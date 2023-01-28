28 января
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Политика

День 338-й. Самое важное к утру 28 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главное из брифинга Минобороны РФ 26 января

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам системы энергетики, обеспечивавшим предприятия ОПК и транспортной системы Украины, все цели поражены; Сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО; Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

Склад артиллерийских боеприпасов ВСУ уничтожен в ДНР;

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 80 военных ВСУ в ходе успешных наступательных действий;

На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России продолжают наступление, заняты более выгодные рубежи. Уничтожено до 65 военных ВСУ и 2 РЛС производства США;

Средства ПВО России в районе Угледара в ДНР сбили самолет Су-25 ВСУ;

ВСУ потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 40 военнослужащих и американскую гаубицу М777;

Артиллерия уничтожила более 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении.

Страны Запада обсуждают новый «потолок» цен на нефть

США и ряд стран в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из РФ хотят сохранить «потолок» на уровне $60 за баррель, в то время как Эстония, Литва и Польша считают это слишком высоким уровнем и выступают за его снижение до $40−50.

В заявлении трех стран говорится, что при том, что лимит цен на нефть «работает», этот механизм необходимо использовать дальше.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

Напомним, потолок цен на нефть начал работать с 5 декабря 2022 года. Тогда Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Евросоюз планирует новые санкции против Беларуси

Страны Евросоюза обсуждают возможность введения нового пакета санкций в отношении Беларуси. По имеющейся информации, санкции затронут товары и технологии двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях и способны укрепить промышленный потенциал страны.

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

Кроме этого, предполагается, что под ограничения попадут уголь, продукция из стали и золота, инвестиции и предметы роскоши. При этом исключение планируется сделать для лекарственных препаратов, сельхозпродукции и продовольственных товаров.

Напомним, ранее Евросоюз анонсировал уже 10-й пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он призван закрыть лазейки в уже принятых ранее ограничениях.

Глава «Ростеха» опроверг информацию о «снарядном голоде» в российской армии

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что утверждения Киева и публикации в ряде зарубежных СМИ о нехватке снарядов у российских военнослужащих, участвующих в спецоперации РФ на территории Украины, не соответствуют действительности.

Глава госкорпорации &quot;Ростех&quot; Сергей Чемезов.
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
kremlin.ru

Глава «Ростеха» подчеркнул, что по заказу Минобороны производство боеприпасов было увеличено в несколько раз, а по некоторым видам его увеличили на несколько порядков.

При этом Чемезов добавил, что в ходе СВО действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов, а именно патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.

Казахстан ужесточил правила въезда иностранцев

В Казахстане с 27 января вступили в силу изменения в правилах въезда и пребывания иммигрантов в стране, а также их выезда. Теперь гражданам стран—членов Евразийского экономического союза можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом металлурги и айтишники могут получить разрешение на ПМЖ в упрощенном порядке.

Пункт пропуска в Казахстан.
Пункт пропуска в Казахстан.
ВК: Курган NEWS45.

Ранее для иммигрантов, прибывающих без визы, как и для граждан стран ЕАЭС, не было установлено ограничение в 180 дней со дня пересечения границы Казахстана. Когда завершался разрешенный период пребывания таких лиц в республике, они могли покинуть ее территорию и въехать снова, чтобы счет дней пребывания начался заново.

Примечательно, что новые правила пребывания в Казахстане не распространяются на тех, кто приехал в республику до 27 января. Напомним, в 2022 году в Казахстане обосновались десятки тысяч россиян — за год в страну въехало около 2,9 млн граждан России.

Владимир Зеленский заявил, что если танки Abrams прибудут на Украину к августу, то будет слишком поздно

Прибытие американских танков Abrams на Украину к августу — слишком поздний срок, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «чувство облегчения» у него наступит лишь после того, как западное оружие поступит на Украину.

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

По данным газеты Politico, танки Abrams собираются только на одном заводе в США. Его производственная мощность — 12 танков в месяц. При этом, сейчас это предприятие занято заказами на новые танки для Тайваня и Польши. Возможно именно поэтому в Белом доме заявляли о том, что поставка танков Abrams Украине займет много месяцев.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что 14 танков Leopard 2 могут отправить на Украину к концу марта. О готовности поставить Украине танки Leopard заявляли Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

Важное — одной строкой

Президент России Владимир Путин поручил увеличивать МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции

ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области планируется перевести на московское время, сообщили в Минпромторге.

Басманный суд Москвы вынес первый заочный приговор по делу о военных фейках по статье 207.3 УК и назначил майору полиции Олегу Кашинцеву 8 лет колонии общего режима. Осужденный уехал из страны, сообщил правозащитник Павел Чиков.

Квоты на вывоз минеральных удобрений из России увеличены почти на 0,5 млн тонн с 1 января по 31 мая 2023 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель. Этот шаг стал ответом на решение латвийского руководства понизить уровень дипотношений с РФ, российский посол должен будет покинуть Ригу 24 февраля, в день годовщины начала спецоперации на Украине.

Миграционная служба Финляндии продолжает принимать от россиян запросы на предоставление убежища, но вынесение решений по уже поданным запросам приостановлено.

Белый дом о российской спецоперации на территории Украины: это не конфликт США или НАТО с Россией, это конфликт РФ и Украины.

Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков и дискредитацию ВС РФ.

Пакистан приступит к закупкам сырой нефти из России в апреле, когда будут согласованы все коммерческие условия ее импорта, заявил госминистр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Министры юстиции ЕС обсуждают создание «трибунала по Украине», однако продвинуть идею в ООН пока не удается — она относится к компетенции Совбеза ООН, где Россия обладает правом вето.

Совет ЕС продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, санкции в отношении отдельных отраслей экономики РФ.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 26 января, 337-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.

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