, четыре БМП Bradley, около 2 тыс. бронебойных ракет, приборы ночного видения, а также два тактических транспортных средства для ремонта оборудования.

Джо Байден Кадр видео

Также он заявил о планах поставить ВСУ не менее 700 танков совместно со странами-партнерами.

«Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 передовых РСЗО», — сообщил Джо Байден в ходе пресс-конференции в Киеве.

По словам Байдена, коалиция стран-партнеров объединяет более чем 50 государств от Атлантического до Тихого океана.

Также стало известно, что США при подготовке визита Джо Байдена на Украину связывались с Россией для исключения ситуаций, которые могли бы привести к прямому конфликту ядерных держав.

Евросоюз хочет продлить действие зерновой сделки

Зерновую сделку по экспорту продовольствия с Украины необходимо продлить с целью не допустить повторения мирового продовольственного кризиса, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Зерно , пшеница , сельское хозяйство. СС0

«Срок действия черноморской зерновой сделки, которая служила средством против продовольственного кризиса, истекает в середине марта — через пару недель. Она должна действовать и дальше», — заявил Боррель.

По его словам, благодаря этому соглашению с Украины экспортировали более 50 млн тонн продовольствия.

При этом «РИА Новости» сообщает, что переговоры по продлению зерновой сделки в ближайшие дни «войдут в активную фазу». Об этом сообщает неназванный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, они будут «непростыми».

Российские нефтекомпании увеличивают переработку на фоне эмбарго ЕС

Несмотря на введенное эмбарго странами ЕС на российские нефтепродукты и потолок цен на них, нефтекомпании РФ увеличили переработку нефти в феврале на 1%, почти до 787 тыс. тонн в сутки. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Добыча нефти. открытые источники ( CC0)

Большая часть экспортных объемов в течение 2022 года была перенаправлена на азиатские рынки. Отказ европейских покупателей от российской нефти и нефтепродуктов привел к удорожанию логистики, а также к значительному увеличению скидок для российских грузов относительно мировых цен. Однако пока санкции не сказались на объеме добычи и переработки нефти в России.

Ранее стало известно, что с марта российские власти собираются сократить добычу нефти в стране примерно на 5%, или на 500 тыс. баррелей в сутки, что может повлиять на объем переработки.

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