День 344-й. Самое важное к утру 3 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 2 февраля
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск продолжают наступление;
На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 100 военных;
На Купянском направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 25 украинских военных;
ВС РФ за сутки уничтожили более 65 военных ВСУ в Запорожской области и в районе Угледара в ДНР;
ВС РФ при поддержке авиации, ракетчиков и артиллерии нанесли поражение двум бригадам ВСУ в ДНР;
На Донецком направлении войска РФ за сутки уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ;
ВКС России в Запорожской области уничтожили РЛС для обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также РЛС AN/TPQ-37;
ВС РФ поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях;
На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ;
ВС РФ уничтожили пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS в районе Краматорска в ДНР.
Против России хотят ввести новые санкции
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась. При этом он призвал усилить санкционное давление на Россию.
Параллельно с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен ввести десятый пакет санкций против России до 24 февраля — годовщины начала специальной военной операции на Украине.
При этом история введение санкций против России и не думает завершаться. Так, вчера, 2 февраля, Европарламент призвал страны ЕС не только «как можно скорее» принять 10-й пакет санкций против России, но и запретить работу на рынке Евросоюза еще остающимся в Европе компании, включая «Лукойл» и Росатом, а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и урана из России.
Напомним, начиная с февраля 2022 года Евросоюз ввел против России уже девять пакетов различных экономических и индивидуальных санкций.
В МОК еще не решили вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде
Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 еще не принято, сейчас также обсуждается вопрос их участия в соревнованиях в Азии. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
Напомним, исполком МОК заявил в январе, что рассмотрит вопрос допуска до международных турниров российских спортсменов, которые не поддержали проведение спецоперации России на Украине. При этом предполагается возможность их участия только в нейтральном статусе.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в мире. Так, министры спорта Польши и стран Балтии потребовали от МОК запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских Играх. Национальный олимпийский комитет Украины пригрозил бойкотом Олимпиады, если к соревнованиям допустят россиян.
При этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что требование МОК к спортсменам выражать политическую позиции в качестве одного из условий допуска к соревнованиям является недопустимым.
Украине не будут передавать истребители
После того, как страны НАТО объявили о поставках танков для Украины, то в украинских ВВС заявили, что рассчитывают на поставки западными союзниками истребителей. Однако, страны Североатлантического альянса пока не будут передавать эти самолеты.
Так, США могут разрешить другим странам передать Украине F-16, однако сами вряд ли будут это делать, пишет Politico со ссылкой на представителя Пентагона.
Не спешат с передачей самолетом и в Европе. Накануне глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поставки истребителей на Украину не стоят на повестке дня.
В Великобритании представитель британского премьер-министра заявил, что подготовка пилота истребителя занимает минимум 35 месяцев — поэтому передача боевых самолетов ВСУ просто нецелесообразна.
В Пентагоне не верят в возможность отвоевания Украиной Крыма
Руководство Пентагона считает, что Украина в ближайшем будущем не сможет установить контроль над Крымом. Об этом пишет в четверг издание Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц, знакомых с ходом секретного брифинга для комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
По информации издания, представители американского оборонного ведомства не верят, что у Киева «есть или в ближайшее время появится возможность вытеснить российские силы с полуострова».
Один из источников издания рассказал, что «брифинг носил неоднозначный характер», но основой посыл заключался в том, что «победа Украины» при попытке вернуть контроль над Крымом «не гарантирована».
Громкие заявления российского президента и главы МИД
Президент РФ Владимир Путин в Волгограде провел встречу с представителями патриотических и молодежных организаций, приуроченной ко дню победы в Сталинградской битве, на которой сделал ряд громких заявлений.
Также ряд заявлений сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Дмитрию Киселеву. Так, он заявил, что Россия пытается отодвинуть украинские войска на безопасное для себя расстояние. По его словам, с увеличением дальнобойности получаемого Украиной оружия Москве потребуется дальше отодвигать ВСУ от своих границ.
Кроме того, Сергей Лавров заявил, что «однозначно выступает за мир».
Важное — одной строкой
Решений об ограничении выезда чиновников за границу пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Австрия объявила четырех российских дипломатов persona non grata, двое из них — члены постоянной миссии при ООН в Вене, двое — сотрудники посольства.
Киев рассчитывает начать во II квартале переговоры с МВФ о программе финансирования в размере $10 млрд, в том числе для покрытия дефицита госбюджета-2023
ЕС выделит Украине еще €500 млн военной помощи, сообщает Reuters.
В Думу внесен законопроект, дающий командиру воинской части право назначать дисциплинарный арест прапорщикам и сержантам в период мобилизации. Информация о этом появилась в базе данных документов, внесенных в Госдуму.
Евросоюз намерен создать в Гааге координационный центр по сбору доказательств для суда над Россией из-за конфликта на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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В Кремле не планируют мероприятия к годовщине СВО, сообщил Дмитрий Песков.
Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине — ложь, Москва продолжит это опровергать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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