День 341-й. Самое важное к утру 31 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 29 января

ВС РФ, продолжая наступление на Южнодонецком и Запорожском направлениях, нанесли поражение подразделениям танковой бригады ВСУ в районе Угледара; На Купянском направлении ВС РФ в течение суток уничтожили более 35 украинских военных; Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 40 военнослужащих; В ходе наступления на Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 70 военных ВСУ; ВС РФ продолжают наступление в ДНР и Запорожской области, российские подразделения заняли более выгодные рубежи; ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили САУ «Гвоздика» и склад с боеприпасами ВСУ; ВС РФ поразили 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях; ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области.

Российская армия может окружить Артемовск уже через несколько дней

Взятие Артемовска (украинское название — Бахмут) в окружение российскими силами займет до нескольких дней, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, необходимо выполнить боевые задачи, но при этом «важно сберечь людей и технику». Ранее Гагин сообщал, что силы РФ уже частично контролируют трассу Часов Яр — Артемовск, на которую завязано снабжение группировки украинских войск.

Армия России. Военные. минобороны. рф , CC BY 4.0

Артемовск (Бахмут) находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города. Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию там «тяжелой и мучительной», а в его офисе заявляли, что ВСУ несут в боях за город тяжелые потери.

Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение ближайших двух лет , хотя это в это мало кто верит

«У нас есть очень амбициозный план по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры», — заявил Politico премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Издание отмечает, что план украинского премьера нереалистичен, но такими заявлениями Киев «бросает вызов истеблишменту ЕС», который пытается сделать возможное членство Украины в ЕС «более отдаленной перспективой».

Тема вступления Украины в ЕС станет одной из главных во время саммита Евросоюз-Украина, который состоится в Киеве 3 февраля. По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает добиться прогресса, особенно в приостановке действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год, включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС и некоторых других.

Напомним, в июне 2022 года лидеры стран Евросоюза согласились предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Незадолго до этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять годы.

Германия может ограничить импорт российского СПГ

Правительство ФРГ примет меры для отказа от закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, составленный замминистра энергетики ФРГ Патриком Грейхеном в ответ на вопросы депутатов.

Сжиженный газ. rst.75.ru.

В письме отмечается, что власти не поддерживают импорт российского СПГ. Берлин может в будущем обязать компании информировать о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает пять тераватт-час. Представитель Минэкономики ФРГ отказался от комментариев.

Сжиженный природный газ — единственный вид топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года. Сокращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС привело к тому, что доля СПГ в российском экспорте газа, прежде незначительная, по оценкам аналитиков, выросла до 25%.

Важное — одной строкой

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому участники спецоперации из Забайкалья получат выплаты от 100 тыс. до 3 млн руб. за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams. Президентский фонд выделил 17 млн руб. на проект Олега Газманова «Родники» по созданию базы патриотических песен. Минобороны подготовило проект приказа, согласно которому обеспечение добровольческих формирований будет идти в порядке, «установленном для воинских формирований Вооруженных сил». Потенциальная отправка на Украину истребителей F-16 может быть осуществлена только после согласования соответствующего шага в НАТО и в полной координации с союзниками, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Goldman Sachs продал часть активов в России управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову и управляющему директору Goldman Sachs в России Антону Шрейдеру, сообщает РБК. Правительство РФ включило в список причин инвалидности увечье или заболевание, полученное во время службы в добровольческом формировании. МИД Китая назвал США крупнейшим инициатором украинского кризиса и призвал прекратить поставки оружия Киеву. Число беженцев, прибывших в РФ с территории Украины с февраля 2022 года, превысило 5,2 млн человек, сообщили ТАСС в силовых структурах. Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в школах РФ со следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В Кремле видят абсолютно положительные перспективы будущего России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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