День 338-й. Самое важное к утру 28 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 26 января

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам системы энергетики, обеспечивавшим предприятия ОПК и транспортной системы Украины, все цели поражены; Сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО; Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ. Склад артиллерийских боеприпасов ВСУ уничтожен в ДНР; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 80 военных ВСУ в ходе успешных наступательных действий; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России продолжают наступление, заняты более выгодные рубежи. Уничтожено до 65 военных ВСУ и 2 РЛС производства США; Средства ПВО России в районе Угледара в ДНР сбили самолет Су-25 ВСУ; ВСУ потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 40 военнослужащих и американскую гаубицу М777; Артиллерия уничтожила более 30 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении.

Страны Запада обсуждают новый «потолок» цен на нефть

США и ряд стран в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из РФ хотят сохранить «потолок» на уровне $60 за баррель, в то время как Эстония, Литва и Польша считают это слишком высоким уровнем и выступают за его снижение до $40−50.

В заявлении трех стран говорится, что при том, что лимит цен на нефть «работает», этот механизм необходимо использовать дальше.

Добыча нефти. открытые источники ( CC0)

Напомним, потолок цен на нефть начал работать с 5 декабря 2022 года. Тогда Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Евросоюз планирует новые санкции против Беларуси

Страны Евросоюза обсуждают возможность введения нового пакета санкций в отношении Беларуси. По имеющейся информации, санкции затронут товары и технологии двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях и способны укрепить промышленный потенциал страны.

Санкции. открытые источники в интернете

Кроме этого, предполагается, что под ограничения попадут уголь, продукция из стали и золота, инвестиции и предметы роскоши. При этом исключение планируется сделать для лекарственных препаратов, сельхозпродукции и продовольственных товаров.

Напомним, ранее Евросоюз анонсировал уже 10-й пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он призван закрыть лазейки в уже принятых ранее ограничениях.

Глава «Ростеха» опроверг информацию о «снарядном голоде» в российской армии

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что утверждения Киева и публикации в ряде зарубежных СМИ о нехватке снарядов у российских военнослужащих, участвующих в спецоперации РФ на территории Украины, не соответствуют действительности.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. kremlin.ru

Глава «Ростеха» подчеркнул, что по заказу Минобороны производство боеприпасов было увеличено в несколько раз, а по некоторым видам его увеличили на несколько порядков.

При этом Чемезов добавил, что в ходе СВО действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов, а именно патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.

Казахстан ужесточил правила въезда иностранцев

В Казахстане с 27 января вступили в силу изменения в правилах въезда и пребывания иммигрантов в стране, а также их выезда. Теперь гражданам стран—членов Евразийского экономического союза можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом металлурги и айтишники могут получить разрешение на ПМЖ в упрощенном порядке.

Пункт пропуска в Казахстан. ВК: Курган NEWS45.

Ранее для иммигрантов, прибывающих без визы, как и для граждан стран ЕАЭС, не было установлено ограничение в 180 дней со дня пересечения границы Казахстана. Когда завершался разрешенный период пребывания таких лиц в республике, они могли покинуть ее территорию и въехать снова, чтобы счет дней пребывания начался заново.

Примечательно, что новые правила пребывания в Казахстане не распространяются на тех, кто приехал в республику до 27 января. Напомним, в 2022 году в Казахстане обосновались десятки тысяч россиян — за год в страну въехало около 2,9 млн граждан России.

Владимир Зеленский заявил , что если танки Abrams прибудут на Украину к августу , то будет слишком поздно

Прибытие американских танков Abrams на Украину к августу — слишком поздний срок, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «чувство облегчения» у него наступит лишь после того, как западное оружие поступит на Украину.

Военная техника. Танк. СС0

По данным газеты Politico, танки Abrams собираются только на одном заводе в США. Его производственная мощность — 12 танков в месяц. При этом, сейчас это предприятие занято заказами на новые танки для Тайваня и Польши. Возможно именно поэтому в Белом доме заявляли о том, что поставка танков Abrams Украине займет много месяцев.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что 14 танков Leopard 2 могут отправить на Украину к концу марта. О готовности поставить Украине танки Leopard заявляли Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

Важное — одной строкой

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