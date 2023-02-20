День 361-й. Самое важное к утру 20 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 19 февраля

На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными; На Донецком направлении потери ВСУ составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными; ВС РФ высокоточными ракетами большой дальности поразили пункт дислокации 383-го полка БПЛА ВСУ в районе Хмельницкого; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 70 военных убитыми и ранеными; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также гаубицы ВСУ «Акация», «Гвоздика» и «Мста-Б»; На Купянском направлении войска РФ в течение суток уничтожили до 70 украинских военных; ВС РФ высокоточными ракетами большой дальности поразили склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны; ВС России уничтожили в районе Водяного два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами и топливом для военной техники; Средства ПВО России за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников; ВС РФ уничтожили в районе Херсона и в области четыре склада ВСУ с боеприпасами; ВС России поразили в ДНР и Запорожской области командные пункты 102-й бригады теробороны и 72-й мехбригады ВСУ; На Донецком направлении ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Китай готов способствовать деэскалации и мирному урегулированию конфликта на Украине

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай будет способствовать предотвращению эскалации и мирному урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, Китай не желает затягивания кризиса на Украине и расширения его масштабов. Это заявление он сделал в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

В свою очередь Кулеба заявил, что Китай может «сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России» из-за особых отношений с Москвой. Он отметил, что в основе договоренностей о мире не может быть никаких территориальных уступок со стороны Киева.

Напомним, ранее член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, отвечающий за внешнюю политику, во время Мюнхенской конференции объявил, что до конца февраля Пекин представит план политического урегулирования конфликта вокруг Украины. Китайская сторона планирует обнародовать свой план 24 февраля.

США обвинили Китай в предоставлении РФ нелетальной помощи и рассмотрении возможности поставки оружия

Китай в последнее время оказывает России поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Пекин также рассматривает возможность поставки летальной помощи, прежде всего — оружия.

На эту тему также высказалась постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Соединенные Штаты предупредили Китай о последствиях возможных поставок России вооружений для использования в ходе конфликта на Украине — это будет «красной линией». При этом Ван И заявил, что правительство Китая никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям.

Напомним, по информации Bloomberg, США еще в январе предъявили правительству КНР доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать «нелетальную военную и экономическую помощь» России в конфликте на Украине.

Евросоюз хочет нарастить поставки снарядов для Украины

В ближайшие недели Евросоюз рассчитывает решить проблему несоответствия объемов поставляемого ВСУ вооружения и боеприпасов. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, 6−7 марта главы МИД ЕС проведут внеочередную встречу для согласования нового пакета военной помощи Украине.

«Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель», — заявил Боррель.

Также он отметил, что страны ЕС должны совершить «технологический блицкриг», чтобы обеспечить свои армии оружием и боеприпасами.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что восполнение расхода украинскими вооруженными силами снарядов превышает возможности членов альянса по их производству. По подсчетам Bloomberg, противоборствующие стороны выпускают друг по другу почти 1 млн боеприпасов в месяц.

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