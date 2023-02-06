День 347-й. Самое важное к утру 6 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 5 февраля

На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 120 военных; На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожено свыше 115 военных ВСУ; На Купянском направлении ВС России уничтожили до 35 украинских военных в течение суток; ВС РФ пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении за сутки; Средства ПВО России за сутки сбили два беспилотника и 11 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS ВСУ; Потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили более 130 военнослужащих; ВС РФ поразили 111 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка в ДНР.

Потолок цен на российские нефтепродукты вступил в силу

Санкционное ограничение цен на торговлю нефтепродуктами из России вступило в силу 5 февраля. Эти ограничения ввели страны Евросоюза, «Большой семерки» и Австралия.

Потолок цен установил лимит в $100 за баррель для продуктов, которые торгуются с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в $45 за баррель для товаров с дисконтом (мазут). Импорт российских нефтепродуктов и транспортировки их морским путем по цене выше предельной в страны, принявшие эти ограничения, запрещена.

Танкер в море. Открытые источники в Интернете ( СС0)

На этом фоне исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что в январе нефтегазовые доходы России упали из-за введения потолка цен на нефть на 30%, или примерно на $8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В ДНР собираются восстанавливать заводы

ДНР намерена восстановить около 20 крупных заводов и комбинатов, в их числе Азовский судоремонтный завод, «Азовмаш», «Азовсталь» и другие. Об этом заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко.

Отстройка заводов заново потребует значительных финансовых вложений. Так, власти ДНР оценили восстановление судоремонтного завода в Мариуполе в 550 млн руб.

Промышленное предприятие. pixabay.com.

Глава правительства ДНР также рассказал о планах создать индустриальный парк на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Строительство парка, которое включает восстановление энергетики, подачи газа и воды, займет не менее десяти лет, сообщил господин Хоценко. На сегодняшний день на заводе продолжается разминирование.

«Азовсталь» перешел под контроль российских сил в мае 2022 года. Изначально власти ДНР сообщали, что завод, разрушенный в результате боевых действий, восстанавливать не будут. Однако позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что завод нельзя останавливать, поскольку на нем работало 12 тыс. человек.

Экс-премьер Израиля рассказал о переговорах России и Украины в 2022 году

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который в марте 2022 года выступил посредником на переговорах России и Украины после начала спецоперации на украинской территории, дал резонансное интервью 12 каналу израильского телевидения.

В частности, Нафтали Беннет заявил, что переговоры прервали страны Запада, повлияв на Украину. Также он рассказал, что перед тем, как российско-украинские переговоры в мае 2022 года были прерваны, стороны подготовили 17−18 черновиков мирного соглашения, которые так и не опубликовали. Сам Беннет предлагал среди прочего вариант, предполагающий откладывание урегулирования конфликтной ситуации вокруг Украины на 99 лет.

Также экс-премьер Израиля заявил, что российский президент Владимир Путин в начале спецоперации на Украине заверил его, что украинского президента Владимира Зеленского устранять не будут. Также сам Зеленский якобы в марте 2022 года был согласен на «израильскую модель» для его страны, предполагавшую отказ от вступления в НАТО при создании в стране мощной армии для самостоятельной обороны.

ЕС предупредил Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией

Евросоюз предупредил власти Грузии о том, что страна может подпасть под санкции, если возобновит прямое авиасообщение с Россией и будет участвовать в обходе введенных ЕС авиационных санкций в отношении Москвы.

Самолет Boeing 787. CC0

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что санкционный режим подразумевает введение санкций против тех, кто участвует в процессе обхода санкций ЕС против России, или поддерживает его. Также он добавил, что Грузия не должна пускать «опасные российские самолеты на свою территорию», так как, по его словам, 95% российских самолетов не могут из-за санкций сохранять необходимые стандарты безопасности.

Ранее стало известно, что прямое авиасообщение между Грузией и РФ, прерванное в 2019 году, может быть вскоре восстановлено. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Представители правящей партии Грузии выступили за восстановление авиасообщения, а президент страны Саломе Зурабишвили — против.

Важное — одной строкой

Украинские ракетчики отправились за границу учиться обращению с европейской системой противовоздушной обороны, сообщил командующий воздушными силами страны Николай Олещук. Ранее стало известно, что Франция и Италия этой весной поставят Украине систему ПВО совместной разработки SAMP-T. Бои в северных кварталах Артемовска (Бахмута) идут буквально за каждую улицу, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать в России «список антигероев» и включить в него тех, кто оставил страну и решил «отсидеться в сложные времена за границей». Канада отправила Украине первый танк Leopard 2 немецкого производства. В январе Оттава анонсировала поставку Киеву четырех танков. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза (ЕС) никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Украине необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте. Румынская баржа, перевозившая 860 тонн пшеницы на борту, затонула в украинском порту Рени в Одесской области. Американская компания General Dynamics будет производить танки Abrams для Украины на своем заводе в Лиме (штат Огайо), мощность предприятия составляет порядка 12 танков в месяц. Украина будет использовать поставляемое Соединенными Штатами дальнобойное оружие только против территорий, присоединенных к России, заявил министр обороны Украины Резников.

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