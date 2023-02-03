День 344-й. Самое важное к утру 3 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 2 февраля

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск продолжают наступление; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 100 военных; На Купянском направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 25 украинских военных; ВС РФ за сутки уничтожили более 65 военных ВСУ в Запорожской области и в районе Угледара в ДНР; ВС РФ при поддержке авиации, ракетчиков и артиллерии нанесли поражение двум бригадам ВСУ в ДНР; На Донецком направлении войска РФ за сутки уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ; ВКС России в Запорожской области уничтожили РЛС для обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС AN/TPQ-37; ВС РФ поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ; ВС РФ уничтожили пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS в районе Краматорска в ДНР.

Против России хотят ввести новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась. При этом он призвал усилить санкционное давление на Россию.

Параллельно с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен ввести десятый пакет санкций против России до 24 февраля — годовщины начала специальной военной операции на Украине.

Санкции. открытые источники в интернете

При этом история введение санкций против России и не думает завершаться. Так, вчера, 2 февраля, Европарламент призвал страны ЕС не только «как можно скорее» принять 10-й пакет санкций против России, но и запретить работу на рынке Евросоюза еще остающимся в Европе компании, включая «Лукойл» и Росатом, а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и урана из России.

Напомним, начиная с февраля 2022 года Евросоюз ввел против России уже девять пакетов различных экономических и индивидуальных санкций.

В МОК еще не решили вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 еще не принято, сейчас также обсуждается вопрос их участия в соревнованиях в Азии. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Напомним, исполком МОК заявил в январе, что рассмотрит вопрос допуска до международных турниров российских спортсменов, которые не поддержали проведение спецоперации России на Украине. При этом предполагается возможность их участия только в нейтральном статусе.

Олимпийские игры. СС0 , alasdair massie

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в мире. Так, министры спорта Польши и стран Балтии потребовали от МОК запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских Играх. Национальный олимпийский комитет Украины пригрозил бойкотом Олимпиады, если к соревнованиям допустят россиян.

При этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что требование МОК к спортсменам выражать политическую позиции в качестве одного из условий допуска к соревнованиям является недопустимым.

Украине не будут передавать истребители

После того, как страны НАТО объявили о поставках танков для Украины, то в украинских ВВС заявили, что рассчитывают на поставки западными союзниками истребителей. Однако, страны Североатлантического альянса пока не будут передавать эти самолеты.

Так, США могут разрешить другим странам передать Украине F-16, однако сами вряд ли будут это делать, пишет Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

Военный истребитель ВС США. СС0

Не спешат с передачей самолетом и в Европе. Накануне глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поставки истребителей на Украину не стоят на повестке дня.

В Великобритании представитель британского премьер-министра заявил, что подготовка пилота истребителя занимает минимум 35 месяцев — поэтому передача боевых самолетов ВСУ просто нецелесообразна.

В Пентагоне не верят в возможность отвоевания Украиной Крыма

Руководство Пентагона считает, что Украина в ближайшем будущем не сможет установить контроль над Крымом. Об этом пишет в четверг издание Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц, знакомых с ходом секретного брифинга для комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Пентагон США. www.americancities.ru

По информации издания, представители американского оборонного ведомства не верят, что у Киева «есть или в ближайшее время появится возможность вытеснить российские силы с полуострова».

Один из источников издания рассказал, что «брифинг носил неоднозначный характер», но основой посыл заключался в том, что «победа Украины» при попытке вернуть контроль над Крымом «не гарантирована».

Громкие заявления российского президента и главы МИД

Президент РФ Владимир Путин в Волгограде провел встречу с представителями патриотических и молодежных организаций, приуроченной ко дню победы в Сталинградской битве, на которой сделал ряд громких заявлений.

Также ряд заявлений сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Дмитрию Киселеву. Так, он заявил, что Россия пытается отодвинуть украинские войска на безопасное для себя расстояние. По его словам, с увеличением дальнобойности получаемого Украиной оружия Москве потребуется дальше отодвигать ВСУ от своих границ.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что «однозначно выступает за мир».

Важное — одной строкой

Решений об ограничении выезда чиновников за границу пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Австрия объявила четырех российских дипломатов persona non grata, двое из них — члены постоянной миссии при ООН в Вене, двое — сотрудники посольства. Киев рассчитывает начать во II квартале переговоры с МВФ о программе финансирования в размере $10 млрд, в том числе для покрытия дефицита госбюджета-2023 ЕС выделит Украине еще €500 млн военной помощи, сообщает Reuters. В Думу внесен законопроект, дающий командиру воинской части право назначать дисциплинарный арест прапорщикам и сержантам в период мобилизации. Информация о этом появилась в базе данных документов, внесенных в Госдуму. Евросоюз намерен создать в Гааге координационный центр по сбору доказательств для суда над Россией из-за конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Польские фермеры в четверг начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в республику, передает ТАСС. Как сообщают организаторы акции в социальных сетях, в рамках акции аграрии перекрыли дороги у погранпереходов на польско-украинской границе, чтобы заблокировать въезд в страну грузовиков с зерном с Украины. В Кремле не планируют мероприятия к годовщине СВО, сообщил Дмитрий Песков. Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине — ложь, Москва продолжит это опровергать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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