29 января
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Политика

День 339-й. Самое важное к утру 29 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главное из брифинга Минобороны РФ 28 января

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили за минувшие сутки свыше 30 украинских военнослужащих, заняли более выгодные рубежи и позиции;

На Купянском направлении уничтожены войсками РФ самоходка «Гвоздика» и американская гаубица М-777 Украины;

На Краснолиманском направлении войска РФ за сутки уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ;

ВС России уничтожили за сутки более девяти беспилотников ВСУ в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях;

Войска РФ продолжили успешное наступление в южнодонецком и запорожском направлениях, где противник потерял до 70 человек;

В ДНР и Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ;

ВКС РФ сбили МиГ-29 украинских военных над ДНР;

ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях.

Российские спортсмены возможно будут допущены к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Для российского спорта, который с начала военной спецоперации находится в практически полной международной изоляции, это дает надежду на постепенное возвращение в мировой спорт. Кроме того, накануне олимпийский комитет Китая считает, что все спортсмены должны допускаться до международных соревнований на равных условиях, и готов продолжать обсуждение участия атлетов из России и Белоруссии в Азиатских играх.

Олимпийские игры.
Олимпийские игры.
СС0, alasdair massie

При этом Олимпийский комитет Украины 3 февраля на внеочередной генеральной ассамблее организации обсудит возможность бойкота Игр в Париже. Возможный бойкот связан с потенциальным участием россиян в Олимпиаде с нейтральным статусом.

Украина ведет в ускоренном режиме переговоры с Западом о поставках авиации и дальнобойных ракет

Украина в ускоренном режиме проводит переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в настоящее время на переговорном столе две важные позиции: авиация и ракеты повышенной дальности для уничтожения тыловой инфраструктуры России. «Прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма», — добавил Подоляк.

Он также заявил, что западные партнеры, по его мнению, понимают, что Киеву необходимы самолеты и ракеты. Он также добавил, что, по его мнению, вопрос удастся решить в скором времени и украинская сторона выйдет «на следующие инструменты» — авиацию и ракеты повышенной дальности.

Ранее США объявили о поставках на Украину танков Abrams, а Германия — о поставках Leopard 2. Ближайшие поставки ожидаются не раньше, чем через несколько месяцев.

G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из России на уровне $100−110

Страны G7 предпочли бы установить потолок цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий потолок: в $100 за баррель.

Евросоюз.
Евросоюз.
Elliott Brown, CC BY 2.0, part from original.

Собеседник агентства отметил, что страны «Большой семерки» «предпочли бы более высокую цену, чем этого хочет ЕС, из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может привести к скачкам цен или перебоям в поставках в Европу». При этом, по его словам, в «Большой семерке» «могли бы и смириться с ценой $100 за баррель», если не сумеют переубедить Евросоюз.

Напомним, в Евросоюзе хотят с 5 февраля запретить импорт на своей территории российских нефтепродуктов, и одновременно с этим ввести вместе с G7 потолок цен на экспорт Россией этой продукции в третьи страны.

Важное — одной строкой

Минобороны РФ: ВСУ утром нанесли намеренный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате 14 человек погибли, 24 пострадали.

Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем сообщил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен.

Зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что если третья мировая война начнется, то «она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху.»

Израиль помогает Украине «закулисно, и гораздо больше, чем известно», заявил израильский посол в Германии Рон Прозор, комментируя вопрос об отказе от поставок военной помощи Киеву.

РБК: денежные переводы россиян в соседние страны в 2022-м побили многолетние рекорды.

Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем из-за Тайваня в 2025 году.

Посол Украины во Франции сообщил, что страны Запада пообещали Украине 321 танк.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продолжать диалог с российскими властями, несмотря на критику такой политики.

Посольство России в США назвало «вмешательством во внутренние дела» и «антироссийским высказыванием» реакцию Госдепа США на ликвидацию Московской Хельсинской группы.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 27 января, 338-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.

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