День 348-й. Самое важное к утру 7 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 5 февраля

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ракетчиков и артиллерии заняли Николаевку в ДНР; На Купянском направлении ВС РФ в течение суток уничтожили до 40 украинских военных; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 100 военных; ПВО РФ за сутки сбила четыре украинских беспилотника и 15 снарядов РСЗО HIMARS; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 90 военных ВСУ; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ за сутки уничтожили более 70 военных ВСУ; ВС РФ уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива в районе села Константинополь в ДНР; ВС РФ нанесли поражение 1-й танковой и 72-й мехбригаде ВСУ, а также 110-й бригаде теробороны в Угледаре ДНР и Новодаровке Запорожской области; ВС РФ уничтожили в Харьковской области РЛС украинского ЗРК С-300 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Власти ДНР обвинили Украину в применении химического оружия

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ применяют химическое оружие под Бахмутом и Угледаром. По его словам, оружие сбрасывают с беспилотников, а изучить, что за составы использует ВСУ, пока нет возможности.

Глава ДНР Денис Пушилин. wikimedia.org

Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о применении Украиной запрещенных химических веществ. Он переадресовал этот вопрос Минобороны РФ.

Российская сторона неоднократно сообщала об использовании химического оружия Украиной. В январе в сети распространилось видео, на котором украинские военные якобы подготавливают беспилотники к сбросу боеприпасов.

Александр Бастрыкин. kremlin.ru

Следственный комитет начал проверку возможного применения химического оружия военнослужащими Украины в направлении городов Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара. В СК отметили, что из-за применения химического оружия у российских военных «наблюдаются ухудшение состояния здоровья и характерные симптомы отравления», причем «подобные факты не единичны».

В России вырос дефицит бюджета

В российском Минфине заявили, что нефтегазовые доходы бюджета в январе, по предварительным данным, сократились на 46% из-за снижения цены нефти сорта Urals и сокращения экспорта газа. При этом в ведомстве отметили, что параллельно с этим расходы бюджета РФ в январе выросли на 59%, до 3,117 трлн руб.

Статистика , график. СС0

Дефицит федерального бюджета в январе в Минфине РФ предварительно оценивают в 1,76 трлн руб., что составляет 60% от плана на 2023 год. По словам экспертов, такой скачок дефицита связан с падением нефтегазовых поступлений и опережающим темпом расходов.

На фоне этих новостей стало известно, что российский Минфин в январе 2023 года впервые продал 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета. До этого момента ведомство занималось накоплением золота.

Грузия отказалась от идеи прямого авиасообщения с Россией

Власти Грузии участвуют в санкциях, введенных Евросоюзом против России в сфере транспорта, в том числе авиации. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Он также отметил, что Тбилиси ведет «постоянный диалог со своими западными партнерами».

Самолет. СС0

Напомним, высказывание грузинского министра связано с заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, который заявил, что Грузия может попасть под санкции, если возобновит прямое авиасообщение с Россией.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Представители правящей партии Грузии выступили за восстановление авиасообщения, а президент республики Саломе Зурабишвили — против.

В Госдуме вновь заговорили про конфискацию имущества у уехавших из страны сограждан

Конфискацию имущества уехавших россиян нельзя поддержать юридически, хотя конфискация имущества у уехавших россиян как вид наказания сейчас действительно обсуждается. Об этом заявил глава комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников. Также он заявил, что для этого «нужны глобальные поправки», но они «скорее всего, готовятся, наверное».

Мужчина с чемоданом. CC0

Напомним, в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у уехавших из страны россиян. Его поддержал ряд официальных лиц. Так, например, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предлагал лишать гражданства сограждан, покинувших Россию во время проведения военной операции на Украине.

Однако, подобные идеи трудно претворить в жизнь из-за особенностей российского законодательства. К примеру, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предупреждал, что подобные изменения невозможны без внесения поправок в Уголовный кодекс РФ. Глава СПЧ Валерий Фадеев также говорил, что это противоречит Конституции страны. Подробно об инициативах российских официальных лиц по наказанию уехавших из страны сограждан читайте в материале altapress.ru здесь.

Важное — одной строкой

С начала военного конфликта на Украине погибли 7155 мирных жителей, заявили в управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере предложил выделять по 15 млрд норвежских крон, что составляет примерно $1,5 млрд, ежегодно в течение пяти лет для оказания гуманитарной и военной помощи Украине. Глава Тувы и вице-спикер Госдумы РФ разбираются с жалобой тувинских военнослужащих из Донбасса. Они сообщили об издевательствах со стороны «людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «любая уступка» России будет означать капитуляцию. Он выступил против перемирия с Москвой, в том числе временного. В Кремле не подтвердили и не опровергли договоренности Путина с Беннетом по Украине Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России не будет включать дополнительные экономические меры, а скорее закроет «лазейки» в уже принятых ограничениях. ООН будет способствовать обеспечению экспорта российского продовольствия и удобрений, включая аммиачные, заявил замгенсека организации Мартин Гриффитс. Также он отметил, что ООН считает жизненно важным продление в марте зерновой сделки. Следствие возбудило уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении бывшего муниципального депутата Москвы Людмилы Штейн. 170 вагонов с минеральными удобрениями «Уралкалия» и «Беларуськалия» (11,8 тыс. тонн) на сумму почти 100 млн гривен ($2,7 млн по текущему курсу) арестованы на Украине, заявили в офисе генерального прокурора Украины. Дмитрий Рогозин рассказал, что вернулся в зону проведения специальной военной операции на территории Украины «с целью отомстить». Генпрокуратура потребовала признать в России террористическим и запретить украинский «Легион „Свобода России“». Суд заочно приговорил блогера и экс-издательницу «Собаки.ру» Веронику Белоцерковскую (признана иностранным агентом) к 9 годам колонии за распространение фейков о ВС РФ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ничего не знает о контактах с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, у России и США сейчас нет диалога по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 российских юрлиц — под ограничения попали госкорпорация «Росатом», ее дочерние компании и другие компаний атомной отрасли РФ. Головная структура «Интерроса» сменила кипрский офшор на российский.

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