День 360-й. Самое важное к утру 19 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 18 февраля

На Купянском направлении российские силы заняли Гряниковку в Харьковской области. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 80 военных; На Донецком направлении ВС РФ уничтожили за сутки до 150 военных ВСУ в ходе наступления; На Краснолиманском направлении более 100 военных ВСУ, а также самоходки «Акация» и «Гвоздика» уничтожены войсками РФ; ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Авдеевки и Красногоровки в ДНР; Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Угледара и Пречистовки, уничтожив более 50 военных противника; На Херсонском направлении войска РФ уничтожили за сутки до 20 военных ВСУ; ВС РФ за сутки поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; Уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара.

Страны Запада обсуждают поставки Украине дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны Запада уже начали снимать запрет на поставки Киеву дальнобойных ракет. По его мнению, союзники также поняли необходимость создания «авиационной коалиции».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия. По словам Сунака, Лондон работает с союзниками над тем, чтобы предоставить Киеву самые передовые системы ПВО.

Стол переговоров. CC0

Помимо этого стало известно, что США будут приветствовать решение других стран о поставках истребителей Украине. При этом Киев получит современные истребители вроде Eurofighter Typhoon только после окончания российской военной операции. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По его словам, «быстрых поставок истребителей не будет» по крайней мере в ближайшие полгода.

Военный истребитель ВС США. СС0

По информации американских СМИ, США опасаются, что Украина будет использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь РФ. Кроме того, как утверждают источники Politico, Белый дом объяснял Киеву, что у США нет свободных ATACMS, а их передача приведет к сокращению запасов и нанесет ущерб боеготовности армии. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Киев готов гарантировать странам Запада, что украинские военные не будут использовать дальнобойные ракеты по территории России.

Украина испытывает дефицит снарядов

ЕС срочно изучает возможность совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине. При этом у некоторых стран НАТО могут истощиться собственные запасы снарядов.

Однако риск истощения военных запасов у стран, которые помогают Украине, оправдан, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, переданные вооружения должны служить для ослабления российских ВС и обеспечения безопасности Запада, и уменьшение запасов оружия не следует всегда считать проблемой. При этом Германия стала призывать страны, у которых есть боеприпасы к ЗСУ Gepard, передать их Киеву.

Напомним, в начале февраля в Украине заявили, что у военных осталось «почти ноль боеприпасов». Генеральный секретарь НАТО позднее указал, что интенсивность боев в последние месяцы вынудила украинские войска расходовать боеприпасы в «беспрецедентных количествах», а Киев требовать от западных стран «немедленных поставок». Как писала газета Financial Times, украинские военные ежедневно производят более 5 тыс. артиллерийских выстрелов, что «равносильно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время».

На этом фоне гендиректор корпорации Сергей Чемезов заявил, «Ростех» более чем в 50 раз увеличил производство некоторых видов боеприпасов.

В ООН призвали не допустить провала зерновой сделки

Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли в интервью Reuters призвал не допустить провала зерновой сделки.

«Это критично. Весь мир сталкивается с кризисами, с изменением климата, засухой, наводнениями. Мы не можем допустить провала черноморской зерновой инициативы», — сказал Бисли.

Он особенно подчеркнул значение зерновой сделки для стран Африки, где «50 млн человек находятся на грани голода». О необходимости продления зерновой сделки в марте также заявил премьер Британии Риши Сунак.

Зерно. СС0

Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней и регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН. Он предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, а также удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновую сделку продлили еще на 120 дней, она истекает в марте 2023 года.

Важное — одной строкой

Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, отвечающий за внешнюю политику, объявил, что до конца февраля Пекин представит план политического урегулирования конфликта вокруг Украины. Президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил, почему его страна не раскрывает, какое оружие она поставляет Украине. Это связано с желанием скрыть от РФ, какое оружие осталось у Хельсинки. Он также призвал не ждать поставок большого числа танков из Финляндии на Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что все государства—члены ЕС и НАТО выступают за продолжение конфликта на Украине, кроме Венгрии. Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов, а также закрыть российское торгпредство в Амстердаме. Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что Россия должна заплатить «действительно высокую цену за атаку» на Украину. Она считает, что все замороженные российскин деньги должны быть потрачены на Украину. Западу следует воздержаться от поддержки сценариев захвата Крыма Украиной, чтобы избежать нежелательных сценариев в будущем, заявил президент Чехии Петр Павел. США пристально следят за тем, чтобы Китай не передавал России военную помощь, заявил Блинкен. Евгений Пригожин отрицает связь ЧВК «Вагнер» с российской армией США выделят $28 млн на привлечение к ответственности за военные преступления на Украине, говорится в распространенном в субботу письменном заявлении Госдепартамента США. В Бундестаге подвергли критике призыв Киева предоставить кассетные бомбы. По мнению главы комитета Бундестага по европейским делам Антона Хофрайтера, «только потому, что они чего-то требуют, не означает, что это нужно реализовать». Финляндия вступит в НАТО, не дожидаясь Швеции, если присоединение последней к альянсу заблокирует Турция, заявил агентству Associated Press министр обороны Финляндии Микко Савола. Омские власти обратятся в Минобороны после жалобы мобилизованных артиллеристов на расформирование полка и перевод их в народную милицию ДНР. Нидерланды направят Украине танки Leopard и поддержат поставки Т77. Лондон окажет Киеву военную поддержку в 2023 г на 2,3 млрд фунтов и больше Президент Молдавии Майя Санду, выступая на Мюнхенской конференции, обвинила Россию в ведении гибридной войны и попытке свержения кабмина. Великобританская Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть отстранена от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если повторно запретит участие российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой, сообщает Daily Mail. В случае отзыва лицензии права на проведения чемпионатов могут быть выставлены на продажу. Санкции против России на случай конфликта на Украине ЕС и США начали разрабатывать за два месяца до спецоперации, в декабре 2021 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Французская торговая сеть Auchan отрицает информацию, что с самого начала спецоперации поставляла товары российским солдатам. Германия с начала военной операции заморозила российские активы на сумму €5,32 млрд, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин ФРГ. Правительство Нидерландов отправит Украине пять млн энергосберегающих лампочек, необходимых для снижения нагрузки на украинскую электросеть. Страны G7 договорились на саммите глав МИДов усилить санкционное давление на Россию и продолжать поддержку Украины. Об этом сообщается в заявлении, распространенном после встречи делегаций на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Шри-Ланка ведет диалог с Россией о прямых поставках российской нефти, заявила посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге в интервью телеканалу RT. Страны Персидского залива будут способствовать прекращению конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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