Главное из брифинга Минобороны РФ 12 февраля

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили до 80 украинских военных в течение суток; На Краснолиманском направлении за сутки ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных; Средства ПВО России за сутки сбили 17 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган»; ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Павловки и Угледара в ДНР; На Южнодонецком направлении войска РФ за сутки уничтожили свыше 50 военных ВСУ; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили самоходные гаубицы, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50; На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили более 250 военных; ВКС РФ поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории завода им. Малышева в Харькове; ВС РФ нанесли поражение 78 подразделениям артиллерии ВСУ.

Сергей Лавров заявил , что власти США признали свою причастность к взрывам на «Северных потоках»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США признались в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток». Об этом он заявил в интервью к уроку «Разговоры о важном», посвященному теме «Россия и мир», опубликованному на сайте министерства.

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на „Северном потоке-1“ и „Северном потоке-2“, — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — сказал министр.

Сергей Лавров. департамент информации и печати МИД России

Напомним, в конце сентября 2022 года сразу на двух «Северных потоках» прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

Президент МОК раскритиковал политиков за вмешательство в вопрос допуска спортсменов к соревнованиям

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне возможного возвращения россиян и белорусов на международные соревнования заявил, что не правительствам решать, кого допускать до спортивных мероприятий. По словам Томаса Баха, это входит в компетенцию МОК.

Комментируя возможное вмешательство политиков, Томас Бах заявил, что «это было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем сегодня». Президент МОК также выразил свое сочувствие украинскому народу и сказал, что МОК «разделяет их горе и страдания». При этом он напомнил, что ведутся дискуссии о допуске россиян к участию в международных соревнованиях в течение года.

Напомним, тема возможного возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования стала активно обсуждаться в январе 2023 года. Так, Олимпийский совет Азии предложил спортсменам участие в Азиатских Играх. Ряд западных стран, а также Украина заявили, что будут бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят российских спортсменов даже в нейтральном статусе.

Венгрия выступила против антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает против десятого и всех других пакетов антироссийских санкций ЕС. По его словам, это связано с тем, что подобные ограничения не способствуют миру на территории Украины и только наносят ущерб европейской экономике.

Санкции. открытые источники в интернете

Также Петер Сийярто заявил, что призывы руководства Евросоюза к поставкам вооружений на Украину ведут лишь к затягиванию конфликта в этой стране.

Напомним, в январе почти все граждане Венгрии (97%), которые приняли участие в национальных консультациях, высказались за отмену санкций Евросоюза против России. Участники опроса отмечали, что санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена.

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