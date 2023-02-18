День 359-й. Самое важное к утру 18 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 17 февраля

ВС РФ 16 февраля нанесли ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами; ВС РФ ударом нарушили снабжение группировок ВСУ топливом, сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ; В ходе наступления на Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 200 военных ВСУ; Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 80 военных; На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили около 90 военных ВСУ; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 35 украинских военнослужащих и установку реактивной системы залпового огня HIMARS; ВС России уничтожили в районе Угледара cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР; Российскими средствами ПВО в Херсонской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ; ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов 124-й и 129-й бригад теробороны в районе Херсона и Высшетарасовки Днепропетровской области.

Мюнхенская конференция начала свою работу

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 19 февраля, открылась в пятницу без участия России, официальных лиц из которой в этот раз не пригласили на форум.

Главными темами в первый день стали ситуация на Украине и ее последствия, трансатлантическое сотрудничество и климатические изменения. К участникам по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский, после него слово взяли канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон. kremlin.ru

Канцлер Германии Шольц считает, что поставки Киеву оружия не продлевают конфликт на Украине, но, напротив, способствуют его скорейшему окончанию. Он вновь пообещал избегать прямого конфликта между НАТО и Россией. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что время для диалога с Россией еще не настало на фоне усиления атак. При этом он отметил, что без диалога с Россией мир в Европе невозможен. Он также заявил о желании ускорить переход к военной экономике. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начатом Россией наступлении сразу по нескольким направлениям

В мире началась новая гонка вооружений

Правительства стран по всему миру пересматривают свои военные доктрины, запасы вооружения, военной техники и пути снабжения из-за ввода войск российской армии на Украину. По оценке Bloomberg на основе источников и открытых данных, спустя год после начала военного конфликта России и Украины в мире началась новая гонка вооружений.

Армия РФ , вооруженные силы РФ , танк , танковые войска. Министерство обороны РФ.

Военные стратегии пересматривают не только страны Европы, но также США, Китай, Тайвань и Индия. Многие страны, расположенные рядом с Украиной, резко увеличили расходы на оборону, расширили производственные мощности военной промышленности, а также увеличили число танков, артиллерии и систем противовоздушной обороны на вооружении.

«Это история окончания эпохи постхолодной войны, и она закончилась 24 февраля 2022 года. Все армии проходят через это, потому что сейчас стало ясно, что ни у кого, в том числе у США, нет запасов, которые необходимы для ведения большой и интенсивной войны», — сказал военный аналитик Франсуа Хейсбург в разговоре с Bloomberg.

Поставка Германией Украине систем ПРО Patriot сейчас невозможна

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время поставка Берлином систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине невозможна.

При этом он не исключил, что ФРГ может поставить Украине дополнительные танки Leopard 2A6 из запасов Бундесвера в дополнение к обещанным ранее 14 единицам техники.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Напомним, 25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Немецкие танки, по словам Писториуса, будут поставлены Киеву «самое позднее в последнюю неделю марта»

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