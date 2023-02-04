День 345-й. Самое важное к утру 4 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 3 февраля

На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления; На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 40 военных; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 70 военных; ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе Красноармейска в ДНР; ВС РФ уничтожили в ДНР пусковую установку ракет «Точка-У» и ЗРК NASAMS производства Норвегии; ВС РФ нанесли поражение двум бригадам территориальной обороны в Запорожской области; ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе Кураховки и Михайловки в ДНР; ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Антоновки в Херсонской области.

В Госдуме предложили мобилизовать безработных

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил мобилизовать безработных и вернуть с фронта сотрудников предприятий, без которых невозможна их работа. По словам депутата, он получает от организаций обращения с просьбой помочь вернуть из зоны военной операции ключевых сотрудников.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Однако вскоре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что предложение мобилизовать в рамках спецоперации безработных вместо специалистов высокой квалификации в парламенте не обсуждается, заявил «Ведомостям». Он считает идею «неразумной».

Андрей Исаев. Фото: партия «Единая Россия».

По данным Росстата на конец декабря, число безработных в ноябре в России сократилось до 2,7 млн человек, а средний возраст безработных составил 36,3 года.

Частичную мобилизацию в России своим указом объявил президент Владимир Путин 21 сентября 2022 года, а уже в конце октября власти объявили ее завершенной. Тем не менее, юридически это никак не оформили и формально мобилизация в России продолжается.

И Россия , и США опровергли информацию о «формуле мира»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, которая написала, что директор ЦРУ Уильям Бернс предложил Москве и Киеву формулу мира. По данным газеты, в середине января он выступил с идеей узаконить получение Россией 20% территории Украины в обмен на прекращение боевых действий.

«Это утка», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее неправдивой эту информацию назвали и в Белом доме, а представитель ЦРУ заявил, что сведения о секретной поездке в Москву Уильяма Бернса «полностью ложные».

В Кремле прокомментировали создание Украиной штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная операция продолжается, потому что Донбасс пока полностью не защищен от угроз. При этом, по его словам, безопасность Крыма обеспечена. Так он прокомментировал информацию о формировании на Украине подразделений, которые должны пойти на штурм Крыма, Донецка и Луганска.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

«Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать», — сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что «безопасность Крыма обеспечена надежно».

Напомним, накануне, врио главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил о формировании штурмовых бригад. В них войдут полицейские, военные и пограничники с большим боевым опытом. Бригады будут задействованы в операциях по возращению Крыма и Донбасса под контроль Украины.

Еврокомиссия считает , что Украина пока не готова к вступлению в ЕС

Еврокомиссия опубликовала аналитический доклад с оценкой готовности Украины к вступлению в Евросоюз (ЕС). Согласно материалам отчета, аналитики ЕК полагают, что Украина в целом пока находится на раннем уровне подготовки к этому процессу.

Эксперты пришли к выводу, что Украина демонстрирует, что законодательная база страны в целом соответствует нормативно-правовой базе ЕС. Однако требуется дополнительная работа по борьбе с нелегальным трафиком оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Евросоюз. sq.com.ua

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что у вступления Украины в Евросоюз нет жестких сроков, все будет зависеть от успехов страны в подготовке к этому шагу.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подал заявку о вступлении в Евросоюз 28 февраля 2022 года. 23 июня Украина получила статус кандидата для вступление в ЕС. 1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для получения статуса члена ЕС Украине необходимо провести ряд антикоррупционных и судебных реформ.

Крымские депутаты национализировали имущество украинских бизнесменов

Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан, в перечень включено около 500 объектов. Об этом написал спикер Госсовета Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Сообщается, что национализации подлежит имущество украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба «Динамо Киев».

Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на оснащение участников спецоперации на территории Украины, сообщил глава Крыма Аксенов.

Важное — одной строкой

Глава Еврокомиссии заявила, что десятый пакет санкций против России будет подразумевать ограничения на €10 млрд Германия одобрила поставки на Украину устаревших танков Leopard 1 СПЧ предложит правительству выплачивать семьям пропавших без вести военных пособие Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода критическими для военного конфликта на Украине. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону следует вести переговоры для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт выступил против допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования до окончания специальной военной операции. В Кремле негативно относятся к решению западных стран ввести эмбарго на поставки нефтепродуктов из России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в дальнейшем эти ограничения приведут к разбалансировке рынков. ЕС «всегда открыт» для переговоров по Украине, но не видит политической воли для их начала со стороны Москвы, заявил Жозеп Боррель. Дмитрий Медведев оценил общие потери Украины от столкновения с Россией в $830—850 млрд. Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, не будут развернуты на Украине в ближайшее время, первые поставки займут около девяти месяцев, передает агентство Bloomberg. Минобороны РФ сообщило, что зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. МВФ и Киев нацелены согласовать новый пакет помощи на сумму от $14 до $16 млрд к весне. Британская сеть люксовой одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в России. Компания прекратила поставки товаров в страну и расторгла договор с российским партнером по франчайзингу.

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