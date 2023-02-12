День 353-й. Самое важное к утру 12 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 11 февраля

ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам энергосистемы, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК Украины. Цели массированного удара достигнуты; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 120 военных; На Купянском направлении российские войска уничтожили до 40 военных и гаубицу Д-30; На Южнодонецком направлении ВС России за сутки уничтожили около 95 военных ВСУ и артсистему М109 Paladin производства США; На Донецком направлении ВС РФ уничтожили свыше 140 военных ВСУ, две артсистемы М777 производства США и гаубицу Krab польского производства; ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили две гаубицы «Мста-Б» и Д-30 ВСУ; Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в Харьковской области; ВС РФ уничтожили две РЛС ВСУ в Николаевской и Харьковской областях; ВС России уничтожили три склада боеприпасов в Елизаветовке, Доброволье и Новоукраинке; ПВО РФ уничтожили за сутки почти 20 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS; ВС РФ уничтожили в Бердычах, Авдеевке и Новопокровском ДНР три склада боеприпасов ВСУ.

В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе «существующей реальности»

Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда». При этом Вершинин заявил, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.

Напомним, весной 2022 года состоялись несколько раундов переговоров между Россией и Украиной, которые в итоге не привели к перемирию или прекращению огня.

Политики разных стран призывают к достижению мира на Украине

В известном издании Le Monde вышла статья, в которой политики нескольких стран выступили за активизацию усилий по достижению прекращения огня на Украине. Авторами статьи стали президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро, бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон, министр по социальным правам Испании Ионе Беларра и другие.

Стол переговоров. CC0

Помимо этого, президент США Джо Байден и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине, а также выступили в поддержку «полноценного функционирования» зерновой сделки.

Украине передали партию шведских зенитных орудий

В распоряжение украинских военных прибыла партия зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors, которую Литва передает Украине. Всего Литва передает Украине 36 зенитных систем. Перед отправкой вооружения литовские инструкторы провели для украинских военных курсы по применению L-70 на поле боя и техническому обслуживанию.

На этом фоне в европейских странах продолжают обсуждать возможность дальнейших поставок вооружения для Украины. Так, стало известно, что Словакия начнет переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29 на внутриполитическом уровне, а также с Еврокомиссией и Киевом.

МИГ-29. www.flickr.com/people/109661044@N07

Заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли заявил, что Рим не будет возражать против поставок британских истребителей на Украину, если они будут использоваться «для оборонительных целей». При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала к осторожности при дискуссиях о поставках оружия Киеву и подтвердила, что сейчас тема возможной передачи Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня.

Важное — одной строкой

В 2022 году спрос на золотые слитки и монеты России вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом. Спрос на золото в России вырос быстрее, чем в каких-либо других странах. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что, несмотря на пессимистичные прогнозы некоторых европейских лидеров, его страна вступит в Евросоюз через два года. Снесенные в Мариуполе здания перерабатывают в бетонную крошку для строительства дорог. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Украины «не прекращают попыток переноса боевых действий в нашу страну». Об этом, по словам Гарибашвили, свидетельствуют «прямые заявления представителей властей Украины» о «стремлении достичь открытия второго фронта в Грузии». Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала ошибкой свои слова о том, что Запад находится в состоянии войны с Россией. Группа компаний «Аэрофлот» выставила объявления о продаже 12 объектов недвижимости в Венгрии, на Кипре, в Швеции, Норвегии, Дании и Бельгии. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по двум статьям: совершение умышленных действий в целях изменения границ Украины, а также оправдание военных действий России на Украине. Новый владелец бренда Zara в России Daher Group может назвать дату открытия магазинов уже на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Президент Молдавии Майя Санду осудила «нарушение воздушного пространства Молдавии российской ракетой». Оснащение ядерной триады России современным вооружением продолжается, это ключевая гарантия безопасности России и мировой стабильности, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об угрозе мировой войны из-за Зеленского и ЕС. Белый дом утверждает, что причиной сокращения добычи нефти РФ стал потолок цен стран Запада. Несколько тысяч добровольцев из разных стран, в том числе западных, хотят принять участие в проводимой Россией специальной военной операции, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Президент Сербии Александр Вучич считает, что в ближайшие пять или шесть месяцев предстоит эскалация конфликта на Украине. Аргентина начала приостанавливать ВНЖ у россиян, родивших и уехавших из страны. По данным миграционной службы Аргентины, двумя днями ранее в аэропорт Буэнос-Айреса прибыли 33 беременные россиянки, а за последние несколько месяцев — более пяти тысяч

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