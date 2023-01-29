День 339-й. Самое важное к утру 29 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 28 января

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили за минувшие сутки свыше 30 украинских военнослужащих, заняли более выгодные рубежи и позиции; На Купянском направлении уничтожены войсками РФ самоходка «Гвоздика» и американская гаубица М-777 Украины; На Краснолиманском направлении войска РФ за сутки уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ; ВС России уничтожили за сутки более девяти беспилотников ВСУ в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях; Войска РФ продолжили успешное наступление в южнодонецком и запорожском направлениях, где противник потерял до 70 человек; В ДНР и Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ; ВКС РФ сбили МиГ-29 украинских военных над ДНР; ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях.

Российские спортсмены возможно будут допущены к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Для российского спорта, который с начала военной спецоперации находится в практически полной международной изоляции, это дает надежду на постепенное возвращение в мировой спорт. Кроме того, накануне олимпийский комитет Китая считает, что все спортсмены должны допускаться до международных соревнований на равных условиях, и готов продолжать обсуждение участия атлетов из России и Белоруссии в Азиатских играх.

Олимпийские игры. СС0 , alasdair massie

При этом Олимпийский комитет Украины 3 февраля на внеочередной генеральной ассамблее организации обсудит возможность бойкота Игр в Париже. Возможный бойкот связан с потенциальным участием россиян в Олимпиаде с нейтральным статусом.

Украина ведет в ускоренном режиме переговоры с Западом о поставках авиации и дальнобойных ракет

Украина в ускоренном режиме проводит переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в настоящее время на переговорном столе две важные позиции: авиация и ракеты повышенной дальности для уничтожения тыловой инфраструктуры России. «Прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма», — добавил Подоляк.

Он также заявил, что западные партнеры, по его мнению, понимают, что Киеву необходимы самолеты и ракеты. Он также добавил, что, по его мнению, вопрос удастся решить в скором времени и украинская сторона выйдет «на следующие инструменты» — авиацию и ракеты повышенной дальности.

Ранее США объявили о поставках на Украину танков Abrams, а Германия — о поставках Leopard 2. Ближайшие поставки ожидаются не раньше, чем через несколько месяцев.

G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из России на уровне $100−110

Страны G7 предпочли бы установить потолок цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. В ЕС же выступают за несколько более низкий потолок: в $100 за баррель.

Евросоюз. Elliott Brown , CC BY 2.0 , part from original.

Собеседник агентства отметил, что страны «Большой семерки» «предпочли бы более высокую цену, чем этого хочет ЕС, из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может привести к скачкам цен или перебоям в поставках в Европу». При этом, по его словам, в «Большой семерке» «могли бы и смириться с ценой $100 за баррель», если не сумеют переубедить Евросоюз.

Напомним, в Евросоюзе хотят с 5 февраля запретить импорт на своей территории российских нефтепродуктов, и одновременно с этим ввести вместе с G7 потолок цен на экспорт Россией этой продукции в третьи страны.

Важное — одной строкой

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