Охота на релокантов. Как в России хотят наказать уехавших из страны и что об этом думают алтайские политики

В конце 2022 — начале 2023 года в России участились призывы медийных и официальных лиц к тому, чтобы наказать граждан, которые покинули страну из-за военной спецоперации и начала частичной мобилизации. Какие санкции предлагают наложить на эмигрантов и релокантов и как к этой инициативе относятся некоторые алтайские политики — в материале altapress.ru.

Новая волна миграции

Проведение Россией специальной военной операции на территории Украины и последовавшая в сентябре частичная мобилизация побудили большое количество россиян покинуть страну. По самым скромным подсчетам, уехали около полумиллиона человек, а издание Forbes сообщало о 700 тыс. россиян, переместившихся за границу.

Рост международной миграции наблюдался и в Алтайском крае. По данным Алтайкрайстата, если с января по октябрь 2022 года в регион прибыло сопоставимое с показателем 2021 года число людей — 6198 человек в 2022 году против 6891 годом ранее, то число уехавших увеличилось более чем вдвое. За 10 месяцев из края в другие страны уехали 9972 человека, в то время за такой же период 2021 года регион покинули всего 4324 человека.

Большая часть уехавших из Алтайского края направились в Казахстан. Если посмотреть на ситуацию во всей стране в целом, то популярными направлениями стали также Грузия, Армения, страны Европы и Средней Азии. Ранее altapress.ru писал о некоторых барнаульцах, которые уехали в другие страны от мобилизации.

Среди уехавших россиян оказались и медийные лица. Так, Россию покинули рэперы Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров) и Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев), актеры Артур Смольянинов* и Чулпан Хаматова, а также артисты Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич*, Алла Пугачева и Максим Галкин* (*признаны иностранными агентами в РФ).

Максим Галкин Кадр видео

Как хотят наказывать эмигрантов

Уехавшие из России граждане, которые допускают публичную критику проведения военной спецоперации, вызывают особое внимание некоторых представителей российской элиты. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у покинувших страну граждан, оскорбляющих Россию.

«В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ‹…› открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом», — написал он в своем Telegram-канале.

Также он предложил для такой категории граждан отменить различные налоговые льготы и ввести для них повышенную ставку налогообложения.

Вячеслав Володин. duma.gov.ru

Вскоре после этого заявления вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам, а глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов высказал идею заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, покинувших страну после начала СВО.

Анна Кузнецова. Анна Кузнецова в vk.com

Помимо конфискации имущества, в стране звучат призывы и к другим мерам воздействия на релокантов. Так, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов считает, что покинувшие Россию граждане не должны получать материнский капитал. Помимо этого, уверен он, те, кто занимается политической деятельностью за пределами страны, не должны иметь возможность выдвинуться в депутаты и голосовать на выборах.

Депутат Госдумы Евгений Попов считает, что высказывающихся против СВО граждан можно в качестве меры воздействия лишать паспортов, не лишая при этом гражданства. По его мнению, это не нарушает Конституцию РФ.

Также на эту тему высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он выразил мнение, что покинувших Россию граждан следует не пускать обратно «до конца их дней», поскольку они являются «предателями». Также, по его словам, их следует полностью лишить их источников доходов в РФ.

Дмитрий Медведев. kremlin.ru

Не только кнут , но и пряник

На фоне таких предложений несколько парадоксально смотрятся идеи по стимулированию возвращения релокантов обратно в Россию.

Российским IT-специалистам, вернувшимся работать в страну, предложили давать льготную ипотеку. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Идею поддержали в Совете Федерации, однако там отмечают, что поддержка должна распространяться не на всех вернувшихся айтишников, а сама мера нуждается в тщательной проработке.

Ипотека. unsplash.com.

Кроме того, депутат Госдумы Федот Тумусов от СРЗП предложил освобождать от призыва мужчин, которые уехали из-за него за рубеж, если они какое-то время поработают на Дальнем Востоке. В интервью «Ведомостям» он назвал такую задумку «дальневосточной амнистией».

«Такая амнистия даст остро нуждающемуся в кадрах региону приток мозгов и рабочих рук, что особенно актуально в связи с общим вектором развития на Восток», — заявил Тумусов.

Как алтайские политики относятся к инициативам

Для Алтайского края проблема уехавших за границу граждан также актуальна, во многом из-за пограничного положения региона. Altapress.ru опросил представителей различных политических сил в Алтайском краевом законодательном собрании насчет их отношения к инициативе конфискации имущества у релокантов. Выяснилось, что среди политической элиты нет единодушного мнения по этому вопросу.

Руководитель фракции «Коммунистов России» в АКЗС Сергей Матасов заявил, что в целом поддерживает эту идею и положительно относится к подобной законодательной инициативе. Кроме того, он напомнил, что их партия предлагала также пересмотреть итоги приватизации, а также конфисковать имущество у предпринимателей, которые покинули страну.

Сергей Матасов. пресс-служба АКЗС.

Впрочем, по словам Матасова, для рядовых россиян — физических лиц, которые временно стали релокантами, конфискация может стать «поспешной мерой».

Замруководителя фракции КПРФ в АКЗС Антон Арцибашев в интервью altapress.ru заявил, что негативно относится к инициативе о конфискации имущества уехавших россиян. По его словам, это не имеет смысла.

«Это дикость и больше походит на политическую месть», — сказал политик.

Антон Арцибашев Скриншот трансляции сессии АКЗС

По его словам, больший практический эффект имела бы конфискация имущества в пользу государства у российских олигархов. Кроме того, Арцибашев отметил, что в Сибири и так очень большой отток населения из регионов, и людей наоборот стоит сюда привлекать. К примеру, подобным инструментом может стать введение льготной ипотеки для всех жителей Сибири — по примеру Дальнего Востока.

Скептическую позицию по вопросу конфискации имущества занял руководитель фракции «Справедливой России — За правду» Александр Молотов.

«Понятное дело, из-за чего возникают подобные предложения. Поскольку большинство уехавших — критически настроенные граждане, им хочется дать ответ», — заявил Молотов.

Тем не менее, по его словам, реализовать подобную меру будет очень тяжело — каких-либо юридических механизмов осуществить эти предложения сейчас просто нет. Для этого как минимум придется пересматривать Уголовный кодекс России и другие российские законы.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Молотов отметил, что по Конституции РФ у граждан есть право свободно выезжать и беспрепятственно возвращаться в страну — наказать за это нельзя. Кроме того, хоть конфискация имущества и предусмотрена в российском уголовном праве, она применяется за преступления экономического характера и распространить эту норму на статью УК РФ по дискредитации российской армии будет очень тяжело.

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