День 340-й. Самое важное к утру 30 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 29 января

На Купянском направлении ВС РФ пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ; ВС России продолжают наступление в ДНР и Запорожской области; ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении в течение суток; Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 90 военных; ВС РФ уничтожили в Херсонской области 2 РЛС производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад боеприпасов ВСУ; Средства ПВО России за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган»; Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 110 украинских военнослужащих; ВСУ потеряли за сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 100 военных убитыми и ранеными; ВС России уничтожили в ДНР два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ; ВСУ потеряли на Донецком направлении две системы М777, две САУ Paladin и одну РЛС AN/TPQ-50 производства США.

Аргентина отказалась поставлять оружие на Украину

Аргентина и другие страны Латинской Америки не рассматривают вопрос отправки оружия на Украину, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес в ходе переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В то же время он осудил действия России и поделился с канцлером идеями о том, как можно урегулировать конфликт.

Ранее Фернандес заявлял, что не поддерживает действия России на Украине, но указывал, что не будет отказываться от контактов с Москвой. Аргентина наряду с другими латиноамериканскими странами не вводила санкций против России.

Напомним, что ранее другой латиноамериканский лидер, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отклонил запрос Германии о поставке боеприпасов для передачи их Украине. Он аргументировал свое решение тем, что не хочет «провоцировать русских».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина просит рассекретить данные об экономике страны

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина просит правительство отменить решение о засекречивании экономических данных, сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника. По информации издания, недоступность экономических данных, в том числе корпоративных, создает проблемы для экономистов.

Эльвира Набиуллина. Скриншот видео vesti.ru

«Непрозрачность статистики создает проблемы даже для тех, кто внутри системы. У экономического крыла есть доступ к скрытым макроданным, но корпоративная статистика иногда представляет собой проблему», — заявил изданию один из сотрудников ЦБ.

После ввода войск России на Украину правительство засекретило часть экономических данных, в том числе информацию о золотовалютных резервах и статистику таможни. В правительстве поясняли, что это необходимо для снижения санкционных рисков. Также правительство разрешило не раскрывать банкам и компаниям, торгующимся на бирже, часть финансовой информации.

Для российских и белорусских спортсменов разработают специальную систему квот

Специальная система распределения квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже будет разработана для российских и белорусских спортсменов, если они будут выступать на соревнованиях в Азиатском регионе. Об этом заявил и.о. президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх.

Олимпиада. Источник: СС0

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Вскоре ОСА предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе выступить на Азиатских играх, при соблюдении условий Международного олимпийского комитета. В OCA отметили, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях, а спорт является объединяющей силой.

Важное — одной строкой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о переходе поселка Благодатное в ДНР под контроль российских сил. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что силы РФ взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожской области. Поселок Краснооктябрьский в Курской области был обстрелян ВСУ из минометов, никто не пострадал, но из-за повреждения линии энергоснабжения, сам поселок и соседнее село Волфино остались без электричества, заявил глава региона Роман Старовойт. Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов. Южнокорейские правозащитники призвали власти страны предоставить политическое убежище пяти россиянам, которые прилетели в Сеул после объявления частичной мобилизации в РФ и до сих пор остаются в транзитной зоне аэропорта Инчхон. Расследование инцидента на трубопроводе «Северный поток» все еще продолжается, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает необходимым продолжать телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет разговоров с канцлером Шольцем, но «президент был и остается открытым для контактов». Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил Германию передать стране подлодку класса HDW 212A, чтобы «выгнать российский флот из Черного моря». Россия отказывается вести с Японией консультации по рыбному промыслу в российских территориальных водах из-за антироссийских мер Токио, сообщили в МИД РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела больницы в Новоайдаре в ЛНР, в результате которого 14 человек погибли, а 24 получили ранения.

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