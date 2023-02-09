День 350-й. Самое важное к утру 9 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 8 февраля

ВС РФ уничтожили в районе Харькова цеха украинского предприятия, в которых проходила модернизация БПЛА; На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ; Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили более 130 военных; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 140 военных ВСУ; Средства ПВО России за сутки уничтожили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 10 беспилотников ВСУ; ВС России за сутки уничтожили до 75 военных ВСУ в районе Угледара и Водяного в ДНР; ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки и Славянска в ДНР; На Купянском направлении уничтожены более 35 военных ВСУ; ВС России уничтожили в ДНР три склада боеприпасов и горючего ВСУ; ВС РФ поразили штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Красногоровки в ДНР.

В Казахстане запретили оформлять вид на жительство по внутреннему паспорту

Казахстан запретил иностранцам, в том числе и россиянам, проживание в стране по внутреннему паспорту. Теперь для оформления разрешения на проживание в стране на длительный срок нужен загранпаспорт со сроком действия не менее 180 дней. Ранее граждане РФ могли оформить ВНЖ по российскому паспорту.

Согласно новым правилам, для подачи заявления на получение разрешения на постоянное проживание иностранцы должны предъявить загранпаспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи. РПП необходимо для оформления ВНЖ в Казахстане.

Пункт пропуска в Казахстан. ВК: Курган NEWS45.

Напомним, недавно казахстанские власти сообщили, что за 2022 год в страну въехали 5,6 млн иностранцев, в том числе 2,9 млн россиян. Из-за лояльной миграционной политики Казахстан стал одним из основных направлений для российских релокантов после начала специальной военной операции на Украине и объявления частичной мобилизации.

Против России ввели новые экономические санкции

Правительство Великобритании сообщило о новых санкциях против российских оборонных компаний. Ограничения коснулись шести оборонных предприятий — «РТ-Комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш», «Топаз», «ЦСТ» (входит в концерн «Калашников»), «Липецк». Также британские власти ввели санкции в отношении компании «Москомсвязь».

Кроме того, санкции ввели против восьми физических лиц, среди которых бизнес-омбудсмен Борис Титов и владелец новостного агентства Regnum Сергей Руднов. Всего с начала боевых действий на Украине Лондон ввел санкции в отношении более 1300 физических и юридических лиц.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. kremlin.ru

На этом фоне несколько выбивается из привычного потока информации новость о том, что Минфин США исключил из своего санкционного списка певца Григория Лепса. Против Лепса американские власти ввели ограничения еще в октября 2013 года. Сообщается, что вместе с ним санкции сняли еще с криминальных авторитетов из республик бывшего СССР — Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

РФ законтрактовала поставки нефтепродуктов , несмотря на эмбарго

Россия уже законтрактовала объемы поставок нефтепродуктов на февраль 2023 года, несмотря на введенное 5 февраля странами Евросоюза эмбарго, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Александр Новак. government.ru

Новак считает, что эмбарго на нефтепродукты может привести к дисбалансу и дефициту предложения на мировом рынке. По его словам, без российского топлива Европу ждут «нехватка предложения и рост цен».

Напомним, накануне Еврокомиссия прописала случаи, в которых введенные потолки цен не применяются. Так, под санкции не попадают нефтепродукты, которые произведены из российской нефти вне РФ, а также смесь российского топлива с нефтепродуктами из других стран, если они смешаны на территории третьих стран.

Добыча нефти. Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

«(Они этим решением) еще раз подчеркнули, что без российских нефтепродуктов европейские потребители не справятся, потому что мы занимаем большую долю (на их рынке), и без наших нефтепродуктов там будет большой дефицит и рост цен. Политики Евросоюза тем самым еще раз подчеркнули несостоятельность своих ранее принятых решений, отсутствие логики», — заявил Новак.

Важное — одной строкой

Британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте. Представительница СНБ Белого дома заявила, что данные о причастности ВМС США к подрыву «Северного потока-2» являются «полной ложью». Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» в июне 2022 заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО, а активировали ее норвежцы. ЕС рассматривает использование активов Центробанка РФ для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Правительство России не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил Российский союз промышленников и предпринимателей, сообщил Минфин. Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве расчетной валюты, все рублевые остатки будут конвертированы в евро. Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил на заседании Совбеза ООН, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине. Музыкант осудил «вторжение РФ на Украину». Польский министр обороны считает необходимым создать сервис-центры для переданных Украине танков Leopard. Эту идею он предложит немецкому коллеге. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» на территории РФ за распространение недостоверной информации и дискредитацию армии РФ. Власти РФ готовят новые решения по соцподдержке участников спецоперации, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Помимо этого, он заявил, что необходимо добиваться максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в наращивание военного производства. Российская спецоперация на территории Украины спровоцировала в Европе крупнейшую миграционную волну со времен окончания Второй мировой войны, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Российская экономика справилась с последствиями санкций из-за рекордных инвестиций — в прошлом году вместо спада на 20% они выросли на 6%, пишет Bloomberg. Euroclear по итогам 2022 года получил €821 млн процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, сообщается в отчете депозитария. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в школьный курс по информатике необходимо включить раздел про фейки, так как иностранными государствами против России развязана информационная война. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях может появиться свободная экономическая зона, Минстрой РФ прорабатывает вопрос ее создания, заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Великобритания расширит подготовку украинских военнослужащих — их будут обучать полетам на истребителях — и поставит Украине дальнобойное вооружение, заявил премьер-министр Риши Сунак. В Херсонской области ликвидирован офис религиозной организации «Свидетели Иеговы» (в РФ признана экстремистской и запрещена). Минобороны РФ одобрило перевод мобилизованных для участия в спецоперации жителей Республики Тыва, жаловавшихся на издевательства, в состав 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), сообщил глава региона Владислав Ховалыг. В 2022 году от гражданства РФ отказались 4 306 россиян, это максимум за последние 3 года (в 2019 году от него отказались 4 356 человек), следует из данных департамента информации и печати МИД России. Международная следственная группа достигла предела в расследовании крушения MH17. Следователи заявили, что обнаружили «убедительные признаки» того, что президент России Владимир Путин причастен к поставке зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет. Однако президент России обладает иммунитетом по международному праву в качестве главы государства. РФ призвала государства ОБСЕ, ООН, МККК принять меры по прекращению Украиной пыток пленных.

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