День 355-й. Самое важное к утру 14 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 13 февраля

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии заняли населенный пункт Красная Гора в ДНР. На Купянском направлении ВС РФ уничтожили свыше 30 украинских военных в течение суток; На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 80 украинских военных; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 150 военнослужащих ВСУ; ВС РФ на Южнодонецком направлении нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ в районе Угледара и Пречистовки; ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили две РСЗО «Град» и две гаубицы «Гвоздика»; ВС РФ поразили пункт ремонта техники бригады ВСУ в районе Славянска в ДНР; Средства ПВО РФ сбили девять украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Становятся известны детали нового пакета санкций против России

В новый пакет санкций ЕС против РФ могут попасть около 130 физических и юридических лиц, в том числе военные, чиновники и журналисты, сообщает издание Politico. В новый пакет санкций ЕС в отношении РФ могут войти четыре банка, включая Альфа-банк, и Росатом. При этом Bloomberg сообщает, что ЕС вряд ли введет санкции против Росатома, поскольку ряд стран выступают против такого шага.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

Помимо этого, стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании, которую в ЕС подозревают в якобы содействии России в обходе санкций в отношении нефти.

На фоне известий о новом пакете санкций против РФ, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в Великобритании планируют изъять российские активы, замороженные из-за санкций.

В МИД РФ назвали нецелесообразным продление зерновой сделки без осязаемых результатов

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI заявил, что концепция стамбульских пакетных договоренностей и продление зерновой сделки в марте без осязаемых результатов представляются нецелесообразными для российской стороны.

Дипломат напомнил, что зерновая сделка по вывозу украинского продовольствия, принятая 22 июля прошлого года в Стамбуле, была изначально рассчитана на 120 дней, до 18 ноября 2022 года.

Зерно. СС0

«Затем в условиях отсутствия возражения сторон договоренность была продлена еще на 120 дней — до 18 марта текущего года. Срок действия меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта — три года», — отметил Вершинин.

МОК рекомендовал коалиции западных стран не требовать недопуска России на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно порекомендовал национальным комитетам тех стран, которые не хотят участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024, не допустить подписания соответствующей декларации.

Ранее политики более чем из 30 стран согласились выступить против участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Среди этих стран — США, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Великобритания, Франция и др.

Олимпийские игры. СС0 , alasdair massie

Напомним, МОК рекомендовал после начала специальной военной операции отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Теперь организация обсуждает возможность их возвращения, но при соблюдении ряда условий. При этом, в случае участия России в Олимпиаде Украина заявила об их возможном бойкоте, с таким же заявлением выступила Польша.

Важное — одной строкой

Украинских военных начали обучать управлять танками Leopard 2 в Германии. Кроме того, обслуживанию танков Leopard украинских военных обучают в Польше инструкторы из Канады и Норвегии. МИД Франции призвал соотечественников немедленно покинуть Беларусь. НАТО считает необходимым создать более сильную украинскую армию независимо от исхода текущего конфликта, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Министерство экономики Швейцарии не комментирует блокировку российских активов банком Credit Suisse, заявил представитель ведомства Марскус Шпорндли. Ранее ряд швейцарских СМИ сообщили, что банк заблокировал более $19 млрд или треть всех российских активов, задекларированных в Швейцарской Конфедерации. Украина увеличивает водоизмещение судов, которые задействованы в реализации зерновой сделки, чтобы увеличить объем экспорта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин образовал правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. НАТО создаст виртуальную сеть, объединяющую данные гражданских и военных спутников для нужд разведки. Россияне в 2022 году вывели на счета в зарубежных банках 4 трлн руб., это максимальное значение за все время публикации показателя. Польша передала Украине 250 танков Т-72, а в будущем передаст еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy и 14 танков Leopard, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. НАТО считает нынешнюю стадию конфликта на Украине «войной логистики» и считает необходимым быстрее направлять технику и боеприпасы Киеву. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к начальнику Генштаба ВС Валерию Герасимову с просьбой проверить распространенную в интернете информацию об участии мобилизованных из Татарстана военнослужащих в специальной военной операции «практически без вооружения». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли данные о вероятности второй волны частичной мобилизации, заявил, что их нет. ЕС и еврозона в текущем году едва смогут избежать рецессии, рост ВВП составит 0,8% и 0,9% соответственно, осенью прогнозировался максимальный рост в 0,3%. Об этом говорится в зимнем прогнозе Еврокомиссии. Министерство обороны Украины сообщило, что Дания передала ВСУ все самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые находились на вооружении королевства. Вице-премьер Украины Стефанишина считает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в 2023 году.

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