День 342-й. Самое важное к утру 1 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 31 января

В ходе успешного наступления на Донецком направлении войска РФ заняли Благодатное в ДНР; ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара; На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 45 военных; На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили более 60 военных; На Южнодонецком направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 40 человек, танк, две ББМ и два пикапа; ВС России уничтожили в районах Угледара и Катериновки в ДНР два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ; На Донецком направлении за сутки уничтожено до 50 военных ВСУ; ВС РФ поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили две «Гвоздики» и два склада с боеприпасами ВСУ; ПВО РФ сбила вертолет Ми-8 и пять беспилотников ВСУ в ЛНР и Херсонской области.

Украине отказывают в поставке истребителей F-16

Американская администрация отреагировала на заявление Джо Байдена об отказе в поставках Украине истребителей. По словам координатора стратегических коммуникаций СНБ США Джона Кирби, Америка поставляет большие объемы вооружений и без истребителей F-16.

Президент США Джо Байден заявил об отказе поставлять Киеву истребители F-16 накануне, 30 января. При этом он никак не объяснил это решение.

Военный истребитель ВС США. СС0

Недавно польские власти также высказались о поставках этого типа истребителей для Украины. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна на официальном уровне не обсуждает поставки Украине истребителей F-16.

Вопрос поставок истребителей Украине начал обсуждаться после того, как спустя месяцы российско-украинского конфликта была одобрена поставка танков западного производства. Сам Киев заявлял, что ему нужно около 180 истребителей. Более того, на Украине стали рассматривать F-16 «вероятным кандидатом» для перевооружения авиации.

В России вынесли первый приговор по статье о теракте за поджог военкомата

Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко. Его обвиняли по статье о теракте за поджог военкомата в Нижневартовске.

Беспорядки. Коктейль Молотова. СС0.

Военкомат в Нижневартовске подожгли в мае. По делу проходил еще один фигурант — Василий Гаврилишен. Изначально их с Борисенко обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Позже следствие изменило квалификацию на п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой). После этого дела Борисенко и Гаврилишена разделили и рассматривают по отдельности.

Обвиняемые признали вину, но не согласились с тем, что это был теракт. При этом, это не единственный подобный случай за последние месяцы: военкоматы поджигали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах России. В Генштабе РФ предупреждали, что все дела по нападениям на военкоматы будут рассматривать именно по статье «Терроризм».

Суд , приговор. Открытые источники в Интернете.

Россияне за 2022 год оформили на 40% больше загранпаспортов

Более 5,4 миллиона заграничных паспортов оформлено в России в 2022 году, это примерно на 1,5 миллиона (почти на 40 процентов) больше, чем в 2021 году, следует из статистики МВД РФ.

В 2022 году было выдано 5 413 374 загранпаспортов, в то время как в 2021 году — 3 892 586. Кроме того, в минувшем году также возросло число оформленных российских паспортов — на 558 тысяч больше.

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Пик выдачи пришелся на март, тогда оформили 553 тыс. загранпаспортов. В апреле было выдано 470 тыс. загранпаспортов, в мае — 359 тыс. Летом число выданных документов снова начало расти, к июлю оно выросло до 504 тыс. Осенью темпы выдачи снова стали снижаться — в сентябре было выдано 423 тыс. документов. В декабре выдача доросла до мартовских показателей — всего за месяц оформили более 560 тыс. загранпаспортов.

Напомним, что по данным ФСБ, с июля по сентябрь 2022 года количество выездов за рубеж выросло до 9,7 млн. Это на 1,2 млн больше аналогичного периода 2021 года.

Российские автопроизводители просят продлить упрощенные требования к выпуску машин в России до середины 2024 года

Крупнейшие российские автопроизводители «АвтоВАЗ», КамАЗ и «Соллерс» обратились в Минпромторг с просьбой продлить действие упрощенных требований к выпуску машин как минимум до середины 2024 года.

По словам автопроизводителей, что проблема недопоставок компонентов сохраняется, а локализация производства многих деталей далека от завершения, и рассчитывать на нее в текущем году не приходится.

Конвейер «АвтоВАЗа» «Автостат»

Напомним, российские производители получили разрешение выпускать менее совершенные с технической точки зрения автомобили весной 2022 года, когда из-за отказа западных компаний от сотрудничества встала большая часть российских автозаводов. Тогда в России разрешили не устанавливать на автомобили системы ABS и ESP, а также отказаться от функции автоматического срабатывания в системе экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс». Разрешили и выпускать автомобили самого низкого класса экологичности «Евро-0».

Около 2,8 млрд долларов от продажи «Челси» Абрамовичем направят на помощь пострадавшим в Украине

Британское правительство должно в ближайшие недели согласовать передачу на помощь Украине £2,3 млрд (около $2,8 млрд), полученных миллиардером Романом Абрамовичем при продаже лондонского футбольного клуба «Челси» и перечисленных им для фонда помощи пострадавшим при конфликте на Украине.

Роман Абрамович. roman-abramovich.com.

В пресс-офисе Абрамовича сообщили, что бизнесмен не имеет отношения к распределению этих средств. Там рассказали, что после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей.

Этот случай станет одним из самых больших в истории благотворительности пожертвований пострадавшим от военных конфликтов, пишет Telegraph. Средства будут переведены на счета пока еще не получившего название фонда в течение нескольких недель.

Важное — одной строкой

Центробанк оценил в 5,7 трлн руб. объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов. МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. UniCredit получила в 2022 году в России убыток в €220 млн. Экспорт товаров из стран ЕС в Россию в период марта—ноября 2022 года упал на 47% к тому же периоду 2021 года (до €36,3 млрд) — Euromonitor International. Американский автоконцерн General Motors оценил расходы в связи с прекращением бизнеса в России в 2022 году в $657 млн. Украинские войска надо отодвинуть не просто к границам ДНР, а на такое расстояние, чтобы они не могли обстреливать ее территорию, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В ВСУ заявили, что не могут противостоять иранским баллистическим ракетам. Госдолг Украины увеличился до $111 млрд, что составляет 84,4% ВВП, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал наличие на территории России агентов, которые занимаются террористической деятельностью. Он заявил, что на российской территории есть люди, которые готовят диверсии. По его словам, угроза сохранится, «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Управление Верховного комиссара ООН по правам человека изучает обстоятельства удара по больнице в Новоайдаре, но любой удар по медучреждению считает нарушением международного права, заявил официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел. Великобритания обучила 10 тыс. украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году. Вооруженные силы Украины приостановили контрнаступление в направлении Сватово-Кременная из-за погоды и нехватки ресурсов, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Прокурор просит Басманный суд Москвы заочно приговорить журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ, ожидается, что приговор будет вынесен 1 февраля. Только конгресс Международной федерации журналистов может исключать членов, ближайший конгресс пройдет в 2026 году, заявили в Европейской федерации журналистов. Ранее сообщалось, что МФЖ инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России. В регионах РФ, где установлен желтый уровень угрозы терактов, введут досмотр машин для обнаружения оружия и взрывчатки, следует из указа президента РФ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что домой возвращены более 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан. Новый учебник по истории с разделом о СВО будет массово использоваться в школах с 2024—2025 учебного года, заявили в Минпросвещения РФ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать в Москве центр психологической помощи участникам спецоперации.

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