День 343-й. Самое важное к утру 2 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 1 февраля

Группировка «Восток» ВС РФ нанесла поражение 72-й мехбригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Угледара; На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления, уничтожено свыше 100 военных ВСУ; На Херсонском направлении ВС РФ в районе озера Круглик уничтожили до 10 десантников и две моторные лодки ВСУ; На Купянском направлении ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в течение суток; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 95 военных; ВС РФ уничтожили в Сумской области цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ; ВС РФ нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное в ДНР; ВСУ потеряли за сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях свыше 60 военных, гаубицу «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР; ПВО РФ сбили девять украинских БЛА и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Владимир Путин потребовал ликвидировать возможность обстрелов приграничных регионов

Президент России Владимир Путин провел совещание по восстановлению жилой инфраструктуры приграничных регионов, в ходе которого заявил, что власти страны всегда будут помогать жителям приграничных с Украиной регионов, попавших в беду. Также он поставил Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела украинцами приграничных регионов.

Владимир Путин обратил внимание на необходимость отремонтировать дома или возместить их потерю и другого имущества жителей приграничных регионов, которые пострадали в результате обстрелов. Также Владимир Путин призвал возобновить работу объектов энергетики, тепло и водоснабжения.

Владимир Путин. 2023 год. kremlin.ru. Кадр из видео.

В ходе совещания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины власти Белгородской области отселили более 3,7 тыс. жителей. Он сообщил, что общая потребность жителей региона для решения этой задачи оценивается в 9,4 млрд руб.

Исключение Союза журналистов России из международной федерации рассмотрят в конце февраля

В ходе заседания исполнительного комитета Международной федерации журналистов (IFJ), которое пройдет 22 февраля, представители организации рассмотрят приостановку членства в ней Союза журналистов России (СЖР). Причиной для инициирования приостановки членства стало открытие отделений СЖР в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

Журналист СС0

В пресс-релизе организации говорится, что 9 февраля административный комитет IFJ рассмотрит отчет генерального секретаря организации о деятельности СЖР. После этого исполнительный комитет на внеочередной сессии 22 февраля может приостановить членство СЖР в федерации.

Ранее сообщалось, что исключить членов может только конгресс Международной федерации журналистов. При этом, ближайший конгресс пройдет только в 2026 году, заявляли в Европейской федерации журналистов.

Вице-премьер РФ назвал ситуацию с экспортом нефти из РФ стабильной , несмотря на потолок цен

Ситуация с добычей нефти и ее экспортом из России стабильна, несмотря на введенные Евросоюзом и странами «Большой семерки» санкции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Александр Новак. government.ru

По его словам, были приняты все необходимые меры, и российскими компаниями в первую очередь, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта, транспортировки нефти. Российская нефть находит своего покупателя на других рынках

Вице-премьер напомнил, что с 1 февраля вступил в силу указ президента РФ и соответствующее постановление правительства, которые запрещают использование условий предельных цен в контрактах по реализации российской нефти.

Вместе с тем, стало известно, что польский энергетический концерн Orlen готов полностью отказаться от поставок нефти из России. Так, в компании заявляют, что уже 90% сырья поступает из других стран.

Добыча нефти. открытые источники ( CC0)

Отмечается, что в рамках стратегии диверсификации Orlen формирует свой импортный портфель на основе поставок сырой нефти из Северного моря, Западной Африки, Средиземноморского бассейна, а также Персидского и Мексиканского заливов.

Валентина Матвиенко предложила наложить временный мораторий на закон о госзакупках

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему. Этот вопрос она намерена обсудить с главой правительства России.

Валентина Матвиенко. kremlin.ru

Матвиенко подчеркнула, что временный мораторий на действие закона позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в развитие собственной инфраструктуры и в экономику.

Вскоре стало известно, что Минфин не поддержал эту инициативу. Как отмечают в ведомстве, сегодня есть все инструменты для оперативного освоения средств. По словам чиновников, российское законодательство предоставляет все возможности для гибкого заключения и исполнения госконтрактов.

Важное — одной строкой

США расширили санкции против России, в черный список добавили 10 физических и 12 юридических лиц — Минфин США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники МОК дискриминируют российских спортсменов и разрушают мировое спортивное движение, «выдавливая» из него россиян. Владимир Путин считает, что введение льготной ипотеки под 2% для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должно повысить темпы восстановления городов и поселков в этих регионах. В 2022 году банки оформили участникам спецоперации на территории Украины и членам их семей почти 168 тыс. кредитных каникул на 63,6 млрд руб. — ЦБ. Согласно предварительным данным Росстата без учета статистики по новым регионам, численность населения России за 2022 год снизилась более чем на 550 тыс. человек — с 146,98 млн до 146, 24 млн человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN допустил, что страна может поставить Украине оружие, в том числе систему ПВО «Железный купол». Cоздатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин предложил запретить российским чиновникам и депутатам выезжать на отдых за пределы страны, так как это «раздражает людей» и «вызывает серьезный раскол в обществе». АФК «Система» купила российские отели норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS, закрыть сделку планируется до конца первого квартала. Казахстан готовится закрыть свое торговое представительство в России. В текущем году состояние миллиардеров России увеличилось на $16,1 млрд, следует из опубликованного Bloomberg индекса богатейших людей планеты. Генсек Федерации карате России Сергей Увицкий погиб во время участия в спецоперации при выполнении боевой задачи. Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Американская ЧВК «Моцарт» покидает Украину, сообщил руководитель частной компании Энди Милберн. Глава Росавиации считает, что можно «спокойно летать» на иностранных самолетах до 2030 года.

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