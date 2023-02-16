День 357-й. Самое важное к утру 16 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 15 февраля

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 100 военных убитыми и ранеными; На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 190 военных; ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новоселки в ДНР; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили до 65 украинских военных, две САУ «Гвоздика» и одну РСЗО «Град» противника; Средства ПВО России за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за минувшие сутки составили свыше 60 военнослужащих; Российские войска уничтожили склад боеприпасов бригады теробороны в районе Ветеринарного в Харьковской области; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили гаубицы ВСУ «Гвоздика» и Д-30; ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

В Евросоюзе раскрыли детали нового пакета санкций против России

Страны Евросоюза готовят десятый пакет санкций против России, его введение хотят приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине, 24 февраля. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот пакет санкций подразумевает торговые ограничения на €11 млрд.

В новый пакет санкций могут войти ограничения против оборудования для российских полупроводников и ограничения против некоторых российских СМИ и журналистов, которых в ЕС считают «причастными к дезинформации». Гражданам России хотят занимать руководящие должности в стратегически значимых предприятиях, в том числе в энергетике и транспорте. Также в Евросоюзе могут ввести ограничения против Альфа-банка, Тинькофф-банка, Росбанка и ФНБ.

Санкции. открытые источники в интернете

В Евросоюзе также хотят закрыть «лазейки» для обхода предыдущих пакетов санкций. Так, ЕС может запретить транзит товаров через Россию, чтобы усложнить обход ограничений. Кроме того, обсуждается идея ввести штрафы в отношении тех, кто помогает обходить санкции против России. Также ЕС планирует ввести санкции против Ирана — эту страну обвиняют в поддержке российской спецоперации на территории Украины.

Украина получит только половину обещанного батальона танков Leopard 2A6

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны смогут поставить Киеву только половину батальона более современных основных боевых танков Leopard 2A6.

«Будет поставлена половина батальона A6 и один батальон A4. И до начала следующего года к этому прибавится более 120 Leopard 1 A5, которые я прошу не недооценивать», — констатировал министр.

СМИ сообщали также, что Дания и Нидерланды не будут поставлять Украине танки Leopard 2, но они могут оказать помощь с ремонтом и поставкой более старой модели Leopard 1.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

На этом фоне глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Латинская Америка не поддерживает и считает неразумной идею отправки вооружения на Украину для продления конфликта, выступает за поиск политического решения.

В Европе идут дискуссии о передаче Украине заблокированных российских активов

Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил в среду решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС. Этой группе предстоит рассмотреть, как юридически будет решаться вопрос отчуждения и использования активов. Результаты работы группа представит Совету ЕС, который будет далее принимать все решения.

Одновременно с этим стало известно, что правительство Швейцарии подтвердило незаконность передачи Украине российского имущества, замороженного на территории страны.

Деньги. Фото из открытых источников.

Напомним, власти Швейцарии заблокировали российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов, банк Credit Suisse — более 18 миллиардов долларов. Кроме того, с весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Осенью Еврокомиссия отчиталась о заморозке еще $19 млрд «российских олигархов».

Важное — одной строкой

Ространснадзор поддержал идею продления сроков техобслуживания западных самолетов. Российский МИД не поддерживает выход из Всемирной торговой организации. Россия созывает 22 февраля заседание Совета безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках», сообщили в постпредстве при ООН. Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 11,8%, сообщает Росстат. В Севастополе пресекли канал поставок за границу научных разработок в области военного кораблестроения, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Около шести воздушных шаров, предположительно, с разведывательным оборудованием, было обнаружено в среду над Киевом, большая часть из них сбита ПВО, сообщили киевские власти. Минфин России не рассматривает сейчас вопрос отказа от налогового маневра в нефтяной отрасли, чтобы основные доходы от нефти получать в госбюджет через экспортную пошлину, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Первый пакет военной помощи Украине из нового фонда на $240 млн будет включать боеприпасы, запчасти и разведтехнику, сообщили в Минобороны Великобритании. Госдума РФ денонсировала соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения. Страны НАТО в приоритетном порядке уже приступили к увеличению производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины, сообщил генсек организации. Швейцария вводит ограничение цен на российские нефтепродукты, сообщается на сайте Минэкономики страны. Госдума денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами, и еще с шестью — облегченный порядок оформления виз. На Украине изъяли 400 тонн товаров, принадлежащих российской компании, стоимость груза оценивается в €1,6 млн — госбюро расследований Украины. Объемы торговли России с Евросоюзом с апреля по декабрь 2022 года упали на треть, а в южном направлении товарооборот вырос в два раза — первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать специальными значками Telegram-каналы с враждебной по отношению к РФ информацией. Акции Тинькофф-банка подешевели более чем на 5% после сообщений о его возможном попадании под санкции Евросоюза. ЦБ создал департамент организации международных расчетов — он займется развитием корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переходом на расчеты в нацвалютах и расширением возможностей для трансграничных операций. Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку издания RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про ВС РФ. РБК: стоматологические клиники с марта 2022 года отмечают проблемы с поставками некоторых зарубежных препаратов, при этом качественных российских аналогов для большинства из них не существует. Завод тяжелого машиностроения «Азовмаш» в Мариуполе полностью разминирован, сообщили в силовых ведомствах ДНР. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов России не «комментировать потери» ВС РФ в военной операции на Украине, а заниматься помощью семьям погибших и пострадавших военнослужащих «на местах».

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