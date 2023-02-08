День 349-й. Самое важное к утру 8 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 7 февраля

На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили более 50 военных; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 100 военнослужащих; ВС России поразили четыре склада боеприпасов ВСУ в ДНР; Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных и самоходную гаубицу «Акация»; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 90 военных ВСУ; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли более 80 военных, 2 гаубицы Д-20, 2 гаубицы Д-30, а также гаубицу «Гвоздика»; ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й мехбригаде ВСУ в районах Угледара и Водяного в ДНР; ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; Средства ПВО России сбили девять беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

В Украине допустили удары по России

Секретарь СНБ Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут наносить удары по территории России оружием украинского производства. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина готова поражать цели на территории России, включая Москву.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев не будет наносить удары по территории России западным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский. Кадр видеообращения / t. me/V_Zelenskiy_official

После начала СВО западные страны отказывались поставлять Украине оружие большой дальности, поскольку оно могло быть использовано для ударов по российским территориям. Однако, недавно стало известно, что в новый пакет помощи Украине от США войдут бомбы наземного базирования (GLSDB) с дальностью полета 150 км.

Европейские страны не рады российским спортсменам

Участие в международных соревнованиях должно быть запрещено спортсменам России и Белоруссии — об этом говорится в заявлении олимпийских и паралимпийских комитетов, а также спортивных конфедераций северных стран — Швеции, Норвегии, Исландии, Дании вместе с Гренландией и Фарерскими островами, Финляндии, в том числе Аландских островов.

Олимпиада. Источник: СС0

Вице-канцлер, министр спорта Австрии Вернер Коглер также высказался на эту тему. Он считает невозможным допуск россиян к участию в Олимпийских играх. Мэр Парижа Анн Идальго также выступила против участия спортсменов из РФ на Олимпиаде-2024, пока на территории Украины продолжается российская спецоперация.

Напомним, некоторое время назад в МОК допустили вероятность того, что некоторые российские спортсмены будут допущены к олимпийским соревнованиям под нейтральным флагом. Это вызвало бурную реакцию в некоторых странах, а в Украине даже стали раздаваться призывы к бойкоту Олимпиады в Париже, если к ней допустят россиян и белорусов.

Иностранный бизнес продолжает покидать Россию

За последнее время стало известно сразу о нескольких крупных иностранных компаний, которые приняли решение избавиться от активов в России. Так, датский пивоваренный концерн Carlsberg, которые владеет в России пивоваренной компанией «Балтика», планирует подписать соглашение о продаже бизнеса к середине 2023 года.

Пиво. unsplash.com

Также стало известно, что американская компания Bunge Ltd, один из крупнейших в мире агротрейдеров, закрыла сделку по продаже бизнеса по переработке масличных культур в РФ. Этой компании принадлежат такие известные торговые марки как «Олейна», Ideal, «Масленица» и др.

Также накануне закрылась сделка по покупке АвтоВАЗом активов Nissan в РФ. При этом АвтоВАЗ приобрел активы всего за один евро. Однако отмечается, что «сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в РФ в течение шести лет. Это произойдет, если будет принято соответствующее решение и его одобрит правительство РФ.

Евросоюз вывел из-под санкций нефтепродукты , произведенные из российской нефти вне РФ

Евросоюз сделал ряд исключений из эмбарго на российские нефтепродукты, а также из потолка цен при поставках в третьи страны. Так, Брюссель вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России.

Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, следует из пояснений Еврокомиссии. Таким образом, европейские провайдеры смогут оказывать услуги по страхованию и транспортировке таких нефтепродуктов выше установленного потолка.

Танкер в море. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Напомним, некоторое время стало известно, что в некоторых странах, в частности в Сингапуре, участники рынка смешивали российскую нефть с другими сортами. Это позволяло экспортерам нефти обойти санкции и заработать дополнительные деньги.

Важное — одной строкой

Первая гуманитарная партия российских удобрений прибыла в Малави, сообщила компания «Уралхим». Ранее «Уралхим» и «Уралкалий» договорились о вывозе в Африку удобрений, заблокированных на складах в Бельгии, Нидерландах и Эстонии. Правительство Германии выдаст немецким оборонным компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) разрешение на поставку Украине 187 танков Leopard 1 Погранкомитет Белоруссии назвал опасной ситуацию на границе с Украиной Минобороны разработало новую форму для участников СВО. Ее внешний вид в целом сохранится, однако качество будет улучшено. Президент США Джо Байден считает, что имеющиеся у США истребители F-16 должны оставаться в стране. Так он прокомментировал свое нежелание отправлять их Украине. Глава Евросовета пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит ЕС. При этом исполнительные власти Евросоюза упрекают европейских депутатов за утечку информации об этом визите, так как это может поставить под угрозу безопасность Зеленского. Конфликт на Украине создал кризис поставок боеприпасов в Европе Суд отказался признать Евгения Пригожина основателем ЧВК РФ нарастила производство снарядов «Краснополь» для уничтожения танков НАТО Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что российская военная операция на территории Украины завершится до конца 2023 года. Посольству США в Москве передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела РФ В 2023 году власти РФ продолжат субсидировать 11 закрытых аэропортов, сообщил замглавы Росавиации. Глава ВТБ Андрей Костин: после начала спецоперации люди массово снимали со счетов иностранную валюту, организации пришлось ее докупать, а убытки банка связаны в основном с разницей между действовавшим на тот период курсом 101 руб./$1 и текущим 70 руб./$1. Прокуратура потребовала для журналистки Марии Пономаренко девять лет колонии общего режима по делу о фейках про ВС РФ. В США около половины сторонников Республиканской партии выступили за сокращение помощи Украине. 41% не против, чтобы за Россией остались занятые ей территории, если это приведет к окончанию военных действий. Минобороны предложило разрешить всем военным участвовать в российских миротворческих миссиях — сейчас это могут делать только контрактники. Официально Toyota не поставляет в Россию детали, но не подпадающие под санкции комплектующие могут завозиться в страну дилерами, рассказала пресс-служба корпорации. Австрия выдаст российской делегации визы для участия в заседании ПА ОБСЕ в Вене в феврале

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