День 356-й. Самое важное к утру 15 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 14 февраля

На Купянском направлении в течение суток ВС РФ уничтожили до 70 украинских военных; На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили до 100 украинских военных и установку РСЗО «Град» противника; ВС РФ уничтожили ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР; На Донецком направлении ВС РФ уничтожили свыше 60 военных ВСУ в ходе наступления; На Южнодонецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 40 военных; ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара в ДНР, Левадного и Орехова в Запорожской области; Российские ВКС сбили в течение суток в ДНР самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ; ВС РФ уничтожили пункт управления подразделением РЭБ ВСУ в Харьковской области; На Херсонском направлении ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» ВСУ; ПВО РФ за сутки сбила семь украинских БПЛА, перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские власти хотят изменить схему расчета цен на нефть при налогообложении

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается для расчета нефтяных налогов привязать цену российской нефти Urals к цене эталонного сорта Brent, вычитая из нее фиксированные дисконты. По мнению замглавы Минфина Антона Котякова, это не окажет негативного влияния на добычу.

Напомним, сейчас РФ использует котировки Argus при налогообложении, при этом прорабатывается вопрос перехода на независимые отечественные источники информации о стоимости топлива.

Добыча нефти. Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

К слову, дисконт на российскую экспортную нефть марки Urals увеличился в январе 2023 года на $2,5, до $30,65 за баррель на фоне вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России и введения потолка цен на нее. Такая информация опубликовала в февральском отчете ОПЕК.

В ООН объяснили отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»

ООН не располагает каким-либо мандатом для расследования инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжим делать доклады о биологическом оружии, о том, что знаем. ООН не имеет мандата проводить расследование, если только его не получит», — сказал Дюжаррик.

Флаг ООН. СС0

Ранее сообщалось, что комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения к Совету Безопасности ООН о проведении международного расследования диверсии на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Проект обращения размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Страна Запада готовят новые поставки вооружения Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО нужно не только предоставлять Украине оружие, но и обеспечивать промышленную помощь стране в долгосрочной перспективе. Он сообщил, что в коалицию по поставкам Киеву танков Leopard вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Также Остин заявил, что союзники предоставят Украине столько боеприпасов, сколько смогут, и так быстро, насколько это возможно. При этом стало известно, что Германия наладит собственное производство боеприпасов для ЗСУ Gepard, чтобы потом поставлять их Украине.

Кроме того, стало известно, что Норвегия передаст Украине восемь танков, а также четыре танка особого назначения и фонды для приобретения боеприпасов и запчастей. Помимо этого, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Украина получит танки Leopard в середине марта.

Ряд национальных федераций отказывается от участия в первенствах IBA из-за участия в них россиян

Международная ассоциация бокса (IBA), единственная крупная спортивная структура, отменившая в прошлом году «изоляционные» санкции в отношении России, столкнулась с чередой угроз бойкота своих главных соревнований в случае допуска на них российских и белорусских бойцов.

Бокс. Тренировка. Спорт. CC0

Об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира, которые состоятся весной в Ташкенте и Нью-Дели, уже объявили боксерские федерации США, Ирландии и Чехии. Также стало известно, что сборные Канады и Великобритании не поедут на чемпионат мира по боксу 2023 года среди женщин из-за того, что спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в соревнованиях под своими национальными флагами.

Напомним, МОК рекомендовал после начала специальной военной операции отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Теперь организация обсуждает возможность их возвращения, но при соблюдении ряда условий. При этом, в случае участия России в Олимпиаде Украина заявила об их возможном бойкоте, с таким же заявлением выступила Польша.

Важное — одной строкой

Американские чиновники во время визита на Украину заявили о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией, сообщили источники The Washington Post. Крымчанин пойдет под суд за нетрезвую дискредитацию армии. Жителя Новороссийска будут судить за призывы «взрывать русских». Участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины не изменит ход российской военной операции, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, привлечение наемников Киевом только затянет бои. Министр обороны США пообещал помочь Украине провести успешное контрнаступление весной. Госдума одобрила право демобилизованных студентов Донбасса переводиться на бюджет. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что бойцы ЧВК близки к окружению группировки ВСУ в Бахмуте. Пригожин назвал это «чепухой» и заявил о тяжелых боях, которые охарактеризовал «мясорубкой». Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, подведомственный Минобороны России, сообщил, что Украина планирует обвинить Россию в «грубом нарушении» конвенции о ядерной безопасности. Украина обвинила Россию в запуске воздушных шаров с отражателями для отвлечения ПВО Украина начала диалог с МВФ о новой мониторинговой программе, согласование которой, как рассчитывают в Киеве, даст возможность получить дополнительные кредиты — премьер-министр Денис Шмыгаль. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев, принимавших участие в вооруженном конфликте в Донбассе с мая 2014 года. Правительство ФРГ блокирует выдачу компании Siemens Energy разрешения на поставку контрольного оборудования для атомной электростанции «Пакш», которую строит для Венгрии российская корпорация «Росатом», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Окружной суд Инчхона в Южной Корее вынес решение в пользу двух россиян, которые прибыли в страну, чтобы избежать частичной мобилизации в России. Ранее миграционная служба страны отклонила их ходатайство о предоставлении статуса беженца, после чего они обжаловали решение в суде. РАНХиГС при президенте РФ запустила образовательную программу «Современное публичное управление: теория и практика» для сотрудников органов публичной власти новых регионов РФ. Более 1,7 тыс. семей из ЛНР получили в 2022 году по 100 тыс. руб. в качестве компенсации за имущество, уничтоженное в ходе боевых действий в регионе, заявили в пресс-службе правительства республики. Власти Бангладеш запретили примерно семи десяткам российских судов входить в территориальные воды страны, таким образом Дакка присоединилась к санкциям, введенным США и ЕС. Предвзятость и пристрастность неприемлемы для судебной власти, именно поэтому решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. Защита бизнеса в РФ от необоснованного уголовного преследования особенно важна в условиях «санкционной агрессии», заявил президент РФ Владимир Путин. Евросоюз обновил «серый список» налоговых юрисдикций и наряду с другими странами добавил туда Россию — диалог с ней по вопросам налогового законодательства «зашел в тупик» на фоне ситуации на Украине. Более 60% IT-специалистов, покинувших Россию, вернулись обратно и работают «вновь на тех предприятиях, где раньше были», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Необходимости привлекать силы ОДКБ к участию в специальной военной операции России на территории Украины нет, сообщил начальник объединенного штаба Анатолий Сидоров. Украине в 2023 году нужно от $40 до $48 млрд в качестве финансирования, чтобы экономика страны функционировала, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

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