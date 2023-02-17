День 358-й. Самое важное к утру 17 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 16 февраля

Из украинского плена вернулся 101 российский военнослужащий. Их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации, но уже сейчас им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 65 украинских военных в течение суток; В ходе наступления на Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 135 военных ВСУ; Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекамского в ДНР; На Херсонском направлении ВС РФ поразили четыре склада боеприпасов бригад теробороны ВСУ; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили более 100 военных ВСУ; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 55 человек убитыми и ранеными; ВС РФ поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР; ВС РФ уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили гаубицы ВСУ «Акация» и «Мста-Б»; Средства ПВО РФ сбили украинский вертолет Ми-8, 20 беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS.

Европейские санкции не затронут атомную энергию

Десятый пакет европейских санкций в отношении России не включает атомную энергетику, но союзники продолжат работать над снижением зависимости от российского урана. Об этом накануне сообщила гендиректор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен.

Так выглядит настоящий уран. klikabol.mirtesen.ru

При этом среди европейских стран нет единства по вопросу санкций. Так, стало известно, что Венгрия «сделает все», чтобы санкции Евросоюза в отношении России не распространялись на поставки нефти по трубопроводам и ядерную энергетику, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Напомним, десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, который Брюссель планирует ввести к годовщине начала российской СВО на Украине — 24 февраля, подразумевает ограничения на €11 млрд.

Союз журналистов будет выступать за отмену статьи о «фейках» против ВС РФ

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что организация будет настаивать на отмене уголовной и административной ответственности по делам о распространении фейков и дискредитации российской армии. Однако начать добиваться отмены статей СЖР рассчитывает после окончания боевых действий на Украине.

Фейки. CC0

Между тем, стало известно, что с момента начала специальной военной операции Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение недостоверной информации о ходе СВО.

Примечательно, что Роскомнадзор не зафиксировал случаев прекращения деятельности СМИ из-за распространения фейков о спецоперации после 24 февраля 2022 года.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев признал высокую зависимость РФ от импорта в ряде отраслей

Зависимость России от иностранных поставок в ряде отраслей, в том числе высокотехнологичных, пока не преодолена, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Николай Патрушев , секретарь Совбеза РФ. kremlin.ru

По словам Патрушева, высокой остается доля импортного оборудования и комплектующих в станкостроении, тяжелом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике.

«В настоящее время Россия имеет зависимость от зарубежных производителей по многим видам высокотехнологичной продукции, по которым во многом был утрачен собственный научно-производственный потенциал», — сообщил Патрушев.

Владислав Сурков заявил , что не рассчитывал на выполнение Минских соглашений

Экс-помощник президента Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову сообщил, что при работе над Минскими соглашениями изначально исходил из того, что они не будут выполнены.

Это высказывание идет в разрез с официальными заявлениями Кремля. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Минским соглашениям оказались лишь камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы. По его словам, у России изначально не было пессимизма на переговорах по Минским соглашениям, была цель выйти на урегулирование.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что подписанные в 2015 году минские соглашения позволили провести реформу украинских вооруженных сил и сформировать международную коалицию против России. В декабре Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд, также участвовавший в согласовании Комплекса мер по выполнению минских соглашений в 2015 году, подтвердил слова Меркель.

Важное — одной строкой

Тихоокеанский флотский военный суд оставил в силе приговор камчатскому военнослужащему, ранее осужденному на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об ограничении с 1 апреля дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов. США не подталкивают Украину к попыткам вернуть Крым, следует из информации издания Politico. По данным Национального (центрального) банка Грузии, общий объем денежных перечислений из России в Грузию в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос более чем на 1000% (1096%). Сумма переводов достигла $317,3 млн. Депутаты Европарламента приняли необязывающую резолюцию с призывом передать ВСУ все виды вооружений без исключения, в том числе истребители, вертолеты, ракетные системы, а также существенно увеличить поставки боеприпасов, чтобы Украина смогла «восстановить полный контроль над всей своей территорией, признанной международным сообществом». Депутаты парламента Словакии приняли резолюцию, согласно которой российский политический режим признается террористическим, а Россия — государством, поддерживающим терроризм. Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о поддержке семей военных из ЧВК. Серия мощных взрывов в районе воинской части в крымском городе Армянск на севере полуострова связана с подготовкой боевых подразделений, заявил советник главы региона Олег Крючков. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность в связи с приговором, вынесенным алтайской журналистке Марии Пономаренко по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, и призвало освободить ее. Свыше 1 млн украинских беженцев прибыли в Германию с конца февраля 2022 года, заявил министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Норвежский парламент подавляющим большинством голосов поддержал пятилетнюю программу помощи Украине на сумму 75 млрд норвежских крон ($7,37 млрд), сообщили в правительстве Норвегии. Глава МИД Израиля Эли Коэн подтвердил, что израильские специалисты окажут Украине помощь в разработке передовой системы оповещения о воздушных атаках. Болгария официально уведомила Международный инвестиционный банк о выходе из числа его акционеров с 15 августа этого года. Банк был учрежден в 1970 году социалистическими странами-членами Совета экономической взаимопомощи, занимается кредитованием инвестпроектов. По состоянию на конец января у Болгарии было 14,46% акций МИБ, у России — 45,44%. В Кремле отрицают, что давали указание государственным СМИ не упоминать ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина, сообщает Reuters. Уроженец Салехарда, пытавшийся уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных и задержанный в Белгороде, приговорен к трем годам колонии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Госдума прекратила действие в России устава Совета Европы и 20 договоров с организацией. Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного, биологического и химоружия, заявил итальянский министр обороны. Всемирная федерация тхэквондо может отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации в апреле, сообщил глава организации. Renault в 2022 году получила убыток в €338 млн после прибыли годом ранее «от прекращенной деятельности», следует из отчета французской компании. Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до $100 тыс. Украинский суд приговорил священника канонической Украинской православной церкви к семи годам тюрьмы за сотрудничество с Россией. Ранее, в 2022 году СБУ возбудила уголовные дела против 55 священников этой церкви.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 15 февраля, 357-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.