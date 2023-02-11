День 352-й. Самое важное к утру 11 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 10 февраля

На Купянском направлении российские войска заняли Двуречное. Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили более 70 военных; На Донецком направлении в ходе наступления ВС РФ за сутки уничтожили до 125 военных ВСУ; ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе Угледара; ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Славянска и Авдеевки в ДНР; Средства ПВО России за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников и 14 снарядов РСЗО HIMARS; На Краснолиманском направлении российская группировка войск «Центр» уничтожила до 100 военных ВСУ; На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 60 украинских военнослужащих; На Южнодонецком направлении ВС России уничтожили свыше 60 военных ВСУ и три артиллерийские системы М777 производства США; ВС РФ поразили пункт управления 93-й мехбригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР; Авиация ВКС России сбила в Запорожской области украинский вертолет Ми-8.

В России вынесли первый приговор за неисполнение приказа в зоне спецоперации

Гарнизонный военный суд Севастополя приговорил почти к трем с половиной годам исправительной колонии двух российских военнослужащих, отказавшихся исполнять приказ во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Речь идет о рядовом Егоре Котове и его двоюродном брате старшем прапорщике Владимире Котове.

По версии следствия, военнослужащие перестали удерживать занятые ранее рубежи и под ложным предлогом вернулись в тыл. Уголовное дело возбудили по ч. 2.2 ст. 332 УК РФ — братьям грозило от 3 до 10 лет тюрьмы.

Суд. Приговор. Pixabay.com

Также стало известно, что мобилизованный Александр Лешков, которому апелляционная инстанция ужесточила наказание с пяти с половиной до семи лет за нападение на командира, хочет подать президенту прошение о помиловании.

Российская ракета не нарушала румынскую границу

В Минобороны Румынии заявили, что крылатая ракета, обнаруженная системой наблюдения за воздушным пространством, пересекла Молдавию, но границу с Румынией не нарушила.

Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018. www.kremlin.ru

Ближайшая точка подлета к Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы. Как утверждает ведомство, ракета была запущена с российского корабля, дислоцированного вблизи полуострова Крым. Уточняется, что румынскую границу ракета не нарушила.

Гипотетическое нарушение воздушного пространства Румынии крылатой ракетой может иметь далеко идущие последствия, поскольку страна является членом НАТО. Подобный инцидент может быть расценен как нападение на страну, и, как следствие, нападение на весь Североатлантический альянс.

Россия объявила о сокращении добычи нефти

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Также Новак подтвердил информацию, что Россия по-прежнему не будет продавать нефть сторонникам «потолка цен».

Александр Новак. government.ru

При этом ОПЕК+ уже заявила, что не станет увеличивать добычу из-за решения России сократить свое производство нефти, сообщило Reuters. После заявления о планируемом сокращении добычи, цены на нефть пошли вверх. Так, нефть Brent резко подскочила выше $86, а WTI поднялась выше $80 за баррель/

Напомним, с 5 февраля страны Запада ввели нефтяной «потолок цен» на российские нефтепродукты, а ранее, с 5 декабря, ввели аналогичные ограничения на продажу сырой российской нефти.

Добыча нефти. открытые источники ( CC0)

В международном спорте продолжаются споры о допуске российских спортсменов к соревнованиям

Национальные олимпийские комитеты Литвы и Чехии выступили с заявлениями. НОК двух стран считают невозможным участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нынешних условиях.

Кроме того, стало известно, что Великобритания проведет встречу с участием 30 стран для координации позиции по вопросу о допуске спортсменов РФ и Белоруссии на Олимпиаду.

Олимпийские игры. СС0 , alasdair massie

Помимо этого, ирландская ассоциация бокса присоединилась к бойкоту мужского и женского чемпионатов мира в знак протеста против действий руководства Международной ассоциации бокса, допустившего россиян к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны. Ранее о бойкоте чемпионатов объявила Федерация бокса США.

Однако, в международном спорте есть и другие точки зрения на вопрос допуска спортсменов. Напомним, в январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх.

Важное — одной строкой

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